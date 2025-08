Tartja magát a forint

Portfolio 2025. augusztus 06. 07:31

Bár az EU-USA kereskedelmi megállapodás, illetve a nagy meglepetést okozó amerikai munkaerő-piaci adat hozott némi volatlitást a forintpiacon is, összességében elmondható, hogy továbbra is kitart a június vége óta látható, a 400-as szint körül viszonylag kis kilengésekkel oldalazó euróárfolyam. Ma reggel is 398 körüli szintről indul a kereskedés a forint-euróval.