Új világrend a magyar vendéglátásban? - A tulajdonosok is felszolgálnak a "háborgó tengeren"

Budapesten továbbra is gyengélkedik a turizmus-vendéglátás, miután a külföldiek egyelőre nem tértek vissza. Miközben még most is sokkal kedvezőtlenebb a helyzet, mint a Covid-válság előtt, és kevesebben dolgoznak a szállodákban és az éttermekben, mégis munkaerőhiány sújtja a szektort. A piaci szereplők reménykednek abban, hogy ősszel javult a helyzet, de sok étterem még zárva maradhat.

Last minute vendégek korszaka

Szombati Károly, a budapesti Charles Hotel alapító-tulajdonosa azt mondta a Portfolio megkeresésére, hogy augusztus 5-től indult be náluk az értékelhető forgalom, az augusztus vége pedig kifejezetten jól sikerült számukra. A 20-i ünnepségsorozaton sok magyar vendégük is volt, vidékről. Ahogy a hoteltulajdonos fogalmazott, akkor mindent el lehetett volna adni. Azóta inkább külföldi vendégeik vannak, és magyar üzletemberek szállnak meg a Hegyalja úti apartman-hotelben. „A lengyel, szlovák és cseh turisták a leggyakoribbak, de holland, osztrák és német visszajáró törzsvendégeink is vannak. Last minute, 1-2 héttel korábbi foglalásaink vannak. Maximum 3 héttel előre kötik le a szállásokat” – vázolt a jelenlegi üzletmenetet. A Charles Hotel alapító-tulajdonosa szerint szeptember végéig jól állnak, és az elmúlt 1,5 hónapot már üzemszerű nyereséggel tudták zárni.

Ő abban bízik, hogy új világrend kezd kialakulni a vendéglátásban, vagyis a beoltottak majd továbbra is jöhetnek, így nem kell majd újra bezárniuk.

A Charles Hotel 65 apartmanjának a fele továbbra is bérlőknek van kiadva, 1-3 hónapra. A korábbi 49 ezer forint + rezsi árat viszont itt sikerült 149 ezer forint + rezsire emelni. Ez árbevétel persze még mindig elmarad a hotelszerű üzemeléstől, de ad egy biztos alapot a cégnek. Szombati Károly szerint most úgy tudnak spórolni, hogy az apartmanok felújítása egyelőre elmarad. Augusztus közepe óta pedig az éttermük hétvégére bezár.

Hétfőtől-péntekig vannak nyitva úgy, hogy maga a tulajdonos is felszolgál déltől fél 2-ig.

Az éttermükből hiányzik ugyanis egy szakács és egy felszolgáló, új embert viszont egyelőre nem akarnak felvenni, mert a jelenlegi forgalom mellett csak a meglévő stábnak tudnak piacképes bért fizetni.

Őszi remények a forgalom emelkedésére

A budapesti Kincsem Parkban rendezett Fogathajtó Európa Bajnokság is egy kicsit megdobhatta a külföldi turisták számát a fővárosban, de a Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszus, illetve a Vadászai és Természeti Világkiállítás vonzerejében is bíznak a hazai vendéglátásban. Gendur András, a Magyar Szállodák és Éttermek Szövetségének gasztronómiai társelnöke megkeresésünkre azt mondta, hogy

augusztus végén sok budapesti, belvárosi étterem kinyitott pár napra.

Főleg a Duna és Budai Vár környékén lévő éttermek tudtak ebből jól kijönni. A Szent István napi ünnepségsorozat azonban minden gondot még nem oldott meg. A saját, Andrássy úti fine dining éttermét sem tudja még minden nap kinyitni Gendur András, mert megítélése szerint ehhez még nincs elegendő külföldi vendég a fővárosban. „Újra indultak a céges rendezvények. Egyre több ilyen megrendelésünk van, más éttermek és hotelek vezetői is erről számolnak be. Sok étterem ezek beindulása miatt Budapesten is újra nyithat szeptemberben” – bizakodott Gendur András, aki a saját éttermével kapcsolatban viszont a napi nyitva tartást csak jövő tavaszra érzi reálisnak és üzletileg kifizetődőnek.

Miközben a vendéglátás bajban van, soha ennyi csillagos étteremmel nem rendelkezett még Magyarország, az eddigi 5 után most 7 Michelin-csillagos étteremmel büszkélkedhetünk a Magyar Turisztikai Ügynökség korábbi közleménye szerint. Közép-Európában a magyar desztináció az első, ahol a Michelin bejelentette az új válogatást. Az új Michelin-csillagos éttermek az essência és a Salt. A Costes Downtown, a Borkonyha Winekitchen, a Costes, a Stand és a Babel megtartotta a Megtartották a Michelin-csillagot. Az Onyx étterem jelenleg átalakítás alatt áll. Gendur András szerint

az új csillagos éttermekre és a csillagjaikat megtartókra is lehet érdeklődés a törzsvendégek részéről, ők eltarthatják ezeket a vendéglátóhelyeket.

A budapesti belvárosi éttermek 50 százaléka azonban még nem nyitott újra, csak a külvárosiak döntő része. A külső kerületek vendéglátóhelyeit ugyanis eltartják a helyi törzsvendégeik. Vidéken jobb a helyzet, ott az éttermek 80-90 százaléka üzemelhet ismét.

„A budapesti éttermek feltámadását nemcsak a külföldi vendégek hiánya, de az erőteljes munkaerőhiány is hátráltatja. A balatoni szezon végével nem tértek vissza olyan nagy számban a kollégák Budapestre, mint ahogy arra számítottunk.

Magasabb bérszínvonalat is elvárnának, de ezt sok étterem nem tudja kigazdálkodni.

Sok dolgozó inkább kivár, és a téli szezonra Ausztriában vagy Németországban helyezkedhetnek el, ahol szintén nagyon keresik a kollégákat” – részletezte a jelenlegi munkaerő- és bérversenyt Gendur András, a Magyar Szállodák és Éttermek Szövetségének gasztronómiai társelnöke.

Az AquaWorld Resort létesítmény igazgatója, Sívó Roland is arról számolt be, hogy az augusztus minden várakozásukat felmúlta, 80 százalékos szobakihasználtsággal működtek. Bár Budapest egyik külső kerületében vannak, de számukra nagy különbség a fürdőkomplexum, amely vonzza a környező országok autós turistáit, például a szlovákokat, a cseheket. „Mi is csak heteket látunk előre. Ezen a héten két jelentős rendezvényünk is, úgy érzékeljük, hogy beindult az üzleti turizmus” – bizakodott Sívó Roland, aki azért az megjegyezte, hogy bár most már üzemszerűen nyereségesek, de mivel félévet gyakorlatilag állt a komplexum, ezért a teljes évet nem tudják majd profitálni.

A kérdések kérdése a konferenciaturizmus

Az általunk megkeresett hotel- és étteremtulajdonosok egyaránt úgy gondolják, hogy újraindult a konferenciaturizmus ősszel. Ennek az első jelei, hogy elindultak az éttermi és hotelfoglalások a céges rendezvényekre. Egyelőre csak 2-3 héttel előre foglalnak a vállalatok, amikor már egészen biztosak benne, hogy a rendezvény megtartható, és addig nem lesz járványügyi szigorítás.

Mindenki abban bízik, hogy a koronavírus-járvány negyedik hulláma csak a nem beoltottak számára hoz majd korlátozásokat, a beoltottak pedig továbbra is igénybe vehetik majd a különböző szolgáltatásokat.

Kovács László, a Magyar Vendéglátók Ipartestületének elnöke azt mondta, hogy most az éttermek, főleg a fővárosban, szeptemberben óvatosan nyitnak újra. A rendezvénypiacon is óvatosak a cégek. A konferenciákon, díjátadókon kívül nincsenek például nagy vállalati családi napok. Ez utóbbinak csak a szándéka is nyomokban érhető tetten. A multicégeknél tilos is egyelőre az ilyen rendezvények szervezése. Kiemelte:

Bizakodunk egy jó őszben. A koronavírus-járvány negyedik hulláma miatti újabb teljes zárlat viszont katasztrófát jelentene a szektornak.

A maszkhasználat és a kötelező védettségi igazolvány visszajöhet, de a szabályokat betartó éttermi vezetőket és a beoltott vendégeket nem kellene újra büntetni. Egyelőre nem is látunk ilyen szándékot a jogalkotótól” – mondta el helyzetüket Kovács László ipartestületi elnök.

Háborgó tengerhez hasonlít most a piac

Míg 2019-ben 180-190 ezer ember, 2020-ban pedig 170 ezer ember dolgozott a vendéglátásban, addig ez mára ez több tízezerrel csökkent. Idén márciusban-áprilisban ment el 30-40 ezer a vendéglátásból, szállásadásból. Sokan ekkor adták fel a reményt. Szakértők szerint ők nem jönnek vissza a koronavírustrauma miatt.

A vendéglátásban megmaradt dolgozóknál a bérek rendkívüli mértékben nem emelkedtek, de azért többet keresnek, mint korábban. „A mozgó munkaerők, akik például nyáron a Balatonra mentek le dolgozni, őszre pedig visszajönnek a budapesti éttermekhez, akár 30-50 százalékkal többet kérnek a korábbi fizetéseikhez képest” – elemezte a költségemelkedésük hátterét Kovács László. A Magyar Vendéglátók Ipartestületének elnöke az is megemlítette, hogy

az éttermi árak jelentős megugrása a nyersanyagárak és a bérek emelkedése miatt következett be.

A koronavírus-járvány pénzügyi hatásainak kiheverése így is évekbe fog telni. Idén valószínűleg maximum egy-két balatoni vendéglátóhely lehet kismértékben nyereséges, a többi étterem országosan a teljes üzleti évet tekintve inkább a zárással töltött hónapok veszteségeit tudja majd csökkenteni.

Címlapkép: Getty Images