Koronavírus Magyarországon: valami nem stimmel az adatokkal, mi lehet a magyarázat?

Tavaly sokkal gyorsabban nőttek a koronavírusos esetszámok Magyarországon, mint most, viszont ugyanannyi beteg van kórházban most, mint akkor. Kevesebb az igazolt fertőzött, mégis ugyanakkora a kórházak terhelése; vagyis arányaiban többen kerülnek kórházba az új igazolt esetekből. Szlávik János, a Dél-pesti Centrumkórház infektológus főorvosa szerint döntően azok kerülnek kórházba, akik nem kaptak oltást.

Ha visszaemlékezünk a járvány első hullámára, rendkívül nehéz volt eldönteni, hogy a lázas köhögős beteg influenzás vagy koronavírusos. Akkor többnyire mindenki influenzás volt, mert még nagyon kevés koronavírusos beteg volt. De most bajban vagyunk, mert mind a kettő támadhat – mondta Szlávik János, a Dél-pesti Centrumkórház infektológus főorvosa a TV2 reggeli műsorában.

A főorvos az Index beszámolója szerint felidézte, hogy az influenzajárvány elmaradt tavaly, de meglátása szerint bőven elképzelhető, hogy idén lesz, és a koronavírus negyedik hulláma is lassan beköszönt. Szlávik János mindenkinek azt javasolja: forduljon háziorvosához, akinél teszttel könnyen és gyorsan eldől, hogy a lázas, köhögős betegség hátterében az influenza vagy a koronavírus áll.

A járványügyi adatokról Szlávik János elmondta: tavaly szeptemberhez képest egyelőre jól állunk. Egy lassabb hullámkezdést látunk, tehát lassan emelkedik az esetszám. Tavaly sokkal gyorsabban nőttek a számok, viszont sok beteg van most kórházban. Ennek az lehet az oka, hogy kórházba azok kerülnek többnyire, akik nem kapták meg a védőoltást - véli a szakember, aki ezután az oltás fontosságáról beszélt. Mint mondta, szerinte a delta variáns fenyegetése sokakat meggyőz, hogy be kell adatni az oltást, és örvendetes hír, hogy a fiatalok oltakozási kedve is nagyobb.

A furcsa adatokra már többen felhívták a figyelmet. Az elmúlt héten gyorsabban, nagyobb ütemben nőtt a kórházban kezeltek és a lélegeztetettek száma, mint az új koronavírusos esetek száma, pedig ennek éppen a fordítottjának kellene történnie. "Magyarázatot nem tudok erre a jelenségre, csak azt, hogy én sem ezt vártam, nekem is meglepetés és egy kicsit hosszabb távon remélem, hogy ez majd nem így lesz" – mondta Rusvai Miklós virológus a Blikk-nek. A mostani, furcsa járványadatokra szakmai magyarázat lehet még, hogy a második hullám fertőzéseit még az alfa variáns okozta, most pedig már a delta változat terjed, amely sokkal fertőzőbb a korábbi variánsoknál - fogalmazott.

Szlávik János hangsúlyozta: a fiatalok negyven százaléka be van oltva, és még mindig emelkedik a szám – természetesen lassan. Úgy gondoltam, hogy erre az időszakra már jóval több ember lesz beoltva, hiszen látunk olyan európai országokat, ahol a nagy átoltottság mellett minden korlátozást el lehetett törölni. Dánia példája mutatja, hogy igenis csak az oltás nyújt védelmet a járvány ellen. Jó lenne még több oltást beadni, de nagyon nehéz azokat meggyőzni, akik nem akarják – fogalmazott Szlávik János.

