Koronavírus: megjöttek a hétfő reggeli adatok

Az elmúlt három napban 873 új koronavírus-fertőzöttet igazoltak Magyarországon, ami a múlt hétfőn közzétett 648 fertőzötthöz képest 34%-os ugrást jelent - derül ki a hivatalos portálon közzétett adatokból. Sajnos a halálozásoknál is egyharmados emelkedés látszik, mert most az utóbbi 3 napban 12 beteg hunyt el, múlt hétfő reggel 9 elhunytról közöltek adatot. Most 266 koronavírusos beteget ápolnak kórházban, közülük 34-en vannak lélegeztetőgépen.