Óriási devizakötvény-kibocsátást hajthat végre az állam!

Az Államadósság Kezelő Központ (ÁKK) módosította 2021. évi finanszírozási tervét, amelynek keretében legfeljebb 4,5 milliárd euró összegben devizakötvény kibocsátásnak teremti meg a lehetőségét az Európai Uniótól várható RRF (Recovery and Resilience Facility) előleg kifizetésének esetleges csúszása miatt szükséges áthidaló forrásbevonás, egyes 2021-es évi kormányzati kiadások, valamint a 2022-es költségvetési hiány részbeni előfinanszírozása céljából. A kormány 2021-es ESA (eredmény szemléletű) hiánycélja változatlanul a GDP 7,5%-a.

Az ÁKK közleményében ismerteti, hogy növelte 644 milliárd forint egyenértékű (a legutóbb 2021. május 10-én közzétett finanszírozási terv szerinti) nemzetközi devizakötvény-kibocsátási keretét, így lehetővé téve további, benchmark méretű devizakötvény kibocsátás(oka)t. A gazdaság vártnál jobb teljesítménye mozgásteret biztosít a további kötvénykibocsátás(ok)ra, amelynek célja a likviditási tartalék növelése egyes stratégiai kormányzati költések (pl. beruházások és eszközvásárlások) finanszírozása és a 2022-es költségvetési hiány előfinanszírozása céljából.

A jelenlegi kedvező nemzetközi tőkepiaci környezet és hozamszintek lehetővé teszik a forrásbevonás megvalósítását, még a jegybanki állampapír vásárlási programok mértékének csökkentése előtt. A nemzetközi devizakötvény kibocsátás az ÁKK Zrt.-nek az adósságportfólió átlagos futamideje növelésére vonatkozó stratégiai célját is szolgálni fogja. A további nemzetközi devizakötvény kibocsátással nem változik az adósságkezelő azon stratégiai célja, hogy a devizaadósság részarányát továbbra is a teljes adósság 10-20%-a közötti referenciatartományon belül tartsa.

A jóváhagyott módosított finanszírozási terv lehetőséget biztosít arra, hogy az ÁKK nemzetközi devizakötvény kibocsátáson keresztül legfeljebb 4,5 milliárd euró egyenértékű nettó forrásbevonást hajtson végre. Az ÁKK Zrt. korábbi gyakorlatának megfelelően továbbra is fenntartja a lehetőséget a devizaadósság aktív kezelését célzó másodpiaci műveletek lebonyolítására megfelelő piaci feltételek mellett.

Nem is olyan váratlan

A finanszírozási tervben év közben nem szoktak ilyen jelentős változtatásokat végrehajtani, inkább a piaci viszonyok tükrében szoktunk némi finomhangolást látni. Az utóbbi hetekben azonban több tényező is afelé mutatott, hogy az állam ismét a deviza-hitelpiac felé fordulhat:

1. A forint kötvénypiac döcögött az elmúlt hetekben, és bár az elmúlt napok hozamelkedése megnyugtatni látszott a piac keresleti oldalát, az világosan látszott, hogy az aukciós piac nem terhelhető túlságosan tovább.

2. A forint állampapír-piac további terhelése azért is nehézségbe ütközhet, mert az MNB elkezdte kivezetni a kötvényvásárlási programot (QE). A jegybank a következő időszakban kevesebb államkötvényt vásárol, ez pedig nem jön jól akkor, amikor megnő a finanszírozási igény. Az MNB lépése miatt sem lenne érdemes tovább emelni a forintkibocsátásokat.

3. A kormány utalási alapján egyre egyértelműbbnek látszik, hogy az uniós RRF-források nem érkeznek meg Magyarországra az idén - vagy legalábbis nem a tervezett mennyiségben. Ez ugyan a költségvetés eredményszemléletű hiányát nem változtatja, de a rövid távú finanszírozási igényt jelentősen megnövelheti.

4. A költségvetés helyzete nem is annyira rózsás, mint amilyennek a vártnál gyorsabb növekedés alapján látszik A többletbevételek jelentős részét már ismert módon elköltötte az állam, és valószínűleg a csőben lévő további élénkítő lépések a maradék részét is elviszik.

A mostani forrásbevonási terv - ahogyan azt a közlemény is hangsúlyozza - nem további többletköltekezés finanszírozására szolgál. A 7,5%-os GDP-arányos hiány már így is magas (sokak szerint indokolatlanul magas), további növelésének még akkor is rossz visszhangja lenne, ha egyébként az államadósság csökkenő pályája valamivel magasabb hiánnyal is fennmaradna.

További részletek hamarosan.

