Egyre nagyobb a munkaerőhiány, toborozzák a diákokat

Egy év alatt a négyszeresére nőtt a diákokat toborzó álláshirdetések száma Magyarországon, amivel párhuzamosan a jelentkezések is látványosan gyarapodtak. A fiatal munkavállalók által leginkább előnyben részesített kategóriák az elmúlt 3 év során megváltoztak.

A munkaerőpiacon alapvetően érezhető a munkaerőhiány, a gazdaság újraindulásával több szektorban is jelentősen megugrott a frissen feladott álláshirdetések száma, amelyet az elérhető munkaerő aránya nem azonos mértékben követ le. Bizonyos területeken javíthat a kialakult helyzeten a diákmunkások felvétele és alkalmazása. E célcsoportot kereső hirdetések száma is növekvő trendet mutat a január-augusztus közötti időszakban: közel négyszer annyi diákokat toborzó hirdetés jelent meg a Profession.hu-n, mint 2020-ban. A toborzás növekvő tendenciájával párhuzamosan a jelentkezők és a jelentkezések száma is emelkedett azóta: az előbbié 36, míg az utóbbié 55 százalékkal.

A diákok körében a legnépszerűbb állások listáján az egy hirdetésre érkezett jelentkezések száma alapján kiugró változás figyelhető meg az idei és az elmúlt év adatai között. Míg 2020-ban a top három helyen a kommunikáció és PR, az éttermi vendéglátás és a gépjárművezető, sofőr, futár állt, az idei évre az adatrögzítő vált a legnépszerűbb kategóriává, amit az online marketing és a szakmai asszisztens pozíciók követnek. Az elmúlt időszakban a raktáros és egyéb raktári szakmunka, az anyagmozgatás, rakodás, valamint az éttermi vendéglátás, a szakmai asszisztens és a betanított munka vesztett leginkább a népszerűségéből a diákok körében, ezekre az állásokra jóval kevesebben jelentkeztek idén, mint a tavalyi évben.

A szakmai hátteret vizsgálva elmondható, hogy diákmunkások közel fele még egyáltalán nem rendelkezik tapasztalattal, negyedük maximum 1-3, 13 százalékuk azonban 3-5 évet is fel tud mutatni, ami azt jelenti, hogy ez utóbbi csoport tagjai már a középiskola mellett elkezdtek dolgozni. A jelentkezők 47 százaléka megszerezte egyetemi végzettségét, miközben tavaly közel azonos arányban a középiskolai végzettségűek jelentették a többséget; mind a két évben a szakiskolából vagy szakmunkásképzőből érkezett diákok voltak a legkevesebben 3, illetve közel 2 százalékos aránnyal.

A diákmunkákra jelentkezők életkorát vizsgálva szembetűnő, hogy a 18 év alatti – feltételezhetően középiskolás – és a 19-23 évesek csoportjának létszáma megnövekedett az elmúlt egy év során: a legfiatalabb korcsoport több, mint két és félszeresére, míg az ezt követő több, mint másfélszeresére gyarapodott. A másik két vizsgált korcsoport – a 24-28 ás a 29+ évesek – növekedése ezektől ugyan valamelyest elmarad, de esetükben is emelkedést láthatunk. A teljes minta átlag életkora 1 évvel csökkent az előző évéhez képest.

Címlapkép: Getty Images