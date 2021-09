Lassult az amerikai infláció, de még így is 5% feletti az éves index

A várt 0,4% helyett havi alapon „csak” 0,3%-kal emelkedtek augusztusban a fogyasztói árak az Egyesült Államokban a júliusi 0,5%-os növekedés után, a volatilis élelmiszer- és energiaáraktól megtisztított maginfláció pedig a várt és előző havi 0,3% helyett csak 0,1%-os lett.

Az infláció tehát a vártnál nagyobb ütemben lassult, de az éves index még így is 5,3%-os pénzromlásról tanúskodik, a maginfláció pedig 4%-kal emelkedett.

Az energiaárak havi alapon 2%-kal, azon belül az üzemanyagárak 2,8%-kal drágultak, míg az új járművek árai 1,2%-kal. Ezzel párhuzamosan az élelmiszerek havi 0,4%-kal emelkedtek.

A havi alapú inflációs ütem (0,1%) fél éve a leglassabb és arra utal, hogy a koronavírus-járvány utáni korlátozások feloldásával járó keresleti sokk, árfelhajtó hatás kezd kifulladni, azaz összességében inkább egy átmeneti inflációs megugrásról beszélhetünk, nem pedig egy tartósan magas inflációs környezetről. A Fed hónapok óta ezt hajtogatja az inflációs adatok kapcsán, igaz közben annak a jeleit is látja, hogy a járvány újabb hulláma jócskán rontotta a fogyasztói hangulatot, így a gazdasági aktivitást és erre, illetve a nem teljeskörűen helyreállító munkaerőpiacra hivatkozva egyelőre a jövőbe (év vége körülig) halasztotta az eszközvásárlási programjának a leállítása kezdetét. Éppen a nem teljeskörűen helyreálló munkapiac az egyik oka annak, hogy a cégek rekord üres álláshelyet tartanak nyilván, ez pedig bérfelhajtó hatású, ami az árakba is átszivároghat, így a Fednek továbbra is óvatosnak kell lennie.

Az amerikai jegybank által kiemelte figyelt mutató, a személyes kiadások magárindexe júniusban és júliusban is 3,6%-os volt éves alapon a rugalmasan értelmezett 2%-os inflációs cél mellett. Az augusztusi értéket nem ma tették közzé, hanem majd a hónap későbbi részében fogják.

A lassuló amerikai infláció és a pénznyomtatás még kitartó üteme együttese jót tesz a részvénypiacoknak, így az amerikai határidős indexek kissé emelkedtek, a dollár pedig kicsit gyengült az euróval szemben 1,1810-rőől 1,1830-ig.

