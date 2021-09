Szlávik János a koronavírus riasztó tulajdonságairól beszélt és arról, kinek ajánlja különösen a harmadik oltást

A koronavírusnak van egy-két riasztó tulajdonsága, például az, hogy a tünetek megjelenése előtt már néhány nappal is fertőz - mondta Szlávik János, a Dél-pesti Centrumkórház infektológus főorvosa a Hír TV műsorában. Hozzátette, egyelőre nem tudja senki pontosan megmondani, hogy milyen lesz a koronavírus negyedik hulláma Magyarországon, de nyugodt szível csak magasabb átoltottsággal lehetne nekimenni.

Szlávik János a műsor elején arról beszélt, sokan bíznak abban, hogy a jelenlegi átoltottság miatt egy lassú, elhúzódó és a harmadik hullámhoz képest kevésbé súlyos negyedik hullám lesz Magyarországon.

Hozzátette ugyanakkor azt is, hogy senki nem tudja megmondani, hogy pontosan milyen lesz a negyedik hullám, hiszen az új variánsoknak más a terjedési sebessége, ritkán megfertőzhetik azokat is, akik mindkét oltást megkapták és jobban terjednek a gyermekek között.

A koronavírusnak van egy-két riasztó tulajdonsága, például az, hogy a tünetek megjelenése előtt már néhány nappal is fertőz. Tehát teljesen tünetmentes emberek fertőzhetnek úgy is, hogy nem is tudják, hogy hordozzák a vírust

– jelentette ki a főorvos.

Szlávik János hangsúlyozta, a járvány első hullámában egyszerre volt jelen az influenza és a koronavírus, ezért nagyon nagy gondot okozott a kettőnek az elkülönítése. Az influenzaszezon közeledtével ez megint gondot okozhat, amit úgy lehet áthidalni, hogy a veszélyeztetettek felveszik az influenza elleni oltást is.

Kijelentette, nyugodt szívvel csak magasabb átoltottsággal lehetne nekimenni a negyedik hullámnak. Azzal kapcsolatban, hogy milyen átoltottsági arány lenne kívánatos elmondta, irigyli Dániát, ahol az átoltottság arány a felnőtt lakosság körében 80 százalék felett van. Ez egy olyan átoltottsági érték, amely mellett minden szigorítást el lehet törölni. Itt érdemes megjegyezni, hogy hazánkban a legfrissebb, keddi statisztikák szerint alig éri el a 60 százalékot az átoltottság aránya.

Szlávik János beszélt arról is, hogy a magyar fiatalok oltási hajlandósága meglepően magas, amely szerencsés, hiszen a járvány terjedésének megakadályozása szempontjából fontos az is, hogy a fiatal korosztály is be legyen oltva.

A harmadik oltás felvételével kapcsolatban a főorvos kijelentette

A legújabb adatok szerint a harmadik oltás igenis növeli a védettségét az idősebbeknek, a daganatos betegeknek és azoknak, akik szervátültetettek vagy olyan terápiát kapnak, amely az immunrendszerüket károsítja.

Hozzátette, ezeknél a csoportoknál egy jelentős védettségemelkedést lehet elérni egy harmadik oltással. Rámutatott arra is, hogy a harmadik oltás valóban növeli a védettséget, de két oltás is már nagy biztonsággal megakadályozza a súlyos fertőződést.

Szlávik János a műsorban kijelentette azt is, biztos abban, hogy néhány éven belül megtudunk majd olyan mértékben szabadulni a koronavírustól, hogy nem kell tőle, mint járványtól tartanunk. A főorvos szerint ehhez két dolog kell: egy olyan vakcina, amely az összes koronavírus-variáns ellen véd, illetve azt a világ összes részére el kell majd juttatni.

Címlapkép forrása: MTI/Koszticsák Szilárd