A kormány mérlegeli a munkahelyi kötelező oltások bevezetését

A kormány egyeztetett a minimálbérről a foglalkoztatottakkal és a munkáltatókkal, az oltás kötelezővé tételéről is születtek felvetések, de egyelőre döntés nem született. Szigorúbb szabályokat vezetnek be az oltásokra vonatkozóan, akkor legyen-e joga a munkáltatónak elvárni a munkavállaló oltakozását. Látjuk, hogy van olyan ország, ahol ezt a gyakorlatban is már bevezette.

Azt viszont a komány jogosnak tartja a munkáltatók részéről, hogy a munkavállalók lehetőleg rendelkezésre álljanak, számíthassanak rájuk, és az egyik munkavállaló a másikat ne veszélyeztesse.

Hiszen a fertőzés és a feretőzés továbbadásának esélye is alacsonyabb oltottak esetében.

Vagyis egyértelműen arra utalhatott ezzel Gulyás Gergely, hogy a kötelezően előírt oltás lehetőségét is mérlegelik.