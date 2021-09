A Pfizer szerint nem a delta variáns az oka, hogy csökken a vakcina hatékonysága

A Pfizer szerint az amerikai és izraeli adatok is azt mutatják, hogy az emlékeztető oltások hatékonyan vissza tudták építeni a koronavírussal szembeni védettséget – számol be a hírről a Bloomberg

Az amerikai gyógyszerügynökség által közölt információk szerint pénteken több kutató is megosztja tapasztalatait egy panelbeszélgetés keretében, az amerikai járványügy és gyógyszerhatóság emberei mellett részt vesznek a tanácskozáson izraeli, brit és a Pfizer kutatói is.

Az FDA oldalán közzétett előzetes prezentációban a Pfizer utal arra, hogy a való életből vett adatok szerint az USA-ba és Izraelben is nő azok körében a koronavírus-fertőzöttek száma, akiket korábban oltottak be a vakcinákkal.

A védelem csökkenése a Pfizer szerint azzal függ össze, hogy a vakcinák kiváltotta immunválasz az idő előrehaladásával egyre csökken, nem pedig a delta variánssal.

Az izraeli szakértők a program szerint az emlékeztető oltások és azok hatékonysága kapcsán fognak megosztani fontos információkat, a Bristol Egyetem egyik professzora pedig a való életből vett adatok alapján elemzi ki a vakcinák hatékonyságát.

A pénteki ülés kapcsán összerakott előzetes programtervben az FDA kitér arra is, hogy a Pfizerhez hasonlóan ők is azt látják, hogy a gyártó emlékeztető (booster) oltása biztonságos és megemeli a szervezet antitestjeinek számát. Kitérnek ugyanakkor arra, hogy az emlékeztető oltás előnye legfőképpen attól függ, mennyire tudja a harmadik oltás csökkenteni a megbetegedést az első kettő dózishoz képest. Ha az első két oltás még mindig magas védettséget ad, akkor egy harmadik oltás hatása várhatóan korlátozott lesz – írják, hozzátéve, hogy az amerikai adatok azt mutatják, hogy a vakcina első két dózisa is védelmet nyújt a súlyos megbetegedések és halálozás ellen.

A gyógyszerügynökség emellett arra is kitér, hogy jelenleg még nem látni, járhat-e emelkedett kockázattal a szívműködésre nézve egy harmadik booster oltás a Pfizerből, így ezt a kockázatot is mérlegelni kell.

A Pfizer előzetes anyaga szerint a harmadik oltás különösen hatékonyan vizsgázik olyan területeken, ahol a delta variáns dominánssá vált – legalábbis ezt mutatják az izraeli adatok: a 60 éven felülieknek adott emlékeztető oltás 86%-ban bizonyult hatékonynak a koronavírussal való megfertőződéssel szemben, legalább egy héttel annak beadását követően.

A gyártó emellett kitért az emlékeztető oltás kapcsán végzett, utolsó fázisban járó vizsgálatokra is, amelyekbe 300 embert vontak be. Ezek azt mutatják, hogy egy harmadik dózis megemelte a vér antitestjeinek számát.

Egy hónappal a harmadik oltás beadását követően az antitestek szintje több mint háromszorosa annak a szintnek, amelyet a második dózis beadását követő egy hónappal mértek.

Mindemellett az adatok egyelőre azt mutatják, a harmadik oltás nem okozott semmilyen váratlan mellékhatást sem az oltottak körében.

Címlapkép: Getty Images