Kiszivárgott: tilos a digitális oktatás ott, ahol elérhető az oltás

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma (Emmi) lényegében megtiltotta, hogy egyes osztályok vagy intézmények digitális munkarendre álljanak át azokon az évfolyamokon, ahol már a diákok számára is elérhető a védőoltás, írja a Népszava . Így "főszabály szerint" hatodik évfolyam fölött nem lehet tanügyi intézkedéseket elrendelni még akkor sem, ha egy vagy több tanuló, pedagógus megbetegszik.

A Nemzeti Pedagógus Kar elnöke, Horváth Péter megerősítette, hatodik osztály felett nincs tanügyi intézkedés, járványügyi viszont lehetséges; ha egy vagy több diák megbetegszik, számukra a népegészségügyi hivatal elrendelhet karantént. Az Emberi Erőforrások Minisztériuma a Népszava kérdéseire nem válaszolt.

Magyarországon gyakorlatilag védekező intézkedések nélkül indult el az oktatás szeptemberben, miközben a környező országokban számos intézkedés segíti a biztonságos tantermi oktatás, mint pl. a tesztelés és a távolságtartás. A mai információk alapján Magyarország még egyet lazít.

A Portfolio információi szerint vannak olyan oktatási intézmények, ahol járványügyi szabályok vannak életben, míg máshol egyáltalán nincsenek ilyenek. Megkérdeztük az Emmi-t, hogy miképp lehet, hogy az egyik köznevelési intézményben semmilyen intézkedés nincs, míg egy másikban szabályok léptek érvénybe (maszkviselési ajánlás, szülők bejárásának korlátozása stb.), azonban nem kaptunk választ.

A Népszava azt írja, hogy az iskolák egy olyan intézkedési tervet kaptak, amelyben egyebek mellett az áll, bárki (tanár, diák vagy más iskolai dolgozó), aki megkapta a védőoltást vagy az elmúlt hat hónapban átesett a koronavírus-fertőzésen, nem minősül kontaktszemélynek, még akkor sem, ha például egy közvetlen családtagja betegszik meg, így karanténkötelezettség sem vonatkozik rá.

A Pedagógusok Demokratikus Szakszervezetét (PDSZ) is többen megkeresték emiatt: volt olyan tanár, aki arról számolt be, egyik kolléganője úgy jár be dolgozni, hogy a férje igazoltan covid-fertőzött. Nagy Erzsébet, a PDSZ választmányi tagja megkeresésünkre elmondta, felhívta a Nemzeti Népegészségügyi Központot (NNK), ahol azt mondták neki, jelenleg valóban ez az eljárás, ám azt nem tudták megindokolni, milyen szakmai ajánlások alapján döntöttek így. Az NNK nem válaszolt a kérdésekre.

Nagy Erzsébet érthetetlennek tartja a döntést, szerinte nem enyhébb, hanem szigorúbb intézkedésekre lenne szükség. Felhívta a figyelmet arra is, bár a kormány mindent az oltásokra tett fel, ezzel még nem garantálható az iskolák biztonsága, hiszen a 12 éven aluliakat még nem lehet oltani, a koronavírus delta variánsa pedig az oltottak között is terjedhet. Azt pedig rendkívül cinikusnak tartja, hogy a kormány az oltásokra hivatkozva lényegében a diákokra és szüleikre hárítja a felelősséget.

