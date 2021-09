Megszólalt Varga Mihály és az ÁKK az eurókötvény-kibocsátásról

Ma 1 milliárd euró összegű, 7 éves futamidejű, 0,125%-os fix kamatot fizető eurókötvényt bocsátott ki a magyar állam. A kötvény kuponja az eddigi legalacsonyabb, amelyet a magyar állam elért

az EUR kibocsátásai során - derül ki az ÁKK közleményéből. Varga Mihály egy mai sajtótájékoztatón pedig kiemelte: egyértelmű nemzetközi sikert hozott a szerdai eurókötvény-kibocsátás.

Az adósságkezelő közleményéből kiderül, hogy a kötvények iránt jelentős volt a befektetői érdeklődés. A 4-szeres túljegyzésnek köszönhetően a kötvényeket az eredeti árindikációnál (MS + 0,75%,) 0,27 százalékponttal szűkebben sikerült árazni.



A befolyó összeget az ÁKK Zrt. általános finanszírozási célokra, többek között a 2022. évi

költségvetési hiány részbeni előfinanszírozására fogja felhasználni - írják.

A közlemény szerint a 2028. szeptember 21-én lejáró, egymilliárd euró összegű devizakötvény hozama 0,326%, a hozamfelár 0,48% az EUR midswap felett, ami 0,871%-kal van a referenciának számító, 2028. augusztus 15-én lejáró német államkötvény (Bund) felett. A friss kibocsátásról már délután beszámoltunk:

Varga Mihály a mai sajtótájékoztatón emlékeztetett rá: a kibocsátások keretében kedvező feltételekkel, alacsony kamattal 10 és 30 év futamidejű, 4,25 milliárd dollár értékű dollárkötvény, valamint 7 év lejáratú, 1 milliárd euró értékű eurókötvény került a befektetőkhöz.

Közölte: a késlekedő uniós forrásokat ezzel pótolni tudják, továbbá megjegyezte, hogy a mostani kibocsátás nem érinti a költségvetési hiányt, a tárca továbbra is az idénre tervezett 7,5 százalékos hiánnyal számol, emellett folytatja az adósság csökkentését is. A kibocsátott devizakötvények kapcsán kiemelte azt is, hogy a most bevont forrást a korábban magasabb kamat mellett kibocsátott papírok refinanszírozására is felhasználhatják.

A késlekedés okáról, a helyreállítási tervünk brüsszeli elfogadásának valószínű csúszásáról mai külön cikkünk:

Arról ma délutáni cikkünkben már megemlékeztünk, hogy a 33 bázispontos éves kamat nagyon olcsó forrásbevonásnak számít. Forintalapon ennél jóval magasabb kamatok mellett szokott mostanában forrást bevonni 5-10 éves távra az állam (a múlt heti 5 és 12 éves forintalapú kötvényaukción rendre 2,53%-os és 3,07%-os átlaghozam alakult ki), igaz ilyen volumenben, 1 milliárd eurónyi méretben egyszerre nem is tudna bevonni pénzt. Másrészt éppen azért ment most ki a devizapiacokra az állam, mert a forintalapú piacot akarta tehermentesíteni több előrelátható ok miatt. Erről részletesebben itt írtunk:

