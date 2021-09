Visszavágja vakcinagyártási kapacitását a CureVac

A német CureVac gyógyszergyár kedden közölte, hogy felmondta a kísérleti fázisban lévő első generációs koronavírus-vakcinája gyártására kötött két szerződését azután, hogy versenytársai növelték gyártási kapacitásaikat. Ugyanakkor két másik gyártóval kötött megállapodást nem mondanak fel.

A Rentschler Biopharmával és a Novartissal kötött gyártási szerződések felmondásra kerülnek, ugyanakkor a svájci Celonic Grouppal és a német Wackerrel kötött megállapodásokat nem érinti a mostani döntés - olvasható a CureVac közleményében.

A gyártó első generációs mRNS vakcinája az Európai Gyógyszerügynökségnél engedélyezés alatt van, a két felmondott szerződés azt jelenti, hogy a gyártási kapacitást vágják vissza erre vonatkozóan. Mindeközben a gyártó második generációs vakcinájának fejlesztése is tovább zajlik.

Az első generációs vakcina iránti kereslet visszaesésével indokolták a gyártási kapacitások csökkentését.

A CureVac 2020 novemberében jelentette be, hogy koronavírus-vakcina fejlesztésébe kezdenek, az EU-s közös dealben is szerepelt a vakcina, melyből félmilliót Magyarország is megrendelt.

