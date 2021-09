Napelemes rendszerek: elkerülhetetlen az újabb drágulás

Középtávon több ok miatt is további áremelkedés várható a hazai napelemes piacon,de a villamosenergia-árak emelkedése és a támogatások, illetve európai uniós pályázati források miatt továbbra is kedvező megtérülési időkkel lehet kalkulálni.

Az elmúlt hónapokban évtizedes trendet megtörve világszerte emelkedett a napelemes rendszerek legnagyobb részét kitevő és a rendszerköltségeket leginkább befolyásoló modulok ára. A technológia versenyképességét ugyanakkor ez látszólag nem rontotta: a teljes élettartamra vetített fajlagos energiatermelési költség (LCOE) globális átlagban 5 százalékkal tovább csökkent 2021 első félévében a Bloomberg NEF szerint. Bár az áremelkedés miatt bizonyos elemzők lefelé módosították a 2021-es telepítésekre vonatkozó prognózisaikat, általánosabbnak tűnik a tavalyihoz képest nagyobb kapacitásbővülést valószínűsítő várakozás.

A szilíciumhiány és -áremelkedés, illetve a modulok ebből is eredő drágulása átmeneti jelenség, és „csak” az a kérdés, hogy meddig tarthat. A másik oldalon az árcsökkenés irányába ható tényezők az elmúlt évtizedhez hasonlóan a jövőben is tovább működnek majd. A piacot domináló kínai gyártók folyamatosan bővítik kapacitásaikat, és szintén állandó a technológiai fejlődés is; hamarosan pedig a napelemcellák új generációja, az eddigieknél hatékonyabb és olcsóbb perovszkit-szilícium tandem technológia is belép a piacra.

A lehetséges folytatásra vonatkozó várakozások megoszlanak: Van olyan előrejelzés, például a Solar Power Europe iparági szervezeté, mely szerint a jelenség egyik fő okát képező szilíciumhiány és -áremelkedés ugyan kitart, de ez valószínűleg nem emeli tovább a modulok árát. Mások a napelemek egyedi tényezők által is befolyásolt hazai piacán várható durva áremelkedés közeledtére figyelmeztetnek.

Senki nem számított rá

A napelemek ára idén folyamatosan kúszott felfelé, jelentős részben a koronavírus-járvány hatására a globális szállítási láncban kialakult kapacitásszűkület, illetve konténerhiány miatt is. Az első fél évben jelentősen, 20 százalék körüli mértékben emelkedett a napelemek ára, ami Szolnoki Ádám, a Manap iparági egyesület elnöke szerint "borzasztóan sok", és nem igazán számított rá senki. A drágulás eleinte átmenetinek tűnt és az iparág is ideiglenes jelenségként számolt vele, azt várva, hogy 2021 második felére alábbhagy az áremelkedés, ez azonban egyelőre nem következett be.

Sőt, az alapanyagok oldaláról is tapasztalható árnyomás és kapacitásproblémák miatt folytatódik a drágulás.

Nehéz megmondani, hogy a következőkben folytatódik-e a drágulás, ha pedig igen, meddig és milyen mértékben, de a meghatározó tényezők továbbra is felfelé mutató hatást fejtenek ki. Az egyik nagy alapanyaggyártó a közelmúltban emelt árat, és nem kizárt, hogy a többiek is követik példáját, bizonyos szűk keresztmetszetek pedig hosszabb távon is fenntarthatják az új trendet. Ezért valamilyen arányú, remélhetőleg szolidabb áremelkedés a közeljövőben is valószínűsíthető. Akadnak persze olyan piaci szereplők is, akik saját üzleti érdekeiket (is) szem előtt tartva sürgetik mielőbbi vásárlásra a potenciális ügyfeleket, a további drasztikus áremelkedés lehetőségére figyelmeztetve, és ez nem is teljesen megalapozatlan.

A napelemek mellett a rendszerek kisebb költségelemét kitevő tartószerkezetek piacán hasonló fejleményekről lehet beszámolni. A fémpiaci "sokkhatás" egy egyszeri, szintén 20 százalék körüli áremelésre sarkallt szinte minden gyártót. Az inverterek piacát egyelőre nem érintette a drágulás, ugyanakkor például az általános chiphiány még járhat ilyan hatással a későbbiekben.

A technológiai fejlődés közben továbbra is a rendszerköltségek csökkenése irányába hat, különösen a napelem modulok teljesítményének folytatólagos növekedése. A trend egyértelműen az, hogy a korábbiaknál nagyobb cellákat gyártanak, ebből adódóan a modulok mérete is nőtt, mindemellett a cellákat alkotó szilíciumostya is egyre jobb minőségű, így a modulok teljesítménye rendszeresen - akár egy éven belül többször szintet ugrik. Az elmúlt két évben ez érdemben segített lejjebb vinni a fajlagos rendszerköltségeket, ma azonban az alapanyag-problémák miatt ez a hatás nem érvényesül olyan egyértelműen. Emellett a rendszerköltségeket az általa elérhető nagyobb hatékonyságnak köszönhetően az egytengelyes napkövetős tartószerkezetek elterjedése is mérsékli.

Visszatér az árcsökkenés?

A lakossági szegmensben az otthonfelújítási támogatás és az - utolsó pillanatban visszavont - elszámolási változás közelgő határideje által generált extra kereslet hatására idén nagyot emelkedtek az árak. A júliustól kilátásba helyezett bruttó elszámolás óriási rohamot okozott, júniust követően viszont a felére beszakadt a piac. Ez azzal járt, hogy a napelemes telepítést végző vállalkozások elkezdték csökkenteni az áraikat, a bekerülési költségek növekedése ellenére. Miután a piac alkalmazkodik a csökkent kereslethez - ami valamikor ősz körül várható -, az alapanyagárak emelkedése is erőteljesebben megjelenhet a háztartási méretű (HMKE) naperőművek fogyasztói áraiban.

A napelemes telepítő cégek által alkalmazott munkaerő szempontjából sem nevezhető egyszerűnek az idei év. A korábbi időszakban általánosságban munkaerőhiány jellemezte a szegmenst, amit az első félévben a korábbiakhoz képest két-háromszoros megrendelési állomány még tetézett is, ezért ekkor a cégek szívták fel a munkaerőt. A kereslet félévtől tapasztalható visszaesése miatt viszont sokakat elbocsátottak.

A mostani piaci helyzet azonban összeségében valószínűleg átmeneti zavarnak tekinthető, hiszen a hosszú távú trend egyértelműen az árcsökkenés, illetve a napenergia költséghatékonyságának növekedése.

Ami némileg meglepő a mostani helyzetben, az az, hogy a zavar nem múlt el három-négy hónap alatt, hanem már hét-nyolc hónapja tart. Kérdés, hogy - a háttérben a covid hatásaival - elhúzódhat-e tíz-tizenkét vagy akár tizennyolc hónap hosszúságúra is. Hosszabb távon azonban a piac bizonyosan ki fogja kényszeríteni a problémákat okozó hatékonytalanságok és szűk keresztmetszetek feloldását, visszaállítva a csökkenő ártrendet - véli Szolnoki Ádám, aki azt várja, hogy a 2022 első felében esedékes beruházások már ismét alacsonyabb árakkal számolhatnak.

Még nem látszik a korrekció

A hazai napelemes piacon már egy éve elkezdődött egy fokozatos áremelkedés, melynek egy részét más gyártók és szolgáltatók mellett az Optimum Solar Home System is átvállalta, tompítva ezzel a napelem végfelhasználói, fogyasztói árát. Ezt azért tudtuk megtenni, mert a lakossági piacot viszonylag nagy, korábbi beszállítói árakon rögzített termékekből, illetve raktárkészletből szolgáltuk ki – mondta el Lugos Roland, az Optimum Solar Zrt. üzletfejlesztési igazgatója a Portfolio-nak.

A nagyobb napelemes erőműveknél viszont elmondása szerint komolyabb kihívást okoz a jelenleg áremelkedés, hiszen ezek átfutási ideje 1-2 év is lehet a tervezéstől az átadásig. A napelemiparágról általánosságban elmondható, hogy már egy évtizede inkább a kiszámíthatatlanság és bizonytalanság jellemzi, ami mára oda jutott, hogy nagy projekteknél közvetlenül a panel gyártóval kell tárgyalnunk, hogy biztosan megvalósuljon a beruházás a kikalkulált áron.

A napelemes rendszerek most tapasztalható drasztikus áremelkedését több tényező együttes hatása eredményezi. Egyrészt a napelem panelek fő alkotóelemének, a szilíciumnak ára az utóbbi közel egy évben háromszorosára emelkedett, de a rendszer többi alkotóeleménél, azaz a rögzítés és a villamos anyagok előállításához szükséges nyersanyagok, az acél és a réz ára is 30-40-50%-kal emelkedett az utóbbi időben. Ám mindezt túlszárnyalja a tengeri szállítás és a világviszonylatban tapasztalható konténerhiány miatt közel 8-szorosára (!) emelkedő szállítási költségek.

Összességében tehát elmondható, hogy az utóbbi években a gyártási költségek folyamatos csökkenése nemcsak, hogy megtorpant, de meredek emelkedésbe kezdett, melynek érdemi korrekciója Lugos Roland szerint a közeljövőben sem tűnik valószínűnek. Ugyanakkor az alapanyagok közül a cella, mint meghatározó komponens előállításának költségei évről évre drasztikusan csökkentek, ezáltal a modulok ára is ennek megfelelően csökkent, viszont a hatásfok jelentősen nőt.

A nemzetközi gyártókkal és beszállítókkal egyeztetve arra számítunk, hogy középtávon nem kerülhető el a további áremelkedés itthon – fogalmaz az Optimum Solar Zrt. üzletfejlesztési igazgatója, aki arra is felhívja a figyelmet, hogy érdemes az áremelkedés tekintetében elválasztani a hazai- és a nemzetközi piacot: a nemzetközi trendek mindig késve jelentkeznek, gyűrűznek be a hazai piacra, ezért amíg itthon az idei évben az árak növekedésére lehet számítani, addig a külföldi piacokon a további drágulás nem indokolt, tehát az idén további nemzetközi áremelkedés nem várható, valószínűbb a stagnálás.

Az áramárak és a támogatások hajtják a keresletet

Az említett alapanyag- és szállítói költségemelkedések természetesen a rendszerkiépítés költségeit is felfelé tolják. Ugyanakkor nagyon fontos figyelembe venni egy ilyen rendszer tervezésekor a villamosenergia-árakban tapasztalható változásokat is: drasztikusan emelkedett az áram ára, emiatt pedig a beruházási költségek is nőttek.

Ám mindezek ellenére a megtérülési idők továbbra is nagyon kedvezőek, ami egyértelműen látszik a telepített szolár rendszerek növekvő számadataiból is. A hozzánk érkező új ügyfelek számából is azt látjuk, hogy a napelemes rendszerek iránti kereslet az áremelkedések ellenére is folyamatosan növekszik – mondja a magyar napenergia-szektor meghatározó vállalatának üzletfejlesztési igazgatója.

Ennek hajtóereje egyrészt az, hogy az említett növekvő villamosenergia-árak miatt kedvező megtérülési időkkel lehet továbbra is kalkulálni, másrészt folyamatosan, nagy támogatási intenzitással megjelenő európai uniós pályázati forrásokat lehet igénybe venni a napelemes rendszerek finanszírozásához, ami komoly segítséget jelent abban is, hogy a karboncsökkentés a hazai lakossági szegmensben is minél nagyobb arányú legyen.

Ezek a változások tehát, mondhatni sajátosságai is ennek az iparágnak, hiszen nem csak a beépített alkotóelemek árváltozásaira kell figyelni, hanem a szállítói árak alakulásától kezdve, a forint/euró árfolyam mozgásán át, a hazai és nemzetközi villamosenergia-árak változására is. Ezek külön-külön és együttesen is alakítják az árakkal kapcsolatos iparági összképet.

Véleményünk szerint árcsökkenés akkor várható ismét, ha a rendszerelemek minden szegmensében kínálati piac alakul ki - közölte Lugos Roland, az Optimum Solar Zrt. üzletfejlesztési igazgatója. Kína nagy solar grade szilícium (polysilicon) beruházásai túlkínálatot fognak eredményezni az alapanyag piacon, ami a wafer (ostya) és a cella piacán is megjelenik. A wafer esetében jelentős technológiai fejlemény, hogy a vastagsága folyamatosan csökkenni fog. A cellagyártás szegmensében közel 100 GW/év új gyártói kapacitást jelentett be két nagy gyártó, amely szintén a csökkenő trendet erősíti. Ezzel együtt látni kell, hogy önmagában a cella már nem annyira súlypont; a kérdés inkább az, hogy a szállítmányozási költségek és a további komponensek költségei mikor fognak visszaállni a korábbi szintre, ha ez egyáltalán megtörténik. Az árcsökkenést eredményező kínálati piac kialakulása következtében lassan, de hosszabb távon Magyarországon is megjelenhet ennek hatása.

Döbbenetesen alacsony árak a METÁR-tenderen



A nagyobb, ipari méretű naperőművek esetében már látszik, hogy a jelentős költségemelkedés - elsősorban a napelemek drágulása - miatt sokan a halasztás mellett döntöttek, így számos, az idei évre tervezett beruházás biztosan nem valósul meg 2021-ben – mondja Szolnoki Ádám, aki szerint ezek a piaci szereplők igyekeznek kivárni, hogy normalizálódjon a helyzet. A költségek emelkedése ellenére ugyanakkor a 3. METÁR-tenderen a bontási adatok alapján "döbbenetesen alacsony" árak alakultak ki, és mivel a felső méretkorlátot 50 MW-ról 20-ra csökkentették, ezért az előző tenderhez képest több még alacsonyabb árajánlatot beadó potenciális nyertes van.



A kis kategóriában is csökkentek az ajánlati árak, ami a Manap elnöke szerint meglepő fejlemény, hiszen az alapanyagárak mellett az euró-árfolyam alakulása is ezzel ellentétes irányú változást vetített előre. A 0,3 MW-nál nagyobb, de 1 MW-nál kisebb névleges teljesítőképességű erőműegységek kategóriájában számos fiókban lévő engedély lehet, különösen 0,5 MW-os, régebben előkészített fejlesztésekre vonatkozóan, mert a méretgazdaságosság miatt már 1 MW-os beruházások megvalósítása is sokkal jobban megéri.

