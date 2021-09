Többtucatnyi koronavírusos fertőzöttet találtak Putyin közvetlen környezetében

Többtucatnyian kapták el a koronavírus-fertőzést Vlagyimir Putyin orosz elnök környezetéből.

Ezt maga Putyin jelentette be, amikor videokapcsolat segítségével felszólalt a Kollektív Biztonsági Szerződés Szervezete (ODKB) dusanbei csúcstalálkozóján.

Mint tudják, sajnos az utolsó pillanatban kénytelen voltam lemondani a dusanbei látogatásomat. Nagyon sajnálom, de ez azzal áll összefüggésben, hogy a legközelebbi környezetemben koronavírusos megbetegedéseket mutattak ki. Nem egy és nem két, hanem több tucat emberről van szó

- mondta.

Közölte, hogy néhány napig "önizolációban" marad. A Kreml korábbi tájékoztatása szerint az elnök egészséges, és az antitestszintje magas.

Putyin, aki kedden Emomalii Rahmon tádzsik elnöknek jelentette be, hogy karanténba vonul, a Kreml közlése szerint március 23-án kapta meg az új koronavírus elleni első védőoltást. Az elnök április 14-én jelentette be, hogy megkapta a második oltást is. Az csak június 30-án lett nyilvános, hogy Szputnyik V-vel vakcinálták.

Alekszandr Gincburg, a Covid-19 elleni első orosz vakcinát kidolgozó Gamaleja Intézet vezetője egy keddi nyilatkozatában úgy vélekedett, hogy az elnöknek elég lesz egy hétig elszigeteltségben maradnia. Korábbi orosz sajtóértesülések szerint mindenkinek, akit Putyin fogad, egy hétig előzetes karanténba kell vonulnia.

Címlapkép: Alexei Druzhinin\TASS via Getty Images