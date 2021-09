Hamarosan járványok söpörnek végig Magyarországon - Hogyan kerülhetjük el a megbetegedést?

Portfolio Cikk mentése Megosztás

Ősszel egyre több ember fázik meg, lesz náthás, vagy éppen dönti le az influenza, ezen betegségeket pedig még a koronavírus járvány is tetőzi. Nincsenek könnyű helyzetben a háziorvosok a tünetek diagnosztizálása során, pedig fontos lenne mind az egyén egészségi állapota szempontjából, mind a járvány dinamikájának követése miatt is. Békássy Szabolcs országos kollegiális vezető háziorvos szerint tömeges tesztelés szükséges a nátha és a koronavírus fertőzés megkülönböztetéséhez, Falus András immunológus pedig úgy véli, hogy a járvány megfékezése szempontjából nemcsak a vírusteszteknek van kiemelt szerepe, hanem az antitest méréseknek is, amelyet mellesleg a harmadik oltás beadása előtt is célszerű ellenőriztetni. A szakértők hangsúlyozzák a koronavírus elleni oltás fontosságát, amely mellett ősszel már az influenza elleni oltás is elérhetővé válik.