Hegymenetben néhány gyümölcs ára - De van pár jó hírünk is

Magasabb áron került a hazai termesztésű karfiol a Budapesti nagybani piac választékába szeptember második hetében az előző év azonos időszakához képest, emellett nőtt a a belpiaci kel ára, ezzel szemben a paprika ára mérséklődött, a berakó uborka ára pedig megegyezett a tavalyival. A gyümölcsök közül a körte, az alma és a görögdinnye is olcsóbb lett tavalyhoz képest, dióbélből egyelőre még importból származót kínáltak eladásra, de nemcsak azt mérik aranyáron, hanem a málna és a szeder, valamint a dióbél kilóját is.

Az Agrárközgazdasági Intézet adatai alapján a 36. héten a Budapesti nagybani piacon a hazai karfiolt kilogrammonként 420 forintot kértek, 22 százalékkal nőtt a termelői ára az előző év azonos időszakához viszonyítva. A hollandiai importból származó karfiol bővítette a kínálatot, a hazainál magasabb, mérettől függően 520–560 forint/kilogramm áron.

A belpiaci kínai kelt is 11 százalékkal drágábban, kilogrammonként 300 forintos áron értékesítették, a termelői árát szintén meghaladta a hollandiai származású kínai kel 418 forint/kilogramm ára.

A belföldi paprikák közül a bogyiszlói paprika, a kaliforniai paprika és a cseresznyepaprika ára is csökkent: a bogyiszlói paprikáé 33 százalékkal 375 forint/kilogrammra, a kaliforniai paprika ára 12 százalékkal 700, a cseresznyepaprikáé 19 százalékkal 525 forint/kilogrammra, míg az almapaprika az egy évvel korábbihoz hasonló, 400 forint/kilogramm leggyakoribb áron volt jelen a felhozatalban.

A Budapesti Nagybani Piacon a két kisebb mérettartományba eső berakó uborka leggyakoribb ára megegyezett a 2020 36. hetivel: a 3–6 cm méretűt 400, a 6–9 cm-est 350 forint/kilogramm áron kínálták, míg a 9–14 cm hosszúságú fürtös uborkát az egy évvel korábbit 28 százalékkal meghaladó, kilogrammonként 300 forint áron.

Aranyáron mérik a bogyós gyümölcsök és a dióbél kilóját?

Évről évre folyamatosan csökken a málna termőterülete Magyarországon, az évek óta stagnáló termésmennyiség pedig nem elegendő a hazai fogyasztói igények kielégítésére - erről az Agrárszektort Hunyadi István, a FruitVeB Magyar Zöldség-Gyümölcs Szakmaközi Szervezet és Terméktanács ügyvezető igazgatója tájékoztatta. Mint minden kertészeti termék, így a málna esetében is az látszik, hogy folyamatosan nő a fogyasztói ár. A málna betakarítása nagyon kézimunkaerő-igényes, a megfelelő számú, minőségű munkaerő biztosítása pedig évről-évre nehezebb és egyre nagyobb költséget jelent a termelőknek. Ennek megfelelően emelkedett a málna és a szeder termelői ára is, szeptember második hetére előbbi már kilogrammonként 1825 forintba került, utóbbi pedig közel 1500 forintba.

A KSH adatai szerint 1500 hektáron termesztettek málnát Magyarországon az ezredforduló idején. Azóta a málna termőterülete folyamatosan csökken. A KSH adatai szerint 253 hektárról 492 tonna málnát takarítottak be 2020-ban, ami 56 százalékkal kevesebb, mint egy évvel korábban - közölte az AKI.

Dióbélből egyelőre még importból származót kínáltak eladásra, amelynek leggyakoribb ára kilogrammonként 3600 forint volt, szemben a belpiaci dióbél tavalyi azonos heti, 2700 forint/kilogramm árával.

A sárga- és a görögdinnye fogyasztásösztönzésére az idei évben is indult kampány. A KSH adatai szerint Magyarországon 3,74 ezer hektár termőterületről 147,3 ezer tonna görögdinnyét takarítottak be 2020-ban, ami 16 százalékkal maradt el az egy évvel korábbi mennyiségtől. Szakértők szerint az idén kiváló minőségű volt a magyar dinnye, amelynek termőterülete 3,7-3,8 ezer hektár körül alakult, amelyről 150-170 ezer tonna termést takaríthattak be. A görögdinnye ára 22 százalékkal 153 forint/kilogrammra csökkent a 27–36. héten az előző év azonos időszakának átlagárához viszonyítva. A görögországi termék az idén 3 héttel hamarabb, a 30. héten futott ki a kínálatból, mint egy évvel korábban.A görögdinnye ára 22 százalékkal 153 forint/kilogrammra csökkent a 27–36. héten az előző év azonos időszakának átlagárához viszonyítva az AKI adatai alapján.

Magyarországon egy jó évjáratban 800-900 ezer tonna alma terem, míg a rosszabb években 300-400 ezer tonna almát szüretelnek, a FruitVeB prognózisa szerint a hazai almatermés 550 ezer tonna körül alakulhat. Almából mind belpiaci, mind külpiaci származásút, idei érésűt és a tavalyi szüretből eltároltat is értékesítettek a 36. héten: a hazai Gala alma 275, a Golden 300 és az import fajta jelöletlen alma 450 forint/kilogramm ára egyaránt csökkent az előző év azonos hetéhez képest.

A FruitVeB szerint a várható körtetermés az almához viszonyítva sokkal rosszabb képet mutat. A 2021. évre várható európai körtetermés közel 30%-kal marad el az előző év termésétől, illetve a többéves átlagterméstől is, amivel lényegében az elmúlt tíz év legrosszabb körtetermésére lehet számítani. A jelentős terméskiesés az április fagykárokkal, illetve időjárási tényezőkkel van szoros összefüggésben. A hazai körtetermés becslése még sok bizonytalansággal terhelt, de összességében egy, a tavalyihoz hasonló, nagyon alacsony, 16-17 ezer tonnát kitevő termésre számítanak. Az AKI adatai alapján a hazai Clapp kedveltje körtefajta 450, a Vilmoskörte 500 forint/kilogramm leggyakoribb áron szerepelt a Budapesti nagybani piac kínálatában, míg az Olaszországból beszállított Vilmoskörte 450, a Santa Maria körtefajta pedig 700 forint/kilogramm áron.

A Központi Statisztikai Hivatal adatai szerint az őszibarack termése az elmúlt tíz évben 12 és 44 ezer tonna/év között alakult, őszibarackot 3,8 ezer hektáron termesztenek az országban. Szakértők szerint a tavaszi fagyok miatt az átlagosnál kevesebb őszibarack teremhet - írta az AKI. Adataik szerint a Budapesti Nagybani Piacon a 25. héten jelent meg a belföldi őszibarack 1100 forint/kilogramm termelői áron. Az őszibarack termelői ára 45 százalékkal 734 forint/kilogrammra emelkedett 2021 26–34. hetében az előző év azonos periódusához képest. A Budapesti Nagybani Piacon a 27. héten jelent meg a belföldi nektarin 833 forint/kilogramm termelői áron. A nektarin termelői ára 50 százalékkal 720 forint/kilogrammra emelkedett 2021 27–34. hetében az előző év azonos időszakához viszonyítva. Szeptember második hetében a sárga húsú őszibarackot kilogrammonként 790 forintért kínálták, a nektarin kilója pedig 750 forinthoz közelített.

Az AKI adatai szerint a 36. hétre a csemegeszőlő termelői ára valamelyest csökkent, kilogrammja 400 forint alatt volt kapható. A belföldön termelt és belföldön értékesített földrajzi jelzés nélküli, valamint az oltalom alatt álló földrajzi jelzéssel ellátott borok értékesítési ára 6 százalékkal csaknem 23,4 ezer forintra emelkedett hektoliterenként 2021 első nyolc hónapjában az előző év azonos időszakához viszonyítva.

