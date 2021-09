Koronavírus Magyarországon: itt vannak a kedd reggeli adatok

Megérkeztek a legfrissebb hazai járványügyi statisztikák, amelyekből kiderül, hogy az elmúlt 24 órában 289 új fertőzöttet igazoltak, és elhunyt 5 beteg, 401 koronavírusos beteget ápolnak kórházban, közülük 45-en vannak lélegeztetőgépen.

A legfrissebb, ma reggel megjelent statisztikák alapján az elmúlt egy napban 289 új fertőzöttet igazoltak, ezzel a járvány kezdete óta összesen 818 520 főre nőtt a beazonosított fertőzöttek száma. Egy héttel korábban az új regisztrált koronavírusos fertőzöttek száma 246 volt, ahhoz képest 17 százalékos a növekedés, vagyis jóval az alatt van, mint amit az elmúlt napokban láthattunk, hiszen az elmúlt egy hétben 41 százalék, az elmúlt két hétben pedig 36 százalék volt az átlagos növekedési ütem.

401 koronavírusos beteget ápolnak kórházban, közülük 45-en vannak lélegeztetőgépen, ezzel együtt a kórházi kapacitások határától még mindig messze vagyunk.

A koronavírus-fertőzéssel összefüggésben naponta átlagosan öten halnak meg Magyarországon, az elmúlt 24 órában is 5 beteg hunyt el, így az elhunytak száma 30 141 főre emelkedett.

Az eddigi adatok alapján úgy tűnik, hogy járvány eltérő mintát mutat, mint a harmadik hullámban. A regisztrált fertőzöttek száma egyre inkább elmarad a tavaly őszitől,

ugyanakkor a súlyos esetek számának alakulása hasonlóan alakul a tavaly őszihez képest,

és a halálozások felfutása is hasonló képet mutat.

Ennek több oka lehet, a szakértők szerint fontos tényező, hogy az oltások miatt több fertőzéses eset maradhat rejtve, vagyis a vírus jelenléte valójában sokkal erőteljesebb.

A koronavírus elleni vakcinák beadása továbbra is lassú ütemben zajlik, az elmúlt 24 órában csupán 2 644-en kaptak első oltást, és bár a második oltásoknál az elmúlt napokban látotthoz képest nagyobb ugrás látszik, a 8 188 fő így sem magas szám. A friss statisztikák szerint a beoltottak száma 5 862 458, közülük 5 579 231 fő már a második oltását is megkapta, 626 ezren pedig már a harmadik oltást is felvették. Jelenleg a lakosság 60 százaléka kapta meg legalább az első oltását, 57,1 százalék már a másodikat is, a magyarok 6,4 százaléka pedig már a harmadik oltását is felvette.

Címlapkép: Laszlo Szirtesi/Getty Images