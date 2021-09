Kulisszatitok a két meghatározó konzervgyártó reorganizációjáról

Vadonatúj menedzsmentszemléletet és megerősödött tőkeszerkezetet eredményezett a tulajdon és az operatív irányítás átadásával járó átszervezési folyamat a Szatmári Konzervgyár Kft. és az EKO Konzervipari Kft. esetében - derült ki a Hiventures-Portfolio Vállalati Tőkefinanszírozás 2021 konferencia egyik panelbeszélgetéséből.

Meghatározott időre szóló tulajdonrészt szerzett a Hiventures az együttesen közel 20 milliárd forint árbevétellel működő élelmiszer-feldolgozó cégekben, a Szatmári Konzervgyár Kft.-ben és az EKO Konzervipari Kft.-ben - tájékoztatott áprilisban az MFB csoporthoz tartozó Hiventures, amely Medveczky Péter és Mihályi Botond koncepcióját támogatta a befektetése során.

Pető Gábor, a Moore Hungary Ingatlan és tőkepiaci tanácsadás ügyvezető igazgatója elöljáróban jelezte, hogy a két meghatározó konzervgyártó története rendkívül érdekes élelmiszeripari szempontból.

Medveczky Péter, a Szatmári Konzervgyár Kft. tulajdonosa az akvizícióról elmondta, hogy annak két főszereplője a Szatmári Konzervgyár Kft. és a nyíregyházi EKO Konzervipari Kft. volt, mindkettő története a 60-70-es években indult. A Szatmári Konzervgyár Kft. a „Rege” márkanevével ismert termékeiről, míg az EKO márkanevei közül legjobban ismert a „Nagymama lekvárja" brand. "Amikor elindultunk ezen az úton, az volt a szempontunk, hogy keressünk olyan cégeket, amelyeknek múltja és jövője is van, és stabil versenyző lehet a magyar piacon." A Rege savanyúságok területén a legnagyobb piaci szereplője Magyarországnak.

A cég átvétele az idős tulajdonostól, maga a generációváltás nem volt egyszerű feladat, az első tranzakció nem ment gördülékenyen, addig 17 hónap telt el. "Mi az előtte lévő 4 évben az ötödik vevő voltunk, aki odáig jutott, hogy szeretné megvenni a céget, és abban a bűvös pillanatban, amikor az elhangzott, az eladó eltűnt.

Nem volt könnyű, de ettől függetlenül is kitartottunk."

Medveczky Péter szerint a generációváltás elsőre egy kellemes magyaros eufemizmusnak tűnik, amely arra utal, hogy teljes restrukturálásra van szükség a cégnek, amelyhez új menedzsmentszemléletre is szükség van. Kitért arra is, hogy céljuk a hozamtermelés, ehhez szükséges a cég növekedése, ehhez pedig változás szükséges.

Fontos kiemelni, hogy a Hiventures az 5. hónapnál csatlakozott be a tranzakcióba, a koronavírus-járvány miatt a tulajdonos is eltűnt pár hónapra - emelte ki Láving Gusztáv, a Hiventures KKV befektetési igazgatója, aki szerint fontosak az ilyen élelmiszeripari beruházások. Amikor a Hiventures leül a befektetési partnerekkel, a vevőjelöltekkel - ebben az esetben Medveczky Péterékkel -, akik azt kérik tőlük, hogy lépjenek eggyel hátrébb és nézzék szélesebben ezeket a tranzakciókat. Hiszen ezen esetben nemcsak cégvásárlásról van szó, hanem biztosítani kell a cég működését a további 5-10 évben. A cégek gazdaságilag fontos régióban helyezkednek el, az egyik Nyíregyházán, a másik Tyukodon, 200 feletti alkalmazotti létszámmal. Nemcsak a munkahelymegtartásra törekedtek, hanem a cégek likviditását is előrejelzik a tranzakciót követően, a cégeket műszakilag is átvilágították, így a jövőbeli beruházásokkal is számoltak már.

Dr. Kovács Márton, a HBK Partners Ügyvédi Társulás ügyvédje a jogi titoktartás miatt keveset árulhatott el a tranzakcióról, azt viszont megjegyezte, hogy közös érdek, hogy az átvilágítás teljes körűen megvalósulhasson. Tanácsadóként fontos feladatként nevezte, hogy értsék a kontextust, és ha valamit találnak, akkor ne csak tálalják, hanem megoldást is kínáljanak, hiszen félúton már senki nem akar visszafordulni.

Minden ilyen tranzakciónak van érzelmi vonulata is, hiszen amikor az előző generáció úgy dönt, hogy exitál, akkor számukra fontos, hogy a bizalmi feltételek is teljesüljenek. Bár a 17 hónap soknak tűnik, de egy évtizedekre nyúló működés során, amelyet le akar egy vezető zárni, mégis nagyon nehéz döntés. A befektetőt tanácsadóként úgy tudják sikeresen képviselni, ha ismerik a másik oldal érzelmi konnotációját is, amelyek fűződnek az ügylethez - fűzte hozzá.

Posch Richárd, a MagNet Magyar Közösségi Bank Zrt. banküzleti igazgatója arra tért ki, hogy bár a szóban forgó tranzakcióban nem vettek részt, ugyanakkor a banki folyamatokról megnyilvánult. Egy hitelbírálat során az ágazat nagyon meghatározó, az élelmiszeripar nem ciklikus iparág, gyakorlatilag a járványhelyzet sem volt rá negatív hatással, inkább a fogyasztói szokásokat alakította át, az értékláncban szereplőket késztett egyfajta új reakciókra, mechanizmusokra. Bankszektori szinten az élelmiszeripar preferált ágazatokhoz tartozik, azonban a kockázatokat figyelembe veszi. A szabályozói környezet, a minőségi elvárások, és a fogyasztói szokások is jelentenek egyfajta kihívást, de összességében úgy vélem, hogy a bank szívesen finanszírozza ezen szektort.

