Mennyire kell félnie a világnak az árvizektől?

Bár rendszeresen hallunk nagy károkat okozó árvizekről, az ingatlanok és az emberéletek terén bekövetkező veszteségek mértéke csökken.

Az Egyesült Államokban, amely a legjobb hosszú távú adatokkal rendelkezik e téren, az árvizek okozta károk a GDP arányában közel tízedére csökkentek az elmúlt 117 évben a XX. század elején mért 0,5 százalékos szintről napjaink 0,05 százalékos szintjére. Az áradások miatt bekövetkező halálesetek kockázata pedig közel harmadára esett vissza. Az egész világra vonatkozó adatok csak szórványosan állnak rendelkezésre, azonban az árvizekkel kapcsolatos kutatások szerint

a GDP arányában mért károk, illetve a lakosságszámhoz viszonyított halálesetek mértéke globális szinten csökkent 1980 és 2010 között.

Az árvizek okozta növekvő károkról szóló rémisztő szalagcímek jellemzően az összkárokra vonatkozó félrevezető statisztikai adatokból származnak, amelyek többet árulnak el az amerikai gazdasági növekedésről, mint a klímaváltozásról. A XX. század eleje óta az amerikai lakosság száma négyszeresére nőtt, és az éves GDP 36-szorosára emelkedett.

Soha nem élt annyi ember az USA-ban, mint most, és soha nem volt annyi épület Amerikában, mint jelenleg, és ebbe bele kell érteni az ártereket is.

Egy árvíz, amely például Atlantában alakul ki, jóval több embert és épületet érint jelenleg, mint 30 évvel ezelőtt. Az áradásoknak kitett lakóingatlanok száma a város árterén 58 százalékkal nőtt 1990 és 2010 között. Ugyanakkor a nagyobb jólétnek és a fejlettebb technológiának köszönhetően az alacsonyan fekvő területeken védettebbé váltak az emberek és az ingatlanok az áradásokkal szemben. Csak ha a GDP kontextusában tekintünk az árvizek okozta károkra, akkor tudjuk leszűrni, mi a növekvő jólét jele, és mit jelent az árvizekkel szembeni ellenállóképesség vagy sérülékenység.

Bár nem verték nagy dobra, az ENSZ Éghajlat-változási Kormányközi Testülete (IPCC) az állítja, hogy

a folyók nagy áradásainál látható globális szintű változások terén kevés bizonyosságát látja az emberi hatásnak.

Az IPCC azt valószínűsíti, hogy több terület esetében az áradások gyakorisága növekedni és nem csökkeni fog, ami a klímaváltozás negatív hatása, azonban jóval kevésbé drámai ez a hatás, mint ahogy azt a média sugallja. Továbbá ahogy a világ gazdagabb lesz, az infrastruktúra és a technológia várhatóan csökkenti az áradások okozta relatív károk mértékét és a halálos áldozatok számát. Az adatok azt mutatják, hogy ez már be is következett.

A közelgő novemberi glasgow-i ENSZ klímakonferencia előtt átfogó diskurzusra van szükség a klímaváltozás hatásairól és a meghozott klímavédelmi intézkedések potenciális költségeiről. Az éghajlattal kapcsolatban néhány tudományos tény jellemzően széles körben ismert, és rendszeresen hallani ezekről. Így például köztudott, hogy a klímaváltozás valódi és az ember által kiváltott jelenség, amelynek negatív hatásai vannak. Az éghajlattal kapcsolatos más tudományos tényekről azonban ritkán esik szó, miközben azokról ugyanilyen fontos lenne tudni. Dr. Bjorn Lomborg minden héten itt a Portfolión ilyen érdekes tényeket mutat majd be.

