Tragédia Amerikában: a koronavírus annyi ember halálát okozta, mint az emberiség egyik legpusztítóbb járványa 1918-1919 között

A Covid-19-betegségnek ugyanannyi amerikai áldozata lett mostanra, mint az 1918-19. évi spanyolnátha-járványnak volt: körülbelül 675 ezer - mutatott rá hétfő este az AP amerikai hírügynökség.

Egy évszázada az Egyesült Államok népessége pontosan a harmada volt a mainak, ami azt jelenti, hogy az influenza a lakosság számához viszonyítva még mindig jóval halálosabb volt, mint a koronavírus. A Covid-19-válság azonban önmagában is hatalmas tragédia, tekintettel mindenekelőtt arra, hogy a tudományos ismeretek hihetetlenül fejlődtek azóta, és a mostani járványban nem használták ki az elérhető vakcinák nyújtotta maximális lehetőségeket.

Lehetséges, hogy a spanyolnáthához hasonlóan a koronavírus sem tűnik el teljesen a hétköznapokból. Ehelyett a tudósok abban bíznak, hogy közepes szezonális probléma lesz, amikorra az emberek immunrendszere megerősödik a védőoltások és az ismételt fertőzések révén, ami időbe telhet.

Reméljük, hogy olyan lesz, mint a nátha, de erre nincsen garancia

- mondta Rustom Antia, az Emory Egyetem biológusa, aki szerint ez az optimista forgatókönyv néhány év múlva megvalósulhat. Egyelőre azonban a világjárvány továbbra is határozott nyomás alatt tartja az Egyesült Államokat és a világ többi részét.

Míg a delta variáns okozta új fertőzések feltehetően elérték a csúcspontot, a halálesetek az Egyesült Államokban meghaladják napi átlagban az ezerkilencszázat, ami március óta a legmagasabb szint, a járvány kezdete óta pedig több mint 675 ezer igazolt halálos áldozata volt a Covid-19-betegségnek a Johns-Hopkins marylandi egyetem hétfő esti adatai szerint, bár a tényleges szám feltehetően ennél magasabb.

A tél a járvány újabb belobbanását hozhatja, a Washingtoni Egyetem modellezése szerint további százezer amerikai halhat meg Covid-19-betegségben január elsejéig.

Az 1918-19. évi influenza-világjárványnak világszerte 50 millió halálos áldozata volt, amikor a világ népessége a mostaninak a negyede volt. A Covid-19-betegségbe hétfő estig 4,69 millióan haltak bele a világban. A spanyolnátha amerikai halálos áldozatainak száma durva becslés, tekintettel a korszak pontatlan statisztikai módszereire illetve arra, hogy nem voltak tudományos ismeretek a betegség okának megállapítására. A 675 ezres adat az amerikai Betegségellenőrző és Megelőző Központtól származik.

A Covid-19 gyengülhet, amint a vírus fokozatosan mutálódik, és egyre több ember immunrendszere tanulja meg a legyőzését. Ugyanakkor erre sajnos nincs erős garancia, az eddigi mutációk egy része csak növelte a problémát, mivel a fertőzőképesség növekedésével nem járt együtt a betegség súlyosságának csökkenése. (Kezdetben a tudósok abban bíztak, hogy végül egy olyan mutáns fogja kiszorítani a súlyosabb lefolyású betegséget okozó alapváltozatot, ami gyorsabban terjed, de kisebb egészségügyi problémát jelent.)

Az oltás és a túlélt fertőzés az immunrendszer javításának legfőbb eszközei. Az anyatejjel táplált gyermekek is kaphatnak bizonyos védettséget az anyjuktól. Hasonló történt a H1N1 influenzavírussal, a spanyolnátha-járvány okozójával is. Túl sok védett emberrel találkozott, és a mutáció révén feltehetően meggyengült. A H1N1 jelenleg is kering a világban, de győzött a fertőzöttség és a védőoltás révén megszerzett védettség. Jelenleg az éves influenza elleni védőoltás megvéd a H1N1 és több más influenzavírus-törzs ellen. Az influenzának évente 12 ezer és 61 ezer amerikai esik áldozatul, de átlagosan tekintve szezonális és kezelhető probléma.

A Covid-19 előtt az 1918-19. évi spanyolnáthát tekintették az emberség történelme pusztítóbb világjárványának. Egyelőre nem tudni, hogy mostani járvány végzetesebbnek bizonyul-e majd - mutatott rá az amerikai hírügynökség.

Az amerikai lakosság alig kevesebb mint 64 százaléka kapott legalább egy adag védőoltást, míg a tagállamokban mintegy 77 százalék (Vermont és Massachusetts) és 46-49 százalék (Idaho, Wyoming, Nyugat-Virginia és Mississippi) között mozog az átoltottság. A világban az átoltottság az Our World in Data szerint mintegy 43 százalékos, míg egyes afrikai országokban csak most kezdik meg beadni az első oltásokat.

