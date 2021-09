Virág Barnabás: három lépéssel reagál az MNB, továbbra is felfelé mutatnak az inflációs kockázatok

Az állampapír-vásárlások kivezetése továbbra is fokozatosan és rugalmasan zajlik, kiemelt cél az állampapírpiaci stabilitás megőrzése, ennek megfelelően fogjuk menedzselni a program kivezetését is. Amikor lehetett, akkor kevesebbet vásárolt a jegybank az utóbbi hetekben is, de fel kell készülni arra, hogy újra egy turbulensebb időszak alakulhat ki a feltörekvő piacokon, amikor a másik oldalon kell rugalmasnak lennünk - zárul az alelnök sajtótájékoztatója.