Eljött a nagy pillanat: akármit mondanak ma Amerikában, azt megérzi a világ

Ma tartja szeptemberi kamatdöntő ülését a Fed, és a döntésről szóló közleményt magyar idő szerint este ismerjük meg. Az amerikai jegybank szeptemberi ülését a szokásosnál sokkal nagyobb várakozás övezi. Válaszút előtt áll ugyanis a jegybank: az biztos, hogy hamarosan el kell kezdenie a szigorítást, de a nagy kérdés, hogy mikor fogja. A várakozások igen szélsőségesek, a vélemények három irányba szóródnak: (1) a Fed már ma bejelentheti az eszközvásárlási program kivezetésének (tapering) ütemezését, (2) csak utalást tesz ara, hogy a jövőben elkerülhetetlennek látja a tapert, (3) meglehet, hogy még utalás szintjén sem hozza szóba a QE fékezését. Azért sem könnyű megmondani, mire számítsunk ma, mert a reálgazdasági adatok is kifejezetten zavarosak és nehezen értelmezhetőek, miközben váratlan események okoznak zavart a piacokon is. De nemcsak az esetleges taper talk miatt lesz izgalmas a ma este, érkezik friss GDP- és inflációs előrejelzés, valamint új dotplot, ami a döntéshozók jövőbeli kamatvárakozásairól árulkodik majd.

Tapír vagy nem tapír? Ez itt a kérdés

Kétségkívül a hét legfőbb eseménye vár ránk: órákon belül megismerjük a Fed szeptemberi kamatdöntésének eredményét, amelyet már nyár óta hatalmas várakozás övez. A sok korábbi kamatdöntéshez képest ugyanis ez lesz régóta az első olyan, amelynek

akkor is piacmozgató hatása lesz, ha a Fed bejelent valamit, és akkor is, ha nem.

A legélénkebb várakozás természetesen az eszközvásárlási programmal kapcsolatos esetleges bejelentést övezi. Az amerikai jegybank tavaly márciusban a piaci aggodalmak hűtésére, likviditás biztosítására és a finanszírozási költségek csökkentésére jelentős összegű eszközvásárlási program elindítása mellett döntött, és azóta is 120 milliárd dollár havi keretösszeggel zajlik a mennyiségi lazítás (QE). A programnak akkor kvázi életmentő hatása volt, a finanszírozási feltételek a sokkoló mértékű reálgazdasági válság ellenére nagyon kedvezőek voltak,a részvénypiacok száguldottak (bár megítélés kérdése, hogy a jelenlegi eszközinfláció mennyire egészséges már). A válság legsúlyosabb hónapjaiban a Fed az új kötvénykibocsátás több mint 100%-ának megfelelő összeget vásárolt fel a másodpiacon.

Sokan úgy gondolják, hogy a mennyiségi lazítás kivezetésének már itt az ideje. Leginkább a magas infláció adhat erre okot: a jegybank tavaly bejelentette, hogy átmenetileg átnéz a 2%-ot meghaladó inflációs púpon, de arra talán ők sem számítottak, hogy majd egy 5%-os fogyasztói árindex és 4%-os személyes kiadási árindex láttán kell nyugalmat színlelnie.

A jegybank az előző ülések után kitartóan ismételgette, hogy az infláció emelkedése átmeneti. Ez részben biztosan igaz, ugyanis a koronavírus ellen hozott intézkedések feloldásával több, korábban mesterségesen elfojtott keresletet pótolt be a lakosság, jelentős inflációt okozva az újranyitáshoz köthető termékeknél és szolgáltatásoknak (utazások, éttermek, hotelszolgáltatások, autóbérlés stb.). Emellett számos olyan tényező is hajtja az áremelkedést, amelyre a jegybank nem tud hatni – például az ellátási láncok zavara, inputok hiánya és hasonlók. És persze ott a bázishatás is, amely numerikusan magasabbnak mutatja az éves alapú áremelkedést, mint amekkora az valójában lenne változatlan árak mellett, ha a 2020-as válság nem hoz dezinflációs hatást.

A jegybanknak persze egyre kényelmetlenebb ismételgetni, hogy az infláció átmeneti,

amely egyébként önmagában sem jó, hiszen a várakozásokba beépülve az eredetileg átmeneti infláció is hozhat tartós áremelkedést. Az utóbbi hónapokban így hát egyre több jegybankár váltott szemléletet, és fogalmazott meg különvéleményt. Bár még mindig többen vannak a laza kondíciókat fenntartani kívánó galambok a Fed kormányzótanácsában, egyre több a szigorításpárti héja, akik a tetemesre hízott Fed-mérleget nem nézik olyan jó szemmel.

Bármi lehet, és annak az ellenkezője is

Amíg a magas inflációval együtt ütemes kilábalást mutatott az amerikai gazdaság, nem volt sok kérdés: nyár elején még sok elemző és közgazdász várta azt, hogy a szeptemberi ülésen a Fed dönt az eszközvásárlási program kivezetésének ütemezéséről. Az év első fele valóban biztató volt, az amerikai gazdaság elérte a válság előtti szintet, és a munkanélküliségi adatok is javultak. Jerome Powell ennek hatására – ahogy azt ígérte – előre elkezdte küldeni a jeleket a piacnak júniusban, hogy hamarosan megindul az egyeztetés az eszközvásárlási programról (az úgynevezett taper talk). Innen pedig egyenes út vezetett a várakozáshoz, hogy majd szeptemberben be is jelentik a taperinget.

Aztán nyáron nem várt kedvezőtlen fordulatot vett a kilábalás, mind a munkaerőpiaci, mind a GDP-adatok jócskán elmaradtak a várakozásoktól, és így annak az első negyedévben tett prognózisnak az esélye is szertefoszlott, hogy az USA-ban még idén teljeskörű kilábalást látunk (azaz a GDP nemcsak a válság előtti szintet éri el, hanem visszatér a válság előtti növekedési trendre).

A munkaerőpiaci adatok azért nagyon relevánsak, mert az árstabilitás mellett a jegybank másik célja a teljes foglalkoztatottság elérése, és Jerome Powell is gyakran hivatkozott korábban a válság előtti évhez képest továbbra is magas munkanélküliségre. Ezen felül az infláció a nyár végén – bár magas volt – némileg csökkent, ami legalább lélektanilag csökkenti a súlyt a Fed vállán. És ha ez a három fontos makroadat önmagában nem lenne elég, még a delta variáns is váratlan járványhullámot eredményezett a relatíve magas átoltottság ellenére, és ez látszódott a nyári lakossági hangulatindexeken is.

Mindezeknek az lett az eredménye, hogy már a Fed döntéshozói sem voltak teljesen biztosak abban, hogy itt az ideje a mennyiségi lazítás kivezetésének, és júniusi jelzéséből Powell kissé visszakozott az augusztus végi Jackson Hole-i konferencián, ahol azt mondta, hogy a túl korai szigorítás káros lenne a gazdaságra nézve,

és egyelőre még nem beszéltek arról a Fedben, hogy milyen formában vezetik majd ki az eszközvásárlást.

Ritka pillanat, de teljesen megjósolhatatlan, hogy mit várhatunk ma a Fedtől. Benne van a pakliban a mennyiségi lazítás kivezetésének ütemezése, további részletek a majdani taperingről, de az is előfordulhat, hogy a Fed egyáltalán nem mond semmit (pontosabban ez úgy nézhet ki, hogy Powell elmondja: a QE kivezetése túl korai lenne, az infláció egyébként is átmeneti, és a delta miatt sok a bizonytalanság). Talán ez utóbbira van a legnagyobb esély, mivel a fenti makrogazdasági folyamatok mellett több rendkívüli körülmény is fennáll:

A piac retteg a kínai ingatlanfejlesztő óriás, az Evergrande csődjétől, amely tovagyűrűző hatásaival kellemetlenül érintené a globális kilábalást.

Javában zajlik az amerikai adósságplafon-válság, amelyet ha nem sikerül megoldani, akkor az Egyesült Államok bcsődjét idézné elő (bár erre elhanyagolható az esély, valós reálgazdasági károkat valóban szülhet a vita).

Jerome Powell mandátum jövő év elején lejár, és vannak olyan feltételezések, amelyek szerint nem ő akarja véghez vinni a policy shiftet.

A fentiek közül főleg az első borzolja a kedélyeket, de a második tényező veszélye sem elhanyagolható. Ilyen aggodalmas befektetői környezetben a Fed dönthet úgy, hogy a szokásosnál óvatosabb lesz, és nem dobja le az atombombát egy taper formájában.

Fontos új előrejelzések érkeznek

Természetesen a taper mellett is szólnak erős érvek. Ezek közül a két legfontosabb az, amelyekre a jegybank épp a laza monetáris feltételek fenntartása érdekében hivatkozik. A GDP-növekedés lassulását (bár ez nehezen igazolható) minden bizonnyal két olyan tényező okozza, amelyekre a jegybank nem tud hatni: az ellátási zavarok és az, hogy a természetes visszapattanási ciklus véget ért, azaz a gazdaság elérte a válság előtti szintet (bővebben itt írtunk erről). A kilábalást persze valamelyest tovább lassítaná, ha a taper miatt megnőnének a hosszú távú kamatok, de az alapproblémát nem oldja meg az alacsony kamatkörnyezet sem.

A munkaerőpiacon pedig olyan paradox helyzet van, hogy a válság előtti állapothoz képest magas munkanélküliség mellett jelen van a munkaerőhiány is.

A távolmaradó munkavállalókat leginkább a megemelt segélyek és a rossz vírushelyzet tartják távol a munkahelyektől, azaz a Fed nem segítene a problémán, ha a vállalatok számára olyan feltételeket teremt, amelyek ösztönzik a kínálatot amúgy is meghaladó munkaerő-keresletet.

Ebből a szempontból lesz fontos, hogy a Fed mit gondol valójában a reálgazdaság jelenlegi állapotáról, és ezt is látni fogjuk a ma érkező előrejelzésekből. A GDP-adatok – mint azt írtuk – az év első felében felfelé, majd a második negyedévben lefelé tértek el a konszenzustól. A Fed aktuális, júniusi előrejelzése szerint

7%-ot vár 2021-re,

3,3%-ot 2022-re,

2,4%-ot 2023-ra.

Nem lenne meglepő, ha az idei előrejelzését némileg lefelé módosítaná a jegybank (és ez összefüggésben lenne azzal, ha elhalasztják a tapert). A PCE-inflációra idén 3,4%-ot, jövőre 2,1%-ot, 2023-ra pedig 2,2%-ot várnak.

Betekintést nyerhetünk abba is, hogy áll a héják és galambok aránya a Fed Nyíltpiaci Bizottságában, közzéteszik ugyanis a dotplotot: azaz azt az ábrát, amely megmutatja, melyik jegybankár milyen kamatpályát vár középtávon. Az első kamatemelés időpontjára vonatkozó medián jelenleg 2023 (ez épp legutóbb jött előre 2024-ről), de a múltkori dotplotban már volt olyan, ki 2022-re tette kamatemelést. Itt tehát az irány lesz az érdekes: eddig 18-ból heten tették 2022-re a kamatemelés dátumát, árulkodó lesz látni, hogy merre mozdul el az arány. Alighanem 2022 felé, de a medián áttolódása a jövő évre azért óriási meglepetés lenne.

