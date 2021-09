Új korszakot nyit a német klímapolitikában Merkel távozása

Meglepő energia- és klímapolitikai tervekkel is rendelkeznek a szeptember végi parlamenti választásra készülő németországi pártok. A nagyobb pártok egyetértenek abban, hogy a kibocsátáscsökkentési célok szükségesek, ám ezek ambiciózusságát és elérésének módját illetően eltérőek az elképzeléseik. A mindenkori német klímapolitika az egész EU szempontjából meghatározó.

A klímasemlegesség 2050-es eléréséről, az energiaátmenetben rejlő lehetőségekről és kihívásokról, illetve a megújulókról is szó lesz a szeptember 30-i Energy Investment Forum konferencián.

Bármilyen eredményt is hoznak, a szeptember 26-án tartandó németországi parlamenti választásokkal biztosan véget ér a korábban gyakran klímakancellárként is emlegetett Angela Merkel nevéhez fűződő 16 éves korszak. A visszavonuló politikusnak vitathatatlanul kulcsszerepe volt a nem csak Európában, de világviszonylatban is úttörőnek és hivatkozási alapnak számító Energiewende, vagyis a megújulókra történő energiaátmenet és az üvegházhatású gázok kibocsátása csökkentésének kibontakoztatásában.

A német energia- és klímapolitikát ugyanakkor számos kritika is éri az orosz gáztól való függősége és ennek politikai következményei (lásd Északi Áramlat), a szénerőművek kivezetésére kijelölt 2038-as határidő, de az atomerőművek 2022-ig történő bezárása, mindezzel összefüggésben pedig a magas energiaárak és a német gazdaság továbbra is viszonylag magas karbonintenzitása miatt.

A választások közeledtével a klímapolitikára ismét egyre nagyobb figyelem irányul Németországban, miután az idei év több eseménye is mintha arra utalna, ideje új lendületet vennie az ország polgárai által kiemelt jelentőségűnek tartott klímavédelemnek: Tavasszal a szövetségi alkotmánybíróság történelmi jelentőségű döntést hozva úgy ítélte meg, hogy a jelenlegi klímapolitika elégtelen és nem tartalmaz részleteket a 2030 utáni kibocsátácsökkentési tervekkel kapcsolatban. A döntés hatására a kormány 2050-ről 2045-re hozta előre a klímasemlegesség elérésére irányuló célját.

Érthető módon a nyári súlyos áradások is mély nyomokat hagytak a német közvéleményben; végül, úgy tűnik,

négy év folyamatos csökkenés után idén várhatóan ismét emelkedik az ország szén-dioxid-kibocsátása, mégpedig az elmúlt 30 évben a legnagyobb mértékben, körülbelül 6 százalékkal, amit a német megújulóenergia-ipar klímapolitikai katasztrófának nevezett.

Az alábbiakban a legfontosabb adatok ismertetésével előbb röviden bemutatjuk a jelenleg érvényes célokat és az energiaátmenet állását, majd a nagyobb pártok fő energia- és klímapolitikai terveit, alapvetéseit.

A járványhatás nélkül nem lett volna meg a klímacél

Egészen az utolsó pillanatig úgy tűnt, hogy Németország nem fogja tudja teljesíteni a 2020-ra kitűzött, klímavédelmi szempontból legfontosabb célt, miszerint legalább 40 százalékkal csökkenti az üvegházhatású gázok kibocsátását 1990-hez képest. Jelentős részben a koronavírus-járvány hatására aztán tavaly rekord mértékben, 8,7 százalékkal zuhant az ország CO2-emissziója az előző évhez képest, ami az 1990-es szintnél 40,8 százalékkal alacsonyabb. A pandémia hatása nélkül ez valószínűleg csak 37,7 százalék lett volna az Agora Energiewende szerint, vagyis nem sikerült volna elérni a célt.

Az ingatlanszektor kivételével mindegyik szektor teljesítette a kitűzött kibocsátáscsökkentési célt, azonban az energiahatékonyságra és -fogyasztásra vonatkozó több részcélt nem sikerült teljesíteni. Így az energiaproduktivitás (=egységnyi energia felhasználásával mekkora GDP-növekedést lehet elérni) javítása, valamint az épületek hőigényének és a szállítási szektor végső energiafelhasználásának csökkentése is jelentősen elmaradt a tervezettől.

A Politico közvéleménykutatásokon alapuló legutóbbi kimutatása szerint a biztos szavazók között a legnagyobb, 26 százalékos támogatottsággal tíz nappal a választás előtt a szociáldemokraták (SPD) rendelkeznek, a kereszténydemokraták (CDU/CSU) 21 százalékkal a második helyen tartózkodnak, a Zöldek 16 százalékon, a jobboldali radikális Alternatíva Németországért (AfD) és a szabaddemokraták (FDP) egyaránt 11-11 százalékon, míg a Baloldal (Die Linke) 6 százalékon áll. (A teljes, szavazókorú népességen belül a bizonytalan szavazók és a nem szavazók együttes aránya 25 százalék).

Ma még nem lehet tudni, hogy ki kivel áll majd koalícióba a választás után (az esélylatolgatásról lásd keretes írásunkat), mindenesetre a Reuters és a Clean Energy Wire gyűjtése nyomán érdemes átfutni a legnagyobb eséllyel szóba jöhető kormánypártok legfontosabb energia- és klímapolitikai céljait, érdekességként kitérve az AfD és a Die Linke elképzeléseire is. A nagy pártok között egyetértés van abban, hogy a kibocsátáscsökkentési célok szükségesek, ám ezek ambiciózusságát és elérésének módját illetően eltérő tervekkel rendelkeznek.

CDU/CSU

Klímasemlegesség elérése 2045-ig, 2030-ig az üvegházhatású gázok kibocsátásának 65 százalékos csökkentése.

A villamosenergia-termelés megújuló energiaforrásokra való átállításának felgyorsítása, konkrét célszámok nélkül. Az új megújulós erőművek tervezését és engedélyezését lassító bürokrácia csökkentése.

A klímahatása miatt erősen vitatott szerepű, földgázból készülő kék hidrogén elfogadása, legalább egy átmeneti időszakra.

Az uniós kibocsátáskereskedelem mielőbbi kiterjesztése a szállításra és fűtésre. A megújulók támogatását szolgáló fogyasztói felárak megszüntetése.

Az emissziómentes járművekre való áttérés támogatása, a belsőégésű motorok konkrét kivezetési dátuma nélkül. A párt nem tervezi a dízelekre vonatkozó tilalom, sem autópálya-sebességkorlátozás bevezetését. Fejlesztenék viszont a nagysebességű vasutat, valamint adómentessé tennék az alternatív üzemanyagot alkalmazó légi közlekedést.

SDP

Klímasemlegesség elérése 2045-ig, 2030-ig az üvegházhatású gázok kibocsátásának 65 százalékos csökkentése.

A villamosenergia-termelés 100 százalékban megújuló alapúra való átállítása 2040-ig. Minden középület és kereskedelmi ingatlan tetejére napelemes rendszerek telepítése.

Németországot a hidrogéntechnológia vezető piacává tenni.

A fogyasztói árakat terhelő megújuló-felár kivezetése 2025-ig. A lakossági energiaárak szén-dioxid-kvóták drágulásából eredő emelkedésének korlátozása.

A vasúti szállítás-közlekedés fejlesztése és árának mérséklése a rövidebb távú légi közlekedés csökkentése érdekében. A németországi elektromosautó-állomány darabszámának legalább 15 millióra emelése 2030-ig. 130 kilométer/órás sebességhatár bevezetése az autópályákon.

Zöldek

20 éven belül elérhető a klímasemlegesség a megújuló villamos energiára való, 2035-ig történő teljes átállással. Az üvegházhatású gázok kibocsátásának csökkentése 70 százalékkal 2030-ig.

Tisztán megújuló alapú villamosenergia-termelés 2035-ig. Négy éven belül mintegy 1,5 millió új napelemes rendszer tetőkre telepítése. A szénkivezetés dátumának előre hozása 2038-ról 2030-ra. A szárazföldi szélerőmű-kapacitás éves növekedésének 5-6 GW-ra emelése a 2020-as 1,4 GW-ról.

Az Északi Áramlat 2 gázvezeték leállítása. A nap- és szélenergiából előállított hidrogén bevezetése ott, ahol a villamos energia használatával a dekarbonizáció nem megoldható, például az iparban, a hajózásban és a légi szállításban. A belföldi hidrogéntermelés támogatása és hidrogén importja.

A szállítást és fűtést terhelő CO2-kibocsátási árak emelése; a megújuló energiaforrások támogatását szolgáló fogyasztói felár csökkentése, részben az előbbi bevételi forrásból.

A németországi elektromosautó-állomány darabszámának legalább 15 millióra emelése 2030-ig. 130 kilométer/órás sebességhatár bevezetése az autópályákon. A közösségi közlekedésbe való masszív beruházások, a vasút fejlesztése a rövidebb távú légi közlekedés csökkentése érdekében.

FDP

Klímasemlegesség elérése 2050-ig.

A megújulók terjedésének felgyorsítása a CO2-kibocsátási árakból származó bevételekkel.

A hidrogénhasználat és a kék hidrogén termelésének támogatása, európai hidrogénunió létrehozása.

A megújulók támogatását szolgáló fogyasztói villamosenergia-felár megszüntetése; az uniós kibocsátáskereskedelmi rendszer (EU ETS) kiterjesztése minden szektorra és régióra, egységes globális CO2-ár bevezetésének előmozdítása.

A környezetbarát motorok és alternatív üzemanyagok támogatása a kibocsátáskereskedelmi rendszer segítségével. A légiiparra vonatkozó adó elvetése; vasút-privatizáció; az autópálya-sebességhatár és a belsőégésű motorok forgalomba hozhatóságára vonatkozó végdátum ellenzése.

AfD

Az emberi aktivitás szerepének elvetése a globális felmelegedésben. A Párizsi Klímaegyezményből való kilépés, a klímaváltozás "mint természetes jelenség" elleni fellépés helyett az annak hatásaihoz való alkalmazkodás; az uniós CO2-kibocsátáscsökkentési célok és az európai zöld megállapodás ellenzése.

Kizárólag ott támogatná szélturbinák telepítését, ahol a helyiek nem ellenzik azt. A földre telepített új napelemes rendszerek létrehozásának tilalma. A hidrogéninfrastruktúra népszerűsítésének elvetése.

A szén és a nukleáris energia kivezetésének elvetése, új atomerőművek építése. A földgáz-felhasználás preferálása.

A légi iparra vonatkozó adó elvetése, az elektromos autók támogatásának és előnyben részesítésének megszüntetése.

Die Linke

Klímasemlegesség elérése 2035-ig, és uniós célként való kijelölésének előmozdítása; 2030-ig 80 százalékos kibocsátáscsökkentés. A klímacselekvés alapvető jogok közé való felvétele.

A szén kivezetésére vonatkozó 2030-as céldátum megállapítása, EU-szinten is. Uniós és globális kivezetési terv a nukleáris energiára.

A belsőégésű motorral ellátott új autók értékesítésének tilalma 2030-tól, autómentes belvárosok, 120 kilométer/órás sebességhatár az autópályákon; a légi közlekedés tilalma az 5 órásnál/500 kilométeresnél rövidebb utak esetében.

Napelem minden új épületre. Kizárólag a megújuló forrásból előállított, zöld hidrogén használatának engedélyezése. A szén-dioxid-leválasztás és -tárolás (CCS) betiltása.

Nem feltétlen a legtöbb szavazatot gyűjtő párt alakíthat kormányt



Mint beszámoltunk, elemzők szerint előfordulhat, hogy a két legnagyobb politikai erő tovább folytathatja a 2013-ban elkezdett közös kormányzást, de fordított felállásban, vagyis nem a CDU/CSU, hanem az SPD lenne a koalíció nagyobbik - a kancellári tisztséget betöltő - tagja. A választási kampányban tett kijelentések alapján ezt egyik párt sem akarja igazán, ezeért elemzők szerint valószínűbb, hogy a következő német szövetségi kormányt vagy az SPD és két kisebb partner, vagy a CDU/CSU és két kisebb partner koalíciója alkotja majd.



A lehetséges partnerek közül a Zöldek inkább a szociáldemokratákkal kormányoznának, de nyitottak a CDU/CSU felé is. A legutóbbi, 2017-es Bundestag-választás után folytattak is koalíciós tárgyalást a kereszténydemokratákkal és a liberális Szabad Demokrata Párttal (FDP), de a kormányalakítás végül nem a Zöldek miatt nem sikerült. Lehetséges partner az FDP is, amely ugyan kormányzott már a szociáldemokratákkal - 1969-től 1982-ig -, de jóval közelebb áll a CDU/CSU-hoz, mint az SPD-hez. Számos német politikai elemző elképzelhetőnek tartja, hogy szeptember 26-án az SPD gyűjti össze a legtöbb szavazatot, de mégis a CDU/CSU alakít majd kormányt, méghozzá a Zöldekkel és az FDP-vel.

Energy Investment Forum 2021 - A MEKH szakmai támogatásával A klímasemlegesség 2050-es eléréséről, az energiaátmenetről, illetve a megújulókról is szó lesz a szeptember 30-i konferenciánkon.

Címlapkép: Andreas Gora - Pool/Getty Images