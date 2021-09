Matolcsy György: Az infláció közellenség, a jegybanknak kötelező harcolnia ellene

Az új gazdaság zöld a jegybankelnök szerint - ez azt jelenti, hogy fenntarthatóbbá kell tenni a pénzügyeket is. A válság következtében 10 évet ugrott a fenntarthatósági szemlélet is. Ez igaz az államadósságokra is: szerinte hamarosan újra a fenntarthatóság és az egyensúlyi szemlélet uralkodik majd a fiskális politikában.

Elmondása szerint a zöld átmenetben Magyarországnak ugyanakkora esélyei vannak, mint mindenki másnak. Itthon is beruházásokkal kell megvalósítani az átmenetet. Ehhez nagy segítséget nyújthat például a zöld hitel is. Az átállás ezen a területen is a határozott döntéstől függ: ha az állam képes utat mutatni, akkor jó helyzetbe kerülhetünk.

Matolcsy szerint a magyar jegybank az egyik első a világon a zöld átmenet finanszírozásában. A jegybank megkapta a zöld mandátumot, amivel él is. Az MNB zöld programja kiterjed a tőkepiacokra és a bankrendszerre is. Ez sokszor láthatatlan, de a háttérben zajlik. Az MNB saját maga is semlegesíti a lábnyomát.