Megérkeztek a csütörtöki magyar koronavírus-számok

Az elmúlt 24 órában 526 új koronavírus-fertőzöttet regisztráltak Magyarországon, jelentette a kormányzati portál. A betegséggel összefüggésben 2 ember veszítette el az életét.

Az 526 új fertőzött új rekordot jelent a negyedik hullámban, ami mutatja, hogy továbbra is felfutó szakaszban van a koronavírus-járvány. Ugyanakkor az egy héttel ezelőtti számhoz képest "csak" 15%-os a növekedés, ami a korábbi hetekhez képest igen alacsony tempó.

Hasonló képet látunk, ha a súlyos esetek számának alakulását nézzük. Mind a kórházban lévő, mind pedig a lélegeztőgépen lévők száma nőtt tegnaphoz képest, de az emelkedés itt sem gyors.

A múlt hét szerdán látott, kiugróan magas, 12 haláleset óta szerencsére jóval kisebb számok érkeznek a napi jelentésekből. Tegnap 2 beteg hunyt el, az áldozatok számának emelkedő trendje megtorpant. Sajnos ez várhatóan ideiglenes, amíg a járvány erősödik, addig az áldozatok számában is emelkedésre kell számítanunk.

A második járványhullám alakulásával összevetve a mostani trendet továbbra is elnyílás látható, a járvány a regisztrált fertőzöttek száma alapján nem terjed olyan gyorsan, mint tavaly ősszel. Érdemes megjegyezni, hogy az oltottak vélhetően jóval alacsony fertőzéses detektálása miatt most a felderítési hatékonyság alacsonyabb, legalább részben ez okozhatja az alacsonyabb számokat. Tavaly egyébként szintén láttunk az ősszel egy "platózást" a járvány terjedésében, majd októberben új lendületet vett a vírus. Az egyik fő kérdés, hogy most is így lesz-e, erre a következő hetekben kaphatunk majd választ.

A súlyos esetek számának alakulását a tavaly ilyenkori helyzettel összevetve jóval kevésbé kedvező a kép:

A járvány erősödő terjedésére utal, hogy lassan, de biztosan emelkedik az elvégzett teszteken belül a pozitív eredményűek aránya. Bár a mostani 3,7%-os pozitivitási ráta bőven elmarad a korábbi járványhullámok több 10%-os értékétől, de közelít a komolyabb felderítési problémákat jelző 5%-hoz, és érdemben magasabb, mint a szeptember eleji 1%.

Az elmúlt 1 hét regisztrált fertőzéseinek földrajzi mintája továbbra is azt jelzi, hogy a fővárosban és környékén terjed leginkább a koronavírus.

Az oltakozási kedv továbbra is gyenge, 3400 fő kapta meg az első oltását az elmúlt 24 órában. Jól látható, hogy a sivár képen csak szabályozási lépésekkel lehet változtatni, a 60%-os beoltottsági arány gyakorlatilag befagyott.

