Megérkezett a kormány döntése az szja-visszatérítésről - Vannak ám meglepetések!

Döntött a kormány a családi adóvisszatérítés részleteiről - jelentette be a pénzügyminiszter péntek reggeli videójában. A döntés tartalmaz újdonságokat is.

Arra is kitért a videóban Varga Mihály, hogy az idei gazdasági növekedés jelenlegi számításaik szerint meghaladja az 5,5%-ot.

Ha folytatódnak a gazdaságtámogató intézkedések, akkor akár a 7%-nál is jobb lehet a GDP-növekedés.

A részletek:

a visszatérítés minden olyan gyermekes szülőnek jár, aki családi pótlékra jogosult,

ha a családnak mindkét szülőnek van bejelentett munkahelye, mindketten visszakapják.

a vállalkozók is megkapják az adóvisszatérítést, ha van gyermekük. A jogosultak körét gyarapítják az egyéni vállalkozók, a mezőgazdasági őstermelők, az ingatlan-bérbeadók, a katás és az ekho-s adózók is.

a gyermeket nevelő katás vállalkozók így a 2021-es tételes adójuk egynegyedét, míg az ekhos adózók a befizetett 15%-os adójuk kétharmadát kaphatják vissza.

a visszatérítés felső határa az átlagbér éves adótartalma.

a NAV már jövő februárban teljesíti a visszafizetést.

az intézkedés 1,9 millió embert érint és 600 milliárd forintba kerül a költségvetésnek.

Orbán Viktor már a héten közölt új részleteket az szja-visszatérítésről, azonban most a pénzügyminiszter új elemeket is csepegtetett az intézkedésről. Ilyen az, hogy az ingatlan-bérbeadás után is visszajár az szja-befizetés és hogy az ekho-s adózók mekkora összeget kaphatnak vissza. Az ingatlanbérbeadás egy-egy családnak nem a klasszikus munkajövedelme, sőt, azonban a jelek szerint ezt is visszakapják jövő februárban, aminek egy fontos üzenete van: a legálisan ingatlant bérbeadók tevékenységét ismeri el, vagyis a fehérítő szándékot erősíti meg.

Összességében úgy vélekedett, hogy a magyar gazdaság működik, Magyarország az egyik leggyorsabb újraindítást érte el az EU-ban, ez a családok, a vállalkozások és a helyes gazdaságpolitika közös sikere.

Címlapkép forrása: Pénzügyminisztérium