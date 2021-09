Itt a friss lista: ezekben az országokban a legjobb nyugdíjasnak lenni

Portfolio Cikk mentése Megosztás

A Natixis frissen publikált nyugdíjfelmérése szerint tényező is fenyegeti a nyugdíjasok, illetve a jövő nyugdíjasainak jólétét: ilyen a semmiből felpattanó infláció, a továbbra is alacsony hozamkörnyezet, vagy éppen az egyre növekvő államadósság. Ha nem lenne elég mindez, időzített nyugdíjbombán ül a világ, hiszen amellett, hogy egyre idősödik a világ népessége, egyre tovább is élnek az emberek. Jó hír legalább, hogy még ezen veszélyek közepette is vannak olyan országok, ahol a nyugdíjasok jóléte garantált, de Magyarország nem tudott feljebb kerülni ezen a listán.