Pánikvásárlás, üres polcok és üzemanyaghiány – Mi folyik Nagy-Britanniában?

Az elmúlt napokban komoly fennakadások voltak a lakosság élelmiszer- és üzemanyag ellátásában Nagy-Britanniában, a helyzetet többek között a Brexit idézte elő. Nincs elég kamionsofőr az országban, ez pedig egyre érezhetőbb áruhiányt okoz a kiskereskedőknél és az élelmiszer-ellátásban, sorra érkeznek a hírek az éttermek esetleges ideiglenes bezárásáról, a kínálat szűkítéséről és az árak egekbe szökéséről. Több szupermarket üzemeltetője is aggódik a karácsonyi ünnepek előtt várható pánikvásárlási rohamok miatt, a helyzet akár még annál is rosszabb lehet majd, mint amit a koronavírus első hulláma során lehetett tapasztalni. Emellett országszerte számos helyen kilométeres autósorok alakultak ki a brit benzinkutaknál, miután több nagy forgalmazó kénytelen volt töltőállomásokat bezárni a sofőrhiány okozta logisztikai fennakadások miatt.

Egyre aggasztóbb a sofőrhiány

A napokban sorra érkeznek a kétségbeejtő hírek a brit ellátási hálózatokat érintő problémákról, mindennek alapvetően az egyre aggasztóbb kamionsofőr-hiány az oka. Becslések szerint

a kamionsofőrök hiánya jelenleg elérheti a 100 ezer főt is Nagy-Britanniában,

és ez egyre érezhetőbb áruhiányt okoz kiskereskedelmi szinten is, mindenekelőtt az élelmiszer-ellátásban. A vonatkozó szervezetek szerint ennek az egyik legfőbb oka a koronavírus mellett az, hogy a brit EU-tagság megszűnése óta rengeteg uniós munkavállaló távozott Nagy-Britanniából.

A sofőrhiányt valamennyire orvosolandó Grant Shapps brit közlekedési miniszter szombat éjjel bejelentette, hogy ötezer külföldi kamionsofőr kaphat soron kívül átmeneti nagy-britanniai munkavállalási engedélyt, mindenekelőtt üzemanyag- és élelmiszerszállító teherautók vezetésére – a szakmai szervezetek szerint azonban ez a lépés nem elegendő. (A miniszter szerint egyébként a sofőrhiány oka nem elsősorban a Brexit, hanem az, hogy a Covid-járvány felborította a járművezetők képesítési tanfolyamait, és megakadályozta így az új munkaerő piacra lépését.)

Helen Dickinson, a British Retail Consortium vezérigazgatójának megfogalmazása szerint a sofőrhiányból származó eddigi fennakadások "a kiskereskedők és beszállítóik hihetetlen munkájának köszönhetően minimálisak".

Elmondta továbbá: "A kiskereskedők emelik a béreket, bónuszokat kínálnak, új járművezetői képzési programokat vezetnek be, valamint közvetlenül támogatják beszállítóikat az árumozgásban, de a kormánynak is ki kell vennie a részét a munkából.

Felszólítjuk a kormányt, hogy gyorsan növelje a tehergépjármű-vezetői vizsgák számát, biztosítson ideiglenes vízumot az EU-s járművezetők számára, és változtasson a tehergépjármű-vezetői képzés finanszírozásának módján

- mondta.

Aggódhatnak a britek karácsonykor?

A kamionsofőrök hiánya kifejezetten érzékenyen érinti az élelmiszeripart az Egyesült Királyságban, több üzletvezető is pánikszerű rohamra számítva fél attól, hogy

problémák lehetnek majd az ellátással karácsony környékén.

A legnagyobb brit élelmiszeripari szakmai szervezet vezetője szerint most már olyan méreteket ölt a munkaerőhiány a szektorban, hogy javulás kilátása nélkül állandósulhatnak az egyre érzékelhetőbb hiányok a brit élelmiszer-kiskereskedelemben. Ian Wright, a brit Élelmiszer- és Italszövetség (Food and Drink Federation, FDF) vezérigazgatója így fogalmazott:

"Az Egyesült Királyságban a vásárlók korábban elvárhatták, hogy szinte minden termék, amit csak akarnak, állandóan a polcon vagy az étteremben rendelkezésre álljon.

Ennek vége, és nem is hiszem, hogy ez visszatérne.

Emellett azt is elmondta, hogy az iparágból hozzávetőleg jelenleg 500 ezer dolgozó, vagyis a szükséges munkaerő 12,5 százaléka hiányzik, és emiatt már nem működőképes a folyamatos ellátást biztosító beszállítási modell.

Hozzátette:

A kialakult helyzet a továbbiakban csak romlani fog, és mindez a romlás után sem fog egyhamar javulni

Ez a kemény hangvételű felszólalás azután érkezett, hogy több gyorsétteremlánc, köztük a McDonald's is jelezte, hogy kénytelen szűkíteni kínálatát.

Egy angliai McDonald's ajtaján látható felirat, ami egyes termékek hiányára figyelmeztet. Forrás: Christopher Furlong/Getty Images

Mindezek mellett a következő információk érkeztek még az egyes vállalatoktól, a teljesség igénye nélkül:

A Morrisons szupermarketlánc és a Heineken is arra figyelmeztetett, hogy a sofőrhiány felhajthatja az árakat.

szupermarketlánc és a is arra figyelmeztetett, hogy A Coca Cola Europacific Partners azt mondta, hogy néhány szupermarketből kifogyott a diétás kóla a sofőrhiány és az alumíniumdobozok beszerzési problémái miatt.

azt mondta, hogy néhány szupermarketből kifogyott a diétás kóla a sofőrhiány és az alumíniumdobozok beszerzési problémái miatt. A rendkívül népszerű étteremhálózat, a Nando's 50 éttermet zárt be ideiglenesen az ellátási lánc problémáira hivatkozva.

50 éttermet zárt be ideiglenesen az ellátási lánc problémáira hivatkozva. A McDonald's leállította a turmixok és a palackozott italok értékesítését.

leállította a turmixok és a palackozott italok értékesítését. A Haribo ugyancsak komoly nehézségekbe ütközik az Egyesült Királyságba történő szállítás során.

És hogy számszerűleg mekkora a baj? A Brit Kiskereskedelmi Szövetség nemrég közzétett közleménye szerint

csak a szupermarketeknek legalább 15 000 kamionsofőrre van szükségük ahhoz, hogy üzleteik teljes kapacitással tudjanak működni karácsony előtt,

és elkerüljék a fennakadásokat vagy a rendelkezésre állási problémákat.

Természetesen az üzletek vezetői is reagálnak a helyzetre, a britek legnagyobb áruházláncának, a Tescónak a vezetősége például arról tájékoztatta a kormányt, hogy aggódnak az ünnepek előtti esetleges pánikvásárlási roham miatt – vélhetően nem fogják bírni a hirtelen megnövekvő vásárlási igényt, az áruházlánc vezetősége ugyanis 800 kamionsofőr hiányáról számolt be, és felszólították a döntéshozó szerveket, hogy könnyítsék meg a külföldről érkező munkavállalók beengedésének folyamatát, különben nagy bajok lesznek.

A Tesco képviselőjének félelme szerint ami az év végi időszakban rájuk várhat, az még

ANNÁL IS ROSSZABB LEHET, MINT AMIT A KORONAVÍRUS ELSŐ HULLÁMÁNAK IDEJÉN TAPASZTALTAK.

Kígyózó sorok egy angliai Tesco előtt, forrás: Steve Parsons/PA Images via Getty Images

Emellett a mélyhűtött ételekre specializálódott élelmiszerlánc, az Iceland vezetője arra kérte nemrég a vásárlókat, ne kezdjenek felhalmozásba karácsonyra készülve annak ellenére sem, hogy valósak a félelmek a szokásosnak megfelelő választék elérhetőségével kapcsolatban.

Akadnak azonban a helyzet kapcsán nyugalomra intő vezetők is, az Aldi nagy-britanniai szupermarketlánc cégvezére például azt mondta a BBC-nek, hogy nem számol semmiféle fennakadással a vásárlók számára idén karácsonykor.

Megy a harc a benzinért

Ahogy arról mi is írtunk, a hétvégére országszerte számos helyen hosszú autósorok alakultak ki a brit benzinkutaknál, miután több nagy forgalmazó kénytelen volt töltőállomásokat bezárni, mert

a sofőrhiány okozta logisztikai fennakadások miatt nem tudja teljes hálózatát folyamatosan ellátni üzemanyaggal.

Az egyik legújabb fejlemény az üggyel kapcsolatban nem más mint hogy Kwasi Kwarteng, az üzleti ügyek minisztere tegnap éjjel bejelentette, hogy az üzemanyag-forgalmazó szektor egy időre mentesül az 1998-ban kelt versenyügyi törvény előírásai alól - a miniszter úgy fogalmazott, hogy a kormánynak régóta vannak készenléti tervei az üzemanyag-ellátás fenntartására.

Kwarteng szerint az iparág információcseréjének lehetővé tétele azt jelentené, hogy a vállalatok hatékonyabban tudnának együttműködni a fennakadások minimalizálása és az ellátásbiztonság optimális kialakítása érdekében. A kormány egyébként 2020 márciusában is enyhítette a versenyjogot annak érdekében, hogy segítse a szupermarketek együttműködését az élelmiszerellátás fenntartásában.

Csak hogy konkrét példákkal is érzékeltessük a helyzet súlyosságát, Anglia egyik legjelentősebb olajtársasága, a British Petrol közölte, hogy

tegnap a brit benzinkutak közel egyharmadánál elfogyott a két fő üzemanyagfajta.

A pánikszerű vásárlási rohamok közepette néhány üzemeltetőnek be kellett osztania a készleteket, mások pedig bezárták a benzinkutakat.

"Az elmúlt két napban tapasztalt intenzív kereslet miatt becsléseink szerint a hálózatunkban található telephelyek mintegy 30 százalékánál jelenleg nincs a főbb üzemanyagfajták egyikéből sem" - áll a BP közleményében, amely 1200 telephelyet üzemeltet Nagy-Britanniában.

Autók állnak sorban üzemanyagért a BP egyik benzinkútjánál, forrás: Steve Parsons/PA Images via Getty Images

A Petrol Retailers Association (PRA), ami az ország 8000 benzinkútjából mintegy 5500-at képvisel, vasárnap közölte: az általa képviselt töltőállomás-üzemeltető vállalkozások kétharmada arról számolt be, hogy részben teljesen kifogyott az üzemanyagból, és a többi tagvállalat kútjainál is fogytán vannak a készletek. Ezt követően ma a PRA azt jelezte a Reutersnek, hogy a tagjaik arról számoltak be:

a saját körzeteikben a kutak 50-90 százalékán elfogytak a készletek a pánikvásárlások hatására.

A PRA ügyvezető igazgatója szerint a pánik okozta azt, hogy a kutak nagy része kiürült, így szerinte egy kis higgadtság orvosolni tudná a helyzetet. Mindeközben a The Guardian úgy értesült, hogy a kormány a hadsereg bevetését fontolgatja azért, hogy az üzemanyag minél nagyobb mennyiségben minél hamarabb eljuthasson a fogyasztókhoz.

Az elmúlt napokban számtalan képsort és videófelvételt lehetett látni az akár órákon át várakozó autósokra a benzinkutak előtt, de kisebb-nagyobb csatározások és összezördülések is kialakultak a “benzinért folyó harc” során. A Twitteren már külön gyűjtőkifejezés is van a jelenségre, #petrolpanic.

Queuing as far as the eye can see for petrol at Sainsburys in London #petrolpanic — Chris (@ThisIsChris_x) September 26, 2021

This was the moment a fight broke out at a petrol station in north London as fuel pumps run dry and tensions rise. Read more: https://t.co/eusJlfagZu — Chris (@ThisIsChris_x) September 27, 2021

Mindezek ellenére a közlekedési miniszter arra szólította fel a lakosságot, hogy viselkedjenek fegyelmezetten és a hétköznapokhoz megfelelően, hangsúlyozva, hogy jelenleg nincs üzemanyaghiány az országban.

Rengeteg üzemanyag van, az országban nincs hiány az üzemanyagból

- mondta a Sky Newsnak a tárcavezető, az emberek megnyugtatásának szándékával. Szerinte ha az emberek a szokásos módon vásárolnának, akkor nem lennének sorok és nem lenne hiány sem egy-egy helyen.

Akár igaza van a közlekedési miniszternek akár nem, a helyzet feloldása egyelőre még várat magára, tehát vélhetően rengeteg fontos hírt fogunk még közölni a brit kamionsofőr-hiánnyal kapcsolatban. Ami pedig a tőkepiaci folyamatokat illeti, egyelőre markánsabb elmozdulást nem láthatunk a fent tárgyalt, tőzsdéken is jegyzett cégek részvényárfolyamaiban, nem voltak heves reakciók sem a BP, sem a McDonalds sem a Tesco esetében.

Címlapkép: Jason Alden/Bloomberg via Getty Images