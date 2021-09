Keményen nekiment a Fed elnökének Elizabeth Warren demokrata szenátor

A Fed-elnök szenátusi meghallgatásán Warren azt mondta Powellnek, hogy a deregulációival leépítette a pénzügyi válság után stabilizált szabályozói rendszert, ezzel pedig az egész amerikai bankrendszert gyengítette.

Warren elmondása szerint Powell személye aggodalomra ad neki okot, ugyanis folyamatosan egyre kevésbé biztonságossá vált a hivatali ideje a bankrendszer, ezért Warren veszélyes embernek tartja Powellt, akit nem kéne a Fed élén tartani.

Warren szerint a Powell-féle dereguláció összeomlást okozhat a bankrendszerben, a jegybankelnöknek csupán szerencséje volt, hogy a bankok eddig kezelni tudták a helyzetet. Warren szerint amikor elfogy a szerencse, akkor olyan dolgok történnek, mint 2008-ban.

"A 2008-as válság első magjait is olyan szabályozók ültették el, mint a Fed. Én a pénzügyi válság után jöttem Washingtonba azzal a céllal, hogy ilyen soha többé ne történjen" - mondta a massachusettsi szenátor.

Powell nem válaszolt a kritikára. A Fed-elnököt 2018-ban nevezték ki a jegybank élére, mandátuma jövő nyáron jár le. Ellizabeth Warren - aki indult a demokrata előválasztáson is - tudni kell, hogy a párt balszárnyához tartozik, azaz véleménye nem tekinthető többségi véleménynek a Demokrata Párton belül. Továbbra is arra lehet számítani, hogy Joe Biden elnök újrajelöli Powellt a Fed-élén, már csak azért is, mert Janet Yellen pénzügyminiszter kifejezetten jó viszonyt ápol a Fed első emberével.

Címlapkép: Getty Images