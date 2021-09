Kollégánk Prima Díjat nyert

A Prima Primissima Alapítvány közzétette idei Primáit, akik közül kikerülnek az idei Prima Primissima díjasok. Külön öröm számunkra, hogy kollégánk, Madár István a magyar sajtó kategóriában a 2021-es év egyik Primája lett Borbás Mária és Rónai Egon mellett.

Idén is kiemelt figyelem övezi a 19 éves Prima Primissima Díjat, a tervek szerint decemberben ismét sor kerülhet a díjátadóra. A hagyományoknak megfelelően a jelöltek listáján a magyar tudomány, művészet, kultúra és sport példaértékű teljesítményt nyújtó képviselői szerepelnek. A közönség újra lehetőséget kap a szavazásra, a Prima jelöltekre is lehet majd voksolni.

„A járványhelyzet mögöttünk álló másfél éve élesen rámutatott arra, hogy a tudománynak milyen kiemelkedő szerepe van a mindennapi életünkben, hogy mi a minőségi oktatás jelentősége, illetve, hogy milyen nagy szerepe van a kultúrának és a sportnak az egyéni kiteljesedés és a közösségi fejlődés szempontjából. A Prima Primissima díj éppen ezeken a területeken keres példaképeket, ezért most még aktuálisabb, hogy kiválasszuk, bemutassuk és elismerjük a kiemelkedő teljesítményeket” – mondta Dr. Csányi Sándor, a Prima Primissima Alapítvány Kuratóriumának elnöke.

Ezúttal is 10 kategóriában hirdetnek kiválóságokat: magyar irodalom, magyar színház és filmművészet, magyar képzőművészet, magyar tudomány, magyar oktatás és köznevelés, magyar építészet és építőművészet, magyar sajtó, magyar sport, magyar népművészet és közművelődés, magyar zeneművészet. Minden kategóriában három díjazott kap helyet, így az elmúlt évekhez hasonlóan idén is harmincan részesülnek az elismerésben. Az alapítvány Kuratóriumának tagjai és a Vállalkozók és Munkáltatók Országos Szövetségének kibővített elnöksége titkos szavazással közülük választja ki a Primissimákat, akik 15, míg a Primák 5 millió forint elismerésben részesülnek. A Közönségdíjas 15 millió forinttal lesz gazdagabb, a jelölt személye idén is SMS-szavazással dől el. Részletek itt érhetők el. A támogatások összege így eléri a 250 millió forintot.

A Prima Pimissima elismerés célja, hogy a különleges teljesítményeket támogassa határon innen és túl. A díjat Demján Sándor alapította, az OTP Bank immár kilenc éve tartja fenn a kiemelkedő társadalmi elfogadottsággal bíró díjat, amelynek köszönhetően művészek, újságírók, tudósok, sportolók és oktatók kapnak elismerést.

A magyar sajtó kategóriában Borbás Mária televíziós szerkesztő és Rónai Egon televíziós-rádiós műsorvezető, riporter mellett a Portfolio vezető elemzője, Madár István lett Prima-díjas.

Madár István 1997-ben végzett a Budapesti Közgazdaságtudományi Egyetemen. 2013-ig az egyetem Gazdaságpolitika Tanszékének oktatója. 2000-2006 a Világgazdaság napilap újságírója, szerkesztője. 2006-tól lett a Portfolio vezető elemzője, rovatvezetője. Makrogazdaság rovata a magyar és külföldi gazdaság legfontosabb feladatairól és történéseiről számol be. Elfogultságok nélkül, közérthetően mutatja be a magyar gazdaság előtt álló kihívásokat és értékeli az azokra adott gazdaságpolitikai válaszokat. Elemzései tudományos megalapozottsággal, gyakran kutatóintézetekkel való együttműködésben készülnek. A Magyar Közgazdasági Társaság elnökségi tagja, a Budapesti Corvinus Egyetem címzetes docense.

A pandémia miatt a tavalyi évben nem kerülhetett sor hagyományos díjátadóra, ehelyett a társadalmi felelősségvállalás jegyében a Prima Primissima Alapítvány olyan szervezeteknek nyújtott támogatást, amelyek hátrányos helyzetbe kerültek a világjárvány miatt. Idén különösen komoly kihívást jelentett a jelöltek kiválasztása, ugyanis a tavalyi és idei év jelöltjeiről egyszerre kellett döntenie a Prima Primissima Alapítvány kuratóriumának. A tervek szerint 2021. december 3-án ismét személyesen vehetik át elismeréseiket a díjazottak.