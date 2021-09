Magyarországot is beránthatják a globális adóalkuba - Keményen dolgozik ezen az amerikai pénzügyminiszter

Az eddig tervezett 15%-osnál kicsit magasabb, 17% körüli lehet a globális társasági minimumadó alsó küszöbe és az eddig kimaradni szándékozó uniós tagállamok (Írország, Észtország, Magyarország) kapcsán „nagyon keményen dolgozunk azon, hogy megtaláljuk a módját” az ő csatlakozásuknak is, „ezért nagyon optimista vagyok, hogy ezt el fogjuk érni” – jelentette ki kedden este az amerikai pénzügyminiszter a National Association for Business Economics rendezvényén.

Janet Yellen hónapok óta folyamatosan optimista nyilatkozatokat tesz azzal kapcsolatban, hogy azt a néhány vonzó adórendszerű országot is sikerül majd „berántani” az egyezségbe, amelyek nyáron még kimaradtak abból a bő 130 országot lefedő körből, akik az OECD kibővített paneljében rögzítették a kereteket. Ugyanezt mondta júliusban Olaf Scholz német pénzügyminiszter is Magyarország kapcsán (úgyis csatlakozni fog majd a végén), aki a múlt hétvégi német választások eredménye alapján a legnagyobb eséllyel rendelkezik, hogy kancellár lehessen.

Az elmúlt hetekben több magasrangú találkozó volt amerikai, uniós és ír illetékesek között arról, hogy az írek is csatlakozzanak a most véglegesítés előtt álló rendszerhez. De eddig az írek nyilvánosan azt jelezték, hogy ők továbbra is ellenállnak, pontosabban megvárják a végső kereteket és azt, hogy a tervek tényleg átmennek-e majd az amerikai törvényhozás mindkét házán.

A magyar kormány felől pedig a legutóbbi nyilatkozatok továbbra is az elutasítást jelezték, azaz azt, hogy a 9%-os társasági adókulccsal és számos adókedvezménnyel működő magyar rendszer alapvető versenyképességi és tőkevonzási tényező, és ezért nem akar csatlakozni a globális megállapodáshoz Magyarország.

Mindezek tükrében nagyon érdekesek Yellen tegnapi kijelentései, mert a Reuters tudósítása szerint az alábbiakat mondta:

Várhatóan az október végi római G20 csúcstalálkozón megszületik majd a politikai megállapodás a globális minimális társasági adó ügyében.

„Kissé magasabb” minimális adókulcsot szeretne elérni a pénzügyi tárca, mint az amerikai Képviselőház egyik bizottságában elfogadott 16,5%-os kulcs. Ez tehát arra utal, hogy a korábban tervezett 15% helyett 17% körüli kulcsban gondolkodik jelenleg az amerikai minisztérium, ami az ír 12,5%-os, illetve a magyar 9%-os rátától még magasabb.

Ha csak a kulcsokat nézzük, ez a távolodás tovább csökkenti a kimaradni szándékozó tagállamok számára a csatlakozás vonzerejét, igaz amint korábban rámutattunk: a csatlakozók tudják úgy alakítani a szabályokat a kétlépcsős rendszerben, hogy a kívülállóknak is megérje csatlakozni, mert különben jelentős beszedhető adóbevételektől esik el az államkasszájuk: a pénzt a csatlakozó tagállamok szedhetik be helyettük.

Éppen ezért nyilatkozhat folyamatosan bizakodóan Yellen, hogy a végén szerinte úgyis sikerül majd meggyőzni az ellenállókat, hogy csatlakozzanak a rendszerhez. Most is azt mondta Yellen, hogy bizakodik abban, az Apple-t és a Google-t is magához édesgető, vonzó adórendszerű Írország is végül csatlakozik majd a megállapodáshoz. Úgy fogalmazott: „tudom, hogy úgy gondolják, ez (a nagyon alacsony adókulcsú társasági adórendszer – a szerk.) egy egzisztenciális kérdés, de hiszek abban, hogy a végén majd elfogadják ezt a rendszert”.

A többi, kimaradást tervező EU-tag kapcsán pedig úgy fogalmazott: „Van néhány további kimaradó, Észtország és Magyarország, és nagyon keményen dolgozunk azon, hogy megtaláljuk a módját az ő csatlakozásuknak is, így tehát nagyon optimista vagyok, hogy ezt el fogjuk érni”.

Amint nyári elemzésünkben rámutattunk, a kétpilléres megállapodás az alábbi ösztönzőkön keresztül gyakorolhat húzó hatást a kimaradásban gondolkodókra:

Egységesen legalább 15%-os (effektív, tehát kedvezmények nélküli) társasági adókulcs, amely többlet bevételt jelent az ez alatti rátával működő országok államkasszájának, de az adóverseny és az FDI-vonzási képesség terén lévő előnyüket így elveszítenék. Yellen friss jelzése szerint nem 15%-os, hanem 17% körüli minimális adókulcsban gondolkodnak jelenleg, így a többlet adóbevétel még magasabb lenne. Az adókivetési jog szétosztása is a csatlakozásra ösztönöz, aminek az a lényege, hogy azok a nagy multicégek, amelyek világszerte legalább 10%-os profitrátát érnek el, a 10% feletti nyereségtartomány legalább 20%-át le kell ott adózniuk, ahol a bevételük keletkezett (az árbevétel arányában felosztják a különböző országok adóhivatalai között). Így hiába nincs az adott, csatlakozó országban érdemi tevékenysége a globális multinak, elég, ha árbevételt realizál, és a tagállami adóhivatal máris jogot kap arra, hogy a 10% feletti nyereségtartomány 20%-ából arányaiban adót szedhessen.

