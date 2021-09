Népszerű idehaza az egyszerűsített foglalkoztatás

Portfolio Cikk mentése Megosztás

A nyári-őszi szezon idején – az egyre nagyobb arányú védettséggel, valamint a gazdaság újraindításával és a korlátozások feloldásával párhuzamosan – a turisztikai szektorban, például a szálláshely-szolgáltatás és vendéglátás ágban, illetve a mezőgazdaság területén is egyre többen igyekeznek pótolni azt a munkaerőt, amit a járványhelyzetben elveszítettek. A munkavállalók szabályszerű bejelentéséről azonban átmeneti, néhány napos foglalkoztatás esetén sem szabad megfeledkezni, ráadásul a törvényi kötelezettség mellett mindez a munkáltatók és a foglalkoztatottak oldalán is számos előnnyel jár - hívja fel a figyelmet a NISZ közleménye. A Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) valamint a NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zrt. tapasztalatai szerint a munkáltatók élnek is az egyszerűsített foglalkoztatás lehetőségével, míg a tavalyi évben összesen több mint hétmillió bejelentés történt, addig 2021 harmadik negyedévének vége felé közeledve, már most közel 5,2 milliónál tart ez a szám.