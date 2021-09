Hernádi Zsolt: szupernyertesei és szupervesztesei lesznek a klímaváltozásnak

Energiatrilemma

Hernádi Zsolt szerint nem lehetetlen a 2050-es klímasemlegesség elérése, de a hatékony energiaátmenet biztosítása érdekében három dolog egyensúlyára kell kiemelten odafigyelni:

Ellátásbiztonság,

energetikai szuverenitás és gazdasági teljesítmény és

fenntarthatóság.

A MOL-csoport elnök-vezérigazgatója szerint

Történelmi pillanatban és helyzetben vagyunk, az elmúlt 100 évben nem történt ekkora változás.

A gázárak és az olajárak jelentős emelkedés volt megfigyelhető az elmúlt időszakban, amelynek köszönhetően a MOL is megemelte az év végi célszámait (pl. 3 milliárd dolláros tiszta EBITDA). Figyelembe kell azonban venni, hogy ez egy hullámzó iparág és

nem szabad, hogy befolyásoljanak bennünket ezek a rövid távú ciklikus események.

Az energiaátmenetnek köszönhetően azonban egész életünk berendezkedés meg fog változni.

Az energiaátmenet nem egyik évről a másikra fog megtörténni. Ha nagyon jól csináljuk, EU szinten akár 2050-re elérhetjük a karbonsemlegességet – bár ez már egy nagyon feszített cél.

Forrás: Stiller Ákos

A sikeres energiaátmenet tényezői

Három dologra van szükség a sikeres energiaátmenethez:

Társadalmi támogatás: ez azért fontos, mivel, ha túl sok kényelmi szempontot kell feladni az energiaátmenet során, akkor nem fog menni. Világos: Az energiaátmenet addig működhet, amíg az emberek azt gondolják, hogy ez szükséges és jó dolog. Itt elég például a karbonadóval kapcsolatos svájci népszavazásra gondolni vagy a francia tüntetésekre. Hatékonyan és okosan kell végrehajtani a célkitűzéseket, hogy ne sérüljenek érdekcsoportok. Az energiaárak növekedése társadalmilag érzékeny téma. A fogyasztói akarat persze megvan, hiszen a fiatalok szerint a klímaváltozás a legnagyobb probléma.

ez azért fontos, mivel, ha túl sok kényelmi szempontot kell feladni az energiaátmenet során, akkor nem fog menni. Itt elég például a karbonadóval kapcsolatos svájci népszavazásra gondolni vagy a francia tüntetésekre. Hatékonyan és okosan kell végrehajtani a célkitűzéseket, hogy ne sérüljenek érdekcsoportok. Az energiaárak növekedése társadalmilag érzékeny téma. A fogyasztói akarat persze megvan, hiszen a fiatalok szerint a klímaváltozás a legnagyobb probléma. Politikai akarat, beleértve a szabályozást és finanszírozást: a klímasemlegességgel összességében

mindenki nyer globális értelemben, de ennek a folyamatnak lesznek szupernyertesei és szupervesztesei.

Ez attól függ, hogy kinek van és kinek nincs elegendő nyersanyaga, milyen a megújuló energiaforrásokhoz való hozzáférés képessége, illetve a technológiai és innovációs készségek megléte is fontos. Jelenleg ugyan problémákkal küzd, de Kína például közép és hosszú távon nagy nyertes lehet.

Az energiaátmenet nemcsak a kibocsátásokat csökkenti: újra elosztja a lehetőségeket.

Új technológiák és ötletek: nem tudjuk még, hogy mit fogunk alkalmazni. A zöld hidrogénnek például nem a leghatékonyabb az előállítása és drága megoldás is, ugyanakkor segíthet az energiatárolásban. Technológiai kihívások vannak, de az ipar hozni fogja a megoldást, az innovációt.

Az elektromos autókra sem lehet átállni egyik percről a másikra.

A hazai autóflotta lecseréléséhez például körülbelül 20 évre lenne szükség, ha holnaptól minden új autó elektromos lenne.

Emellett persze még számos kérdés merül fel a klímasemlegességhez vezető út során. A földgáz szerepe például még kiforratlan, hiszen továbbra is fontos a szerepe a villamosenergia-termelésben, és kérdés, hogy ezt hogyan fogják kezelni. Az energiaátmenet megvalósítása során tehát

kétszer kell mérni, és egyszer kell vágni, meg kell fontolni minden lépést.

Forrás: Stiller Ákos

Magyarország jó helyzetből indul az energiaátmenet tekintetében, de fontos figyelembe venni, hogy nincs egy olyan egységes megoldás, amely mindenkinek jó. Kiemelten fontos az is, hogy ne áldozzunk fel aránytalanuk sok gazdasági jólétet a folyamat során. A beruházások mellett pedig a zöld termékek finanszírozását is meg kell oldani, az ITM számításai szerint az éves GDP több mint felét kellene az energiaátmenetre költeni. Hasonlóan fontos, hogy az egyes projektek tartalommal is megtölthetőek-e, erre egy példa a Mol készülő tiszaújvárosi poliol üzeme. Végül Hernádi Zsolt megemlítette, hogy

Egyetlen egy fontos dolog van – gondolkozzunk, mielőtt lépünk.

Címlapkép: Stiller Ákos