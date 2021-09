Steiner Attila: "Szóba sem jöhet, hogy bezárjuk a Mátrai Erőművet"

"Magyarország 1990 és 2019 között a bruttó kibocsátását 32 százalékkal csökkentette, de ha szeretnénk a 2050-es célt elérni, akkor nagyobb fokozatra kell kapcsolnunk" - kezdte előadását Steiner Attila, az Innovációs és Technológiai Minisztérium körforgásos gazdaság fejlesztéséért, energia- és klímapolitikáért felelős államtitkára. Kiemelte, hogy a klímasemlegességi cél csak úgy jöhet létre, ha mellette teljesül az ellátásbiztonság, illetve megfizethetőség. Ha bármelyik sérül ebből a háromszögből, akkor a társadalmi támogatottság gyorsan szertefoszlik.

Egy bonyolult rendszerről beszélünk, de a nap végén a kibocsátáscsökkentés az, ami számít. Tagállami bontásban elég diverz az országok összképe.

1990 és 2019 között Észtország kiemelkedő az összehasonlításban 64%os kibocsátáscsökkentéssel, de vannak olyan tagállamok, amelyek nemhogy csökkentették, de növelték a kibocsátásukat, például Ausztria, Spanyolország, Portugália, míg a legutolsó helyen Ciprus áll, 58%-os kibocsátásnövekedéssel. A következő időszak kulcsa, hogy hogyan tudjuk a tagállamok közötti konvergenciát növelni.

Fit for 55% csomag

A magyar kormányzat tavaly terjesztette az Országgyűlés elé a klímavédelmi törvényt, amelyben deklaráltuk, hogy Magyarországnak el kell érnie a 2050-es klímacélokat. A 2030-as 40%-os csökkentés még nem a Fit for 55% csomag része, amint azonban ennek is láthatóak lesznek a részletei, majd megfontolásra kerül, hogy lehet a 40%-os célt módosítani.

Milyen intézkedésekben gondolkozik a kormányzat?

Fontos, hogy nem szabad olyan technológiára várni, amit nem is ismerünk - mondta el az államtitkár. A cél, hogy 2030-ra az előállított villamosenergia 90%-a széndioxidmentes legyen. Ennek két alappillére van, egyrészt a paksi atomerőmű fenntartása hosszú távon. Az atomerőmű a megcélzott 90%-nak csak a felét fogja tudni biztosítani, így a másik alappillér a megújuló energiatermelés, ezen belül is a napenergiára tudunk leginkább alapozni Magyarországon. De emellett a geotermia, főleg a távhő kapcsán, illetve a biomassza is alternatíva lehet.

További célkitűzés, hogy 6000 megawatt felletti napenergia kapacitás épüljön 2030-ra magyarországon. jelenleg nagyobb a napelemes kapacitás (2300 megawatt), mint a paksi kapacitás, ezt szeretnénk 2030-ra megháromszorozni.

Ha kibocsátáscsökkentésről beszélünk, nem mehetünk el a Mátrai Erőmű kérdése mellett, hiszen ez felel a magyarországi kibocsátások 14%-ért. Ha ebben tudunk egy jelentős előrelépést elérni, akkor Magyarország legnagyobb klímavédelmi projektje jöhet létre.

A Mátrai Erőmű bezárása szóba sem jöhet, helyette minél gyorsabban és hatékonyabb egy technológiai váltást kell lebonyolítani az erőműben az ellátásbiztonság fenntartása érdekében is.

A cél, hogy CCGT technológiára váltanák át a Mátrai Erőművet 2025 év végére, ezzel 4-5%-ra lecsökkenne a kibocsátási részaránya. Ehhez igénybe kell venni uniós forrásokat.

Energy Investment Forum, kép forrása: Bea Bar Kallos/Portfolio

A közlekedési szektor a kibocsátás 20%-áért felel

Steiner Attila a közlekedés kapcsán elmondta, hogy a Jedlik Ányos terv felülvizsgálatát el fogják kezdeni, emellett a Zöld Busz Programot is elindították. Az elektromos közlekedés nem kizárólagos megoldás, egy egészséges technológiai versenynek kell kialakulnia. Lesznek olyan szegmensek, ahol az elektromos közlekedés fog előnyt élvezni, a nehézgépjárműveknél várhatóan a hidrogén is lehetőség lesz, valamint a szintetikus üzemanyagokban is óriási potenciál van, és nagy előnyük, hogy a belső égésű motorokat nem kellene lecserélni és az ellátási láncokat érintetlenül lehetne hagyni.

Jelenleg több mint 35 ezer elektromos gépjármű közlekedik Magyarországon, de más típusú közlekedésben is fontos szerepe lehet az elektromosságnak.

Tervezünk kiírni egy támogatási programot elektromos rásegítésű teherkerékpárok részére is.

- mondta el az államtitkár, majd hozzátette, hogy a legfontosabb program jelenleg a Zöld Busz Program, amire a legnagyobb forrásokat kívánják allokálni. A tervek szerint 180 milliárd forintot költenének erre a programra a következő évek során.

A demonstrációs fázisban azt tapasztaltuk, hogy átlagosan egy e-busz 171 kilométert tudott egy nap alatt megtenni, ez azt jeleni, hogy egy töltéssel egész nap tudtak a buszok működni. A helyek és dombok kedveznek a járműnek, hiszen a fékezéssel vissza tudja tölteni az energiát. Esztergomban például több mint 200 kilométert tudtak ezek a buszok megtenni. A következő lépcsője a Zöld Busz Programnak, hogy összesen 25 milliárd forint értékben 123 elektromos busz beszerzésére írt ki tendert a Volán, a tender le is folyt, így ezek buszok már jövő év elején meg fognak jelenni a vidéki nagyvárosokban.

A villamosenergia-hálózat fejlesztésére is szükség lesz

Az államtitkár előadásában elmondta, hogy eddig a jelenlegi villamosenergia-hálózat el tudta látni ezt a mennyiségű megújuló energiát, de a naperőművek tervezettnél gyorsabb elterjedése miatt a határokat feszegetjük. Ezért a napelemek támogatása mellett fontos, hogy a villamosenergia-rendszer rugalmasságát is jelentősen növeljük, és olyan innovatív megoldásokat alkalmazzunk, amely segítségével be is tudja fogadni a hálózat ezt a megnövekedett mennyiséget, illetve a nagyfokú volatilitást is kezelni tudja.

Figyelni fogunk rá a jövőben, hogy erre is legyen megfelelő mértékben allokálva forrás.

- emelte ki Steiner Attila, majd elmondta, hogy a mai nap fog megalakulni a Magyar Akkumulátor Szövetség. Az akkumulátorok szerepe elvitathatatlan lesz a következő időszakban és fontos, hogy koordináltan mozogjunk, hisz sok európai ország már előrehaladott stratégiákkal rendelkezik.

Kapcsolódó cikkünk 2021. 09. 29. Hazai termálvízből nyernék ki az elektromos autók egyik fő alapanyagát

A finanszírozás kapcsán hozzátette, hogy az európai szinten összesen 1850 milliárd eurós helyreállítási alap 30%-át kell zöld átmenetre fordítani. Magyarország érdeke is, hogy olyan projektek legyenek, amelyekben ez a forrás felhasználható. Az EU-s forrásokat szeretné még a kormány kiegészíteni a zöldkötvény-programmal. Az utolsó zöld kötvényt áprilisban bocsátották ki, mely során hétszeres túljegyzés érkezett, ebbe az irányba szeretnének továbbgondolkodni a jövőben is.

Címlapkép forrása: Bea Bar Kallos/Portfolio