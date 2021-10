Árrobbanás és alapanyaghiány mellett lassult a magyar feldolgozóipar növekedése

Portfolio Cikk mentése Megosztás

Szeptemberben lassult a magyar feldolgozóipar növekedési üteme, de továbbra is bővülésről számolt be a Magyar Logisztikai, Beszerzési és Készletezési Társaság (MLBKT). A beszerzésimenedzser-index romló teljesítménye elsősorban a globális gazdasági növekedés lassulásával, az ellátási láncok problémáival, a készlet- és alapanyaghiánnyal függhet össze. Az áremelkedés továbbra is kifejezetten gyors a feldolgozóiparban.