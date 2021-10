Az időjárásfüggő megújulók kezelése világszintű probléma, fókuszban az ellátásbiztonság

A Portfolio által rendezett Energy Investment Forum 2021 tiszta energiaforrásokkal és ellátásbiztonsággal foglalkozó szekciójának fókuszában a digitalizáció, az energiahatékonyság, illetve az ellátásbiztonság, és az időjárásfüggő megújuló energiaforrások rendszerintegrációs kihívásai álltak. Ezek voltak a fő témái a szekció panelbeszélgetésének is, ahol többek között felmerült a gáztüzelésű erőművek jövőbeli szerepe, az energiatárolás, az új uniós klímacsomag, a MAVIR tervei, illetve a rendszerek okosítása, és finanszírozási kérdések is. Alábbi összefoglaló cikkünkben áttekintjük a beszélgetés legfontosabb témáit és gondolatait.

Biczók András, a MAVIR Zrt. elnök-vezérigazgatója a panelbeszélgetés felvezető előadásában az időjárásfüggő megújuló energiaforrások rendszerintegrációs kihívásairól beszélt, és elmondta, hogy

a hálózat 50-70 éve épült és épül folyamatosan, nem egy decentralizált működésre húztuk föl, tehát innentől kezdve az átállásnak a költségei, lehetőségei, fizikai és megvalósítási, szabályozási és engedélyezési oldalai időt vesznek igénybe.

Forrás: Stiller Ákos

Ez pedig ugyanúgy igaz az erőművi infrastruktúrára is, hiszen a rendszer nagyerőművi termelésre jött létre, most pedig helyette van sok ezer időjárásfüggő kistermelő, felértékelődött a rugalmasság igénye is. Ezzel párhuzamosan pedig a naperőművek részaránya egyoldalúan nő, ami igaz az idei évre is.

Az elvégzendő feladatok közé tartozik a klasszikus hálózatfejlesztés – mondta el Biczók András és hozzáfűzte, hogy

azok az eszközök, fejlesztések, piaci átalakulások és modellváltások, amikről beszélünk összességében, azok mind egyszerre hatnak a rendszerre, és ahhoz, hogy ezeket a problémákat egységesen kezelni tudjuk, ahhoz ezeknek mind egyszerre, harmonizáltan kell tudnia bekövetkeznie.

A fenntartható energetikai megoldásokról, termeléshatékonyságról és ellátásbiztonságról szóló panelbeszélgetés moderátora Papp Bernadett, a Vertis Environmental Finance szenior piaci elemzője volt, aki többek között arról kérdezte a résztvevőket, hogy hogyan élik meg napi szinten a rendszerintegrációs kihívásokat, érintik-e ezek a kihívások a gáztüzelésű erőműveket, hogyan lehet a problémákat orvosolni, de szóba kerültek a MAVIR jövőbeli tervei, illetve a rendszerek okosítása is felmerült és az új uniós klímacsomag is.

Forrás: Stiller Ákos

Horváth Péter, a Dunamenti Erőmű vezérigazgatója arra mutatott rá, hogy

mára - illetve a jövőben egyre inkább - egy gáztüzelésű erőmű fő terméke a rugalmas és sokoldalú szabályozási képesség lesz, és nem a menetrendes villamos energia, - amikre ezek a berendezések egykor megépültek.

Forrás: Stiller Ákos

A villamos energia gyakorlatilag egy melléktermék, aminek a földgáz-tüzelőanyag okán karbonlábnyoma is van. 5-10 éves távlatban az kell vizsgálnunk, hogy milyen irányban lehet fejleszteni a meglévő gáztüzelésű berendezéseket.

A ma működő termikuserőművi infrastruktúrákra ezért érdemes úgy tekintenünk, mint olyan platformokra, melyek bázisán rugalmassági opciókat építhetünk, lehetőleg minél alacsonyabb karbonlábnyommal.

A Dunamenti Erőmű vezérigazgatója arról is beszélt, hogy a karbonár a mostani árszintjein már egy nagyon jó ösztönzője a fenntarthatósági törekvéseknek, hiszen hosszú távon csak azok a piaci szereplők és eszközök lesznek üzletileg sikeresek, amelyek üzleti modellje nem függ érdemben az egyre változékonyabb karbon- és szénhidrogén piaci áraktól.

Beck Zsófia, a BCG ügyvezető igazgatója és partnere a rendszerintegrációs kihívásokkal kapcsolatban megemlítette, hogy

a jó hír az az bizonyos szempontból, hogy ez nem a mi problémánk, és nemcsak európai, hanem világszintű, ami viszont azt is jelenti, hogy miután sokan járnak előttünk így erre már vannak megoldások, megoldás kísérletek.

Forrás: Stiller Ákos

Van kire nézni tehát, nem kell mindent egyedül megoldani, viszont fontos megjegyezni, hogy tradicionális eszközökkel nem fog menni a dolog. A fogyasztók bevonása pedig csak egy versenyzői piacon lehetséges, ott működik - fűzte még hozzá Beck Zsófia. A BCG ügyvezető igazgatója és partnere azt is elmondta, hogy

mindenki nagyon jól látja, hogy hova tudunk eljutni 2050-re, de a nagy kérdés az az, hogy mindez mennyibe kerül.

Almási László, az Alteo ügyfélkapcsolati és értékesítési menedzsere elmondta, hogy az Alteo saját eszközeinek a rendszerintegrációja is egy nagyon komoly kihívás, illetve

van egy úgynevezett menetrendezési szolgáltatásunk, ahol a piacra lépő naperőművek, de más technológiájú időjárásfüggő erőműveknek is átvállaljuk a menetrendezését, illetve a pótdíjjal, kiegyenlítő energiával kapcsolatos kockázatokat.

Azt is megemlítette Almási László, hogy az előrejelzés pontosságát nagyon sok minden befolyásolja, ahol három dolgot lehet kiemelni: az egyik a technológia, a második a „lead time”, a harmadik pedig az inputok, amik alapján a menetrendező cégek az időjárásfüggők menetrendezését végzik. A rendszer szabályozási tartalékok oldaláról pedig eléggé ki van feszítve már most is, és

rövid távon is nagyon gyorsan ki kell találni valamit, hogy hogyan lehet tovább haladni.

Forrás: Stiller Ákos

Az energiatárolás kapcsán pedig úgy látja az Alteo menedzsere, hogy a mai technológiák frekvenciaszabályozásra kiválóan alkalmasak, de napon belüli vagy napon túli tárolásra nem igazán alkalmasak. Emellett a globális nyersanyaghiány az árakat is befolyásolhatja.

Kiss Evelin, a MAVIR Zrt. üzletfejlesztési igazgatója megemlítette, hogy

rengeteg elemzés, rengeteg figyelem és tanulság levonás van a hátunk mögött, és azt gondolom, hogy még nagyon sok van előttünk.

Az elmúlt időszak áraival és eseményeivel kapcsolatban pedig megjegyezte, hogy

ezekre keressük minden egyes akciónkban a megoldást és tulajdonképpen azokat a válaszokat, amikkel kicsit sínre tudjuk tenni a jelenlegi kicsit kiszökni kívánó vonatszerelvényt.

Forrás: Stiller Ákos

Emellett arról is beszélt, hogy megalakult a Magyar Akkumulátor Szövetség, illetve a MAVIR keresi a megoldást a hálózati üzembiztonság mentén is, illetve ki kell találni, hogy hogyan lesz ez a rendszer gazdaságosan fenntartható. Ennek egyik nagyon fontos eleme az erőművi fenntartás, az erőművek fejlesztése. Kiss Evelin az uniós klímacsomaghoz kötődően azt is elmondta, hogy

zöldüljünk, újuljunk meg, de fenntartható módon és úgy, hogy az ellátásbiztonság meglegyen.

Dr. Farkas Gábor, a SolServices Kft. ügyvezetője elmondta, hogy a naperőműves piac sajátossága, hogy ez egy messzemenően szabályozott piac, és hozzátette, hogy

a fejlesztői oldalról gyakorlatilag nekünk előre lefektetett játékszabályok vannak, amin belül kell a működésünket mindennapos szinten megszervezni.

Forrás: Stiller Ákos

A rendszer integrálásához pedig úgy tudnak hozzájárulni, hogy földrajzilag diverzifikáltan fejlesztik a naperőműveiket. Arra is törekszik a társaság, hogy a legmodernebb szoftvereket szerezzék be, illetve, hogy a lehető legpontosabb menetrendet adják le. A SolServices ügyvezetője arról is szólt, hogy a jelenleg hatályos engedélyezési környezet nem feltétlenül beruházás barát.

Szabó Róbert, a Huawei Technologies Solution sales menedzsere a digitalizációval és a rendszerek okosításával kapcsolatban mondta el, hogy az Európai Uniós elvárások elég komolyak az erőművi berendezésekre és

mint technológiai beszállító nekünk ezeket be kell vinnünk a rendszerbe és végig kell tudnunk vinni.

Forrás: Stiller Ákos

Az inverterekkel kapcsolatos elvárások is magasabbak manapság, a másik fontos terület pedig a berendezések szabályozhatósága. Leginkább lefele lehet könnyen szabályozni, fölfelé viszont nagyon nehéz.

Ehhez tartozóan elengedhetetlen a digitalizáció, hogy olyan implementációs technológiákat szállítsunk, amelyek nemcsak erőművekbe épülnek be, hanem együttműködnek az IT rendszerekkel is.

Forrás: Stiller Ákos

Címlapkép: Stiller Ákos