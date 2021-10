Zsiday: A mostani esés nem tragikus, Kína sokkal nagyobb mínuszokat hozhat a piacokra

A piacon továbbra is ugyanaz a szemlélet uralkodik: A delta variáns nem is olyan veszélyes, a gazdaságok nőnek, de a megugró energiaárak + a QE káros hatásai miatt a pénznyomtatást viszonylag gyorsan be kellene fejezni - írja. A befektetők tehát az amerikai monetáris szigorítástól félnek, és ez mozgat mindent (dollárbika, US kötvény árfolyamesés, részvénypiaci korrekció). Zsiday szerint a mennyiségi lazítás kivezetése alapvetően nem jó hír a részvényeknek, de amíg fennmarad a növekedés addig nem is túl tragikus. A esés mértékéhez képest sok pesszimista megjelenése pedig rövid távon a részvénypiaci stabilizálódás melletti érv.

A változás akkor jöhet el, ha a piacok rájönnek, hogy Kínából (+Delta) igen komoly lassulás érkezhet. (ennek legrosszabb stagflatórikus alverziója, ha közben marad az infláció)

- írja.

Zsiday szerint Kínában komolyan veszik az egyenlőtlenség problémáját, mert ha túl nagyra nőnek a különbségek, akkor az a társadalomra rendkívül veszélyes, ennek egyik eleme is a tech-szektor megregulázása.

A kínai Párt célja, hogy az emberek elégedettek legyenek, és ehhez sokáig elég volt az, hogy nincstelen, napi 1 tál rizsen élő parasztokból milliószámra jól élő városi lakosok lettek, de ennek vége - írja a befektető.

Szemléletes, hogy 1980-ban a GDP 30, 2000-ben 15, ma 7,5%-át adja a mezőgazdaság Kínában, miközben a mezőgazdasági dolgozók aránya ugyanezen időpontokban 70%, 50%, és mára csak 25%. "A boldogsághoz a városiaknak pedig már nem elég, hogy van mit enniük, foglalkozni kell a társadalmi kérdésekkel is. Teng Hsziao-ping idején az volt a lényeg, hogy minél gyorsabban gazdagodjon mindenki, mára azonban az egyenlőtlenségek kezdik Kínát szétfeszíteni, a Párt pedig hatalma megóvása végett beavatkozik" - írja Zsiday.

Ráadásul az ingatlanszektorhoz is hozzá kell nyúlni, mert sokaknak ez a legfőbb megtakarítási eleme. Egyrészt le kell állítani a lakásáremelkedést, miközben meg kell akadályozni a gyors lakásárcsökkenést is, azaz valahogy stabilizálni kéne a lakásárakat, miközben a spekulatív mániát lehűtik. "Szabályozással le kell állítani a spekulatív vételeket, miközben a kínálat is korlátozásra kerül, ez azonban számos fejlesztő csődjével jár. Ez jelentős lassulást okozna nem csak a kínai gazdaságban, hanem globálisan is, és egyértelműen kihatna az árupiacokra, hiszen a kínai építőipar számos világpiaci termék legnagyobb felvevője" - írja.

Amennyiben a fentiek igazak, akkor az azt jelenti, hogy Kínából komoly lassulás és dezinfláció fog áradni a világra a következő hónapok folyamán.

Ennek a piaci hatása a kötvényhozamok esése, árupiaci árcsökkenés, és részvénypiaci megingás lehet. Zsiday saját bevallása szerint nincs erre pozicionálva, mert szerinte egyelőre az eredeti, kötvény-bear sztorit játsszák a piacok, de érdemes figyelni, mert szerintee az év folyamán lesz egy pont, amikor előtérbe kerül a Kína+Delta lassulás történet.

Mi lesz a forinttal?

"A forintot több tényező együttese küldte lejtőre. A vártnál kisebb hazai kamatemelés, az amerikai hozamok megugrása, az állami pénzosztogatás, az energiaválság okozta várható infláció (hiszen ez ceteris paribus csökkenti a reálkamatokat), illetve a negyedév végi szokásos gyengeség, ami a számos egymásnak részben ellentmondó jegybanki eszköz miatt van" - írja, és hozzáteszi, hogy a monetáris rendszer mára olyan lett, mint egy pókháló: bárhol megbökjük, minden más beleremeg, szerinte ezért veszélyes ha egy jegybanknak túl sok célja és eszköze van.

A negyedév végével most egy faktor kiesett, a továbbiakban pedig a jegybank is emelni fogja a kamatokat, még ha nem is olyan gyorsan, mint korábban vártuk, és helyrehozhatják a forint(swap)-piacot is, hogy a monetáris politika effektívebb legyen. Várakozása szerint további kamatemelések jönnek, pláne, hogy

az állami osztogatás és energiaárak emelkedése miatt jövőre ismét igen komoly infláció lehet, amit mindenképp erősebb forinttal kellene ellensúlyozni.

"Nem véletlenül emelkednek a hazai állampapírhozamok. Szóval muszáj továbbra is a kamatemelkedés - stabil/erős forint irányába mozogniuk. Az elmúlt években minden az MNB (és a magyar gazdaságpolitika) kezére játszott, gigantikus hátszél volt, ment is az örömvitorlázás (magyar gazdasági gyorsnaszád és egyéb toposzok)" - írja, majd hozzáteszi:

Most kiderül, hogy megy ugyanez némi ellenszélben…

