Nitrogénművek: lépni kell a gázár miatt kialakult helyzetben

A Nitrogénművek is támogatja az Európai Műtrágyagyártók Szövetségének azt a felhívását, mellyel az Európai Bizottsághoz és a tagállamok hatóságaihoz fordulnak a műtrágyapiacon kialakult kritikus állapot azonnali kezelésével kapcsolatban - közölte a cég közleményében.

Bige Zoltán, mint az Európai Műtrágyagyártók Szövetsége gazdasági és kereskedelmi bizottságának elnöke és a Nitrogénművek Zrt. stratégiai igazgatója, aggodalmát fejezte ki az iparágban tapasztalható bezárásokkal kapcsolatban, aminek eredményeként bizonytalanná válhat az új mezőgazdasági szezon optimális kezdése - közölte a cég a Portfolio-val. Mint kifejtette:

a költségek növekedésén túl, sokkal nagyobb problémát okozhat a tavalyi szinttől elmaradó tápanyag utánpótlás.

Emiatt a napjainkban elvárt, hektáronkénti 8-9 tonnás búza- és 10-12 tonna feletti kukoricahozamok elérhetetlenek lesznek. Sokan nem veszik figyelembe, hogy a nitrogén utánpótlás csak egy bizonyos szint után válik hatékonnyá, nem beszélve arról, hogy a könnyen felvehető tápanyagok jelenlétében a növények sokkal hatékonyabban hasznosítják a talaj vízkészletét, mintha „éheznének”.

A szakemberek már látják a problémát, de egyelőre kevesen adnak hangot aggodalmuknak. Számos tagállam már intézkedéscsomagot készít elő a helyzet kezelésére, Magyarországon erről egyelőre nem volt szó - áll a közleményben.

Hosszútávú stratégia is kellene

Bige Zoltán szerint két szinten is foglalkozni kell a témával. Az egyik az azonnali ellátásbiztonság megoldása. „Mi mindig is hittünk a helyi gyártásban, hiszen ez a legoptimálisabb ellátási modell. Használni a helyi infrastruktúrát és a lehető legalacsonyabb szintre csökkenteni a logisztikai költségeket - és itt nem csak a forintokra, hanem a környezeti lábnyomra is gondolok. A második szint az egyre kedvezőtlenebbé váló beruházási környezet.

Ebből a szempontból Európa versenypozíciója jelentősen romlott, a magas energiaárak és az egyre növekvő környezetvédelmi költségek nem vonzzák a beruházókat, pedig a célul kitűzött karbonsemlegességhez erre nagy szükség van.

A kiegyenlítetlen versenykörnyezetet Nyugat-Európában nemzeti forrásokkal igyekeznek ellensúlyozni, ez idehaza egyelőre még szintén várat magára. A magas gázár miatti tűzoltás után ezzel komolyan kellene foglalkoznunk, amennyiben hosszú távon tervezünk a mezőgazdaságunk versenyképességének megőrzésével” – fogalmazott a szakember.

Bige Zoltán felhívta a figyelmet arra, hogy a jelenlegi helyzetre az Európán kívülről érkező műtrágya import sem megoldás, a termék rendkívüli szezonalitása és a növekvő logisztikai kihívások miatt. Az európai import az árakat sem tudja kordában tartani egy erősen keresleti piacon, hiszen az európai árakat a legmagasabb költségű európai gyártó fogja meghatározni, ezzel maximalizálva az Európán kívüli gyártók árrését - figyelmeztet a cég közleményében.

Fotó: Getty Images