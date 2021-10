Izraeli kutatás: nagyon kevesen kapnak szívizomgyulladást az oltástól, érdekes eredményt közöltek a túlsúlyosakról

MTI Cikk mentése Megosztás

A The New England Journal of Medicine című egészségügyi szaklapban publikált nagyszabású izraeli kutatási jelentés szerint elenyészően csekély a szívizomgyulladás kockázata a koronavírus elleni oltás mellékhatásaként - jelentette a Jediót Ahronót című újság hírportálja, a ynet csütörtökön.