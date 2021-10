Már az EKB is kezd aggódni az infláció miatt? Durvább szigorítás jöhet, mint vártuk

Az Európai Központi Bank ma közzétette szeptemberi kamatdöntő ülésének jegyzőkönyvét, amelyben a kamatdöntő ülés utáni közleményhez képest felsejlik némi aggodalom a magas infláció miatt. Az ING Bank elemzői emiatt arra számítanak, hogy a tapering gyorsabb lehet, mint ahogy azt a piac árazza.

Az Európai Központi Bank hivatalos kommunikációja szerint továbbra is arra számít, hogy az áremelkedés megugrása nem tartós, és középtávon az eurózóna inflációja visszatér a jegybanki célszint alá. A most közzétett jegyzőkönyv is ezt erősíti meg, de

a nyárhoz képest már megjelent az ülésen a döntéshozók aggodalma a magas infláció miatt.

Összességében már nem voltak annyira egységesek a döntéshozók, mint a nyári ülés során, egyre kevesebben gondolják úgy, hogy a magas infláció átmeneti. Még az is felmerült az ülésen, hogy az előrejelző modellek megfelelően leképezik-e a gazdasági folyamatokat, idén ugyanis eddig rendre alulbecsülték az inflációt (a válság előtt ez pont fordítva volt).

A testület tagjai tehát nem értenek egyet a jelenlegi magas infláció természetéről, ennélfogva nem is meglepő, hogy az eszközvásárlási program kapcsán sincs teljes egyetértés: egyes kormányzótanács-tagok gyorsabban, mások fokozatosabban vezetnék ki a pandémiás eszközvásárlási programot.

A jegyzőkönyvben megjegyzik, hogy ha az infláció csak kicsivel is magasabbnak bizonyulhat, mint azt most várják, akkor akár meg is jelenhet az előrejelzési horizonton a jegybanki célnak megfelelő 2%-os infláció. Sőt, az is előfordulhat, hogy a várakozásokon keresztül az átmeneti infláció tartóssá válik.

A holland ING Bank (amely már régóta úgy érvel, hogy a jelenlegi magas infláció tartósabban velünk marad, mint azt a jegybankok prognosztizálják) ezért arra számít, hogy az eszközvásárlási program kivezetése (tapering) akár gyorsabb is lehet, mint ahogy azt a piac jelenleg árazza - írják gyorskommentárjukban.

A jegybank legutóbbi kamatdöntő ülésén jelentette be, hogy decemberben ismerteti pandémiás eszközvásárlási programjának (PEPP) sorsát. A PEPP hivatalosan 2022 márciusáig működik, de a kivezetés mértékéről, az esetleges meghosszabbításról (akár a korábbi program keretösszegének megemelésével) leghamarabb decemberben kapunk információt.

Címlapkép: Getty Images