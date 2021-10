Súlyos döntés Lengyelországban: az EU-s alapszerződés egyes pontjai összeegyeztethetetlenek az alkotmánnyal

A lengyel alkotmánybíróság alkotmányellenesnek ítélte az uniós alapszerződés egyes pontjait – írja a Reuters. A testület döntése szerint tehát az uniós alapszerződés nem áll a hazai alkotmány felett. Az Európai Bizottság szerint súlyos aggályokat vet fel a döntés, és fenntartják, hogy az EU-s jog áll a nemzeti felett.

Az uniós alapszerződés egyes előírásai összeegyeztethetetlenek a lengyel alkotmánnyal - mondta ki csütörtökön a varsói alkotmánybíróság. A döntést az alkotmánybíróság teljes, 15 tagú összetételben hozta meg, ebből két bíró az ítélettől eltérő véleményt fogalmazott meg.

A taláros testület Mateusz Morawiecki kormányfő márciusi indítványára vizsgálta meg az uniós jog és a lengyel alkotmány elsőbbségének kérdését. Morawiecki az Európai Unió Bíróságának (EUB) egyik döntése miatt az uniós alapszerződés azon előírásainak átvizsgálását kérte, amelyek az EUB hatásköréről, valamint a tagállamok lojális együttműködéséről és szuverenitásuk jelentőségéről szólnak.

Döntésében a varsói taláros testület az előző években hozott alkotmánybírósági ítéleteket is megerősítve a többi között leszögezte:

ellentmond a lengyel alkotmánynak, ha egyes uniós előírások felhatalmazzák a bíróságokat az államfő által adott bírói kinevezések felülvizsgálatára.

A lengyel alaptörvénnyel az uniós alapszerződés azon előírásai sincsenek összhangban, amelyek a nemzeti alkotmány figyelmen kívül hagyására jogosítják fel a bíróságokat, valamint arra, hogy korábban érvénytelenített jogszabályok alapján döntsenek - állapította meg a varsói alkotmánybíróság.

Úgy találta továbbá, hogy nem felelnek meg a lengyel alkotmánynak azok a lépések, amelyeket Brüsszel - az uniós alapszerződésekre hivatkozva - a Lengyelország által átruházott hatásköröket átlépve tesz.

Bartlomiej Sochanski alkotmánybíró a csütörtöki ítélet indoklását ismertetve nem zárta ki, hogy alkotmánybírósági vizsgálatnak vetik alá az EUB döntéseit is. A lengyel kormányszóvivő, Piotr Müller úgy vélte:

az alkotmánybírósági döntés lényegében megerősítette azokat a téziseket, amelyeket Morawiecki az indítványában megfogalmazott.

A kritikusok szerint a lengyel kormányzó párt, a PiS-kormány az uniós jog felsőbbrendűségének megkérdőjelezésével nemcsak Lengyelország hosszú távú jövőjét veszélyezteti az unióban, hanem az EU stabilitását is. A PiS tagadja ezt, és azt állítja, hogy nem tervez "Polexit"-et, vagyis nem lépnének ki az EU-ból. Azt is tagadja, hogy befolyása lenne a bírósági döntésekre. Az Európai Bizottság szerint súlyos aggályokat vet fel a döntés, és fenntartják, hogy az EU-s jog áll a nemzeti felett.

Az Európai Bizottság csütörtöki közleménye szerint komoly aggodalmakat vet fel a lengyel alkotmánybíróság azon döntése, amely szerint az uniós alapszerződés egyes előírásai összeegyeztethetetlenek az alkotmánnyal. Ezért - mint a közlemény fogalmaz - a bizottság fenntartja és megerősíti az unió jogrendjének alapelveit, vagyis az uniós jog elsőbbséget élvez a nemzeti joggal szemben, beleértve az alkotmányos rendelkezéseket is.

Az Európai Bizottság ennek kapcsán hangsúlyozta: a lengyel alkotmánybírósági döntés megkérdőjelezi az uniós jog elsőbbségét és az Európai Unió Bírósága tekintélyét. Leszögezte:

az uniós bíróság minden határozata kötelező a tagállamok hatóságaira nézve, beleértve a nemzeti bíróságokat is.

A bizottság - mint a közlemény leszögezte - szükség esetén élni fog az uniós szerződésekből eredő hatáskörével az uniós jog egységes alkalmazásának és integritásának biztosítása érdekében. "Az Európai Unió az értékek és a jog közössége, amit minden tagállamnak tiszteletben kell tartania. Az európaiakat megillető, az uniós szerződésekből eredő jogokat védeni kell, függetlenül attól, hogy hol élnek az Európai Unióban" - fogalmazott a nyilatkozat, hangsúlyozva: az Európai Bizottság feladata, hogy biztosítsa az unió jogrendjének megfelelő működését.

"Nehéz elhinni a lengyel hatóságoknak és a PiS pártnak, amikor azt állítják, hogy nem akarnak véget vetni Lengyelország uniós tagságának" - mondta Jeroen Lenaers, az Európai Parlament tagja, a jobbközép Európai Néppárt szóvivője. "A lengyel kormány elveszítette hitelességét. Ez a (döntés) az EU egésze elleni támadás" - írta közleményében.

Morawiecki korábban azt mondta: azért fordult a varsói taláros testülethez, hogy "a lengyel jogrendben újból megerősítést nyerjen a legmagasabb rendű jogi aktust jelentő alkotmány elsőbbsége az európai jog felett". Jaroslaw Kaczynski kormányfőhelyettes, a kormánykoalíciót vezető Jog és Igazságosság elnöke úgy kommentálta az ítéletet: az EU-ra át nem ruházott hatáskörökbe tartozó területeken kizárólag a lengyel jog érvényes. Ez a Brüsszel által bírált lengyel igazságügyi reformra is vonatkozik, amelybe - mint Kaczynski mondta - "az EU-nak nincs beleszólása".

Egyes kritikusok szerint az alkotmánybírósági döntés késlekedésének a célja az volt, hogy nyomást gyakoroljanak Brüsszelre, hogy fogadja el Varsó helyreállítási tervét, amelynek célja, hogy segítse az EU gazdaságait a koronavírus-járvány hatásainak leküzdésében. Ennek a feltétele azonban a jogállamisági keretek betartása és a demokratikus rendszerek fenntartása, ám nagyon valószínű, hogy Lengyelország a mai alkotmánybírósági döntéssel ezeknek a forrásoknak a folyósítását veszélyezteti.

Kimondta a lengyel Alkotmánybíróság, hogy Lengyelországban a legfelső jogforrás a lengyel alkotmány, így tehát ez felette áll az EU-s jognak, illetve az összes uniós szabálynak összhangban kell lennie a lengyel alkotmánnyal. Ebből levezetve a lengyel kormány és az AB azt mondja, hogy a lengyel igazságszolgáltatás kereteinek kialakítása, illetve az átalakítása (fegyelmi kamara) összhangban van alkotmánnyal, és ezért a fegyelmi kamara ügyébe nem szólhat bele Brüsszel. Az Európai Bizottság viszont pont azzal érvel, hogy az EU-ba belépve, az uniós alapszerződés aláírásával Lengyelország is vállalta, hogy az uniós jog az elsődleges, illetve azt, hogy az Európai Bíróság határozatait minden tagállamnak kötelező végrehajtani, márpedig az Európai Bíróság úgy határozott, hogy a fegyelmi kamara ellentétes az uniós joggal, és azt meg kell szüntetni (a Bizottság pedig napi pénzbüntetés kiszabását kérte a Bíróságtól addig, amíg azt meg nem szünteti Lengyelország). Gyakorlatilag tehát patthelyzet és jogértelmezési vita alakult ki a lengyel Alkotmánybíróság és az Európai Bíróság között, mert mindkettő azt mondja ki, hogy a saját értelmezése a helyes, és nem ismeri el a "másik" felsőbbrendűségét. Fontos megjegyezni, hogy míg az uniós alapszerződést a 2004-es lengyel belépés után csak egyhangúan módosíthatták a tagállamok (2009-es lisszaboni szerződés), addig odahaza a tagállamokban az aktuális politikai berendezkedés és jogszabályi keretek döntik el, hogy az adott tagállami (jelen esetben a lengyel) alkotmányt milyen többség mellett és hogyan változtatják meg. Magyarországon is volt az elmúlt években egy olyan alkotmánymódosítás, amely hasonlót mondott ki, mint most a lengyel AB, miszerint az uniós szabályok nem lehetnek ellentétben a magyar alkotmánnyal, így tehát a friss lengyel döntésnek idehaza is lehetnek még következményei. Az EU-s jog felsőbbrendűségének (újbóli) megkérdőjelezése, illetve az Európai Bíróság ítéleteinek figyelmen kívül hagyása összességében nagy mértékben növeli annak esélyét, hogy egyelőre nem fogadják el a lengyel helyreállítási tervet, és a többi uniós forrás folyósítása is veszélybe került Lengyelország irányába.

Címlapkép: Shutterstock