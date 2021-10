Súlyos influenzaszezonra figyelmeztet az amerikai járványügy

Rochelle Walensky, a CDC igazgatója egy sajtótájékoztatón beszélt arról, hogy az idei szezonban súlyos influenzajárvány is beköszönhet Amerikában.

Ez annak tudható be a szakember szerint, hogy az amerikai lakosság mostanra már csak lecsökkent immunitással rendelkezik az influenzával szemben, a koronavírus miatti lezárások miatt ugyanis elmaradtak a szokásos influenza megbetegedések.

A 2020-2021-es influenzaszezonban nagyon kevés influenzás megbetegedés volt, elsősorban a fizikai távolságtartás, a maszkhordás és egyéb megelőző intézkedések miatt, amelyeket a koronavírus terjedésének csökkentése érdekében hoztak meg – mondta az igazgató.

A CDC számai szerint a hivatkozott szezonban mindössze 2000 körüli influenzás megbetegedésről érkeztek adatok, miközben a 2019-2020-as influenzaszezonban a becslések szerint 35 millió ember eshetett át a betegségen.

Walensky arra biztatta az amerikaiakat, hogy minél hamarabb oltassák be magukat a koronavírus és influenza elleni védőoltásokkal is. Az influenzás megbetegedések számának növekedése további terhet jelentene az egészségügyi ellátó rendszerre és az egészségügyi dolgozókra is – tette hozzá.

