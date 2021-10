Kritikus pontjához ért a koronavírus-járvány Magyarországon

Nagyon furcsán alakulnak a koronavírus-esetszámok Magyarországon, és ennek az az egyik oka, hogy hazánk a negyedik járványhullámban is elégtelenre vizsgázik a tesztelések tekintetében. Ennek bizonyítéka, hogy egyre több eset lesz pozitív az elvégzett mintavételekben és már a kritikus szint fölé ért a nemzetközileg is kiemelten figyelt mutató, a pozitivitási ráta. Ez a tény, valamint a ráta emelkedő trendje pedig azt jelzi, hogy egyre kevésbé kontrollált idehaza a járvány.

A magyar koronavírus-járvánnyal és annak gazdasági következményeivel kiemelten fogunk foglalkozni az október 19-i konferenciánkon. Részletek itt:

Fontos járványmutató van romló trendben

Az elmúlt napok hazai koronavírus-adatközlése szerint is 5% fölé, illetve közelébe emelkedett a napi új mintavételekben a pozitív tesztek aránya (5,2%, 5,17% és 4,92% az utolsó 3 nap adata). A mintavételek pozitivitási rátája pedig hetek óta meredeken emelkedik, már meghaladta a 4,77%-ot, legutóbb május közepén járt itt ez az arányszám. Ezzel az egyik fontos járványmutató kritikus szinthez ért (részletesen hamarosan kifejtjük, miért kritikus ez a határ).

Az elvégzett tesztek heti száma most 80 ezer körül stagnál, a nyár közepi heti 40 ezerről ugyan duplázódott a tesztmennyiség, azonban a korábbi csúcsoktól jócskán elmarad. Ez is azt támasztja alá, amit már a korábbi hullámokban is megállapíthattunk: nem azért van több fertőzött, mert többet tesztelnének a magyar hatóságok, vagy éppen eleget (arról később írunk, hogy mi lenne az elég), hanem azért, mert

a fertőzés már túl gyorsan terjed az országban ahhoz, hogy a magyar hatóságok képesek legyenek a terjedés ütemét lekövetni.

Ez nem újdonság sajnos, a korábbi hullámok során is rendszeresen elhangzó kritika volt a járványügyi szakértők részéről, hogy a hazai tesztelési protokoll, kapacitás és infrastruktúra nem megfelelő.

Mennyi lenne az elég?

Mégis honnan tudjuk, hogy egy ország eleget tesztel? Erre több hüvelykujj szabályt is alkalmazhatunk a nemzetközi gyakorlatból.

Az Egészségügyi Világszervezet által még tavaly májusban kiadott ajánlásban szerepel az 5%-os határ. Akkor nevezhető többek között kontrolláltnak egy járvány, ha a tesztek pozitivitási aránya két héten át 5% alatt marad. Magyarországon most ez kezd megdőlni.

Az Európai Betegségmegelőzési és Járványvédelmi Központ (ECDC) még ennél is szigorúbb kritériumot állított fel. Ez esetben akkor kap egy ország zöld, vagyis a járványterjedés szempontjából legjobb besorolást, ha a fertőzési gyakoriság 50 alatt van és a tesztpozitivitási arány 4% alatti. Vagyis az ECDC nem is 5%-nál, hanem még alacsonyabban, 4%-nál húzta meg a határt. Az európai központ két térképet is vezet heti rendszerességgel az egyes tagállamok tesztelési gyakorlatának hatékonyságára. Mindkét térképen sajnos Magyarország a negatív irányba lóg ki.

A 100 ezer lakosra jutó elvégzett koronavírus-mintavételek száma. Forrás: ECDC

Az egyes európai országok tesztpozitivitási rátája. Forrás: ECDC

Ha mindezt idősorosan nézzük, akkor azt mondhatjuk, hogy Magyarország sosem volt a tesztelési éllovas az EU-tagállamok között. Ugyanakkor a pozitivitási rátával nem lógunk ki vészesen a sorból, a régiós országokban jobban tomboló járványhullám értelemszerűen rosszabb számokat eredményez ezen a téren náluk.

Mindezek alapján tehát kijelenthető, hogy a magyar pozitivitási ráta a nemzetközi standardek szerint és nemzetközi összevetésben is kedvezőtlen, ami azért gond, mert jelzi:

nincs valós képünk a hazai járványügyi folyamatokról.

Futunk a járvány után

A tesztek pozitív arányának trendje egyre inkább arra utal, hogy a magyar hatóságok futnak a járvány után és megelőzni a fertőzési gócpontokat az idejekorán elvégzett felderítésekkel nem képesek. Ez egyben azt is jelenti, hogy a felderítési folyamaton keresztül a fertőzés tovagyűrűzésének megelőzése (célzott járványügyi beavatkozás, kontaktkutatás, karantén, survaillance feladatok ellátása) nem lehetséges.

Ebben a helyzetben a korábban fontos járványügyi adatnak kinevezett, napi új fertőzöttek száma már nem lesz irányadó a hazai járványügyi folyamatok valós megítéléséhez. Külön cikkünkben mutattuk azt be részletesen, hogy miközben a fertőzöttek száma alapján visszafogottnak látszik a járvány, kisebbnek, mint tavaly, addig a többi adat alapján legalább olyan súlyosnak néz ki. Másképpen fogalmazva: sokkal gyorsabban emelkedik a kórházban ápoltak és lélegeztetettek száma Magyarországon az elmúlt időszakban, mint ahogy azt a járványgörbe indokolná egy érdemben átoltott populációban.

Kapcsolódó cikkünk 2021. 10. 08. Megérkeztek a pénteki magyar koronavírus-adatok

Arra is rámutattunk, hogy feltehetőleg az oltottként megfertőződő személy nem kerül be a fertőzötti statisztikába. Az olvasói mikrotörténetek (ilyen például a 444 cikkében bemutatott esetek) pedig alátámasztják ezt a feltételezésünket, és így a gyenge tesztelési teljesítményt. A rendszer és annak szereplői nem törik magukat azon, hogy akit csak lehet, teszteljenek és a megfelelő intézkedéseket meghozzák.

A hazai átoltottság mellett a nemzetközi adatok alapján a magyar helyzet fordítottját kellene látnunk az adatokban, vagyis a regisztrált fertőzöttek számának gyorsabban kellene növekednie, mint a súlyos lefolyású (kórházi ápolt és lélegeztetőgépre került betegek) esetek számának. Ez alapján korábbi cikkünkben becsültünk egy, a valósághoz közelebb álló járványgörbét, ami azt mutatta, hogy a fertőzöttek száma jóval nagyobb kellene legyen, mint, ami hivatalosan adódik a nyilvánosságra hozott számokból. Azt is érdemes megjegyezni, hogy a járványügyi adatok közül fájóan hiányzik a kórházba került oltottakkal kapcsolatos statisztika, ezek az adatok ugyanis segítenének megbecsülni a járvány valós méretét.

Budapest Economic Forum 2021 A magyar koronavírus-járvánnyal és annak gazdasági következményeivel kiemelten fogunk foglalkozni az október 19-i konferenciánkon. Részletek itt:

Konklúzió

Összességében tehát a nem megfelelő tesztelési kapacitás és mintavételi folyamatok miatt a valós magyar járványfolyamatokról legfeljebb csak sejtésünk lehet, és már csak a súlyos esetek (kórházban ápolt és lélegeztetőgépen lévő betegek) számának alakulásából látjuk, mekkora a negyedik hullám. A betegség lefolyása miatt azonban ezekre az adatokra járványkezelést nem lehet alapozni, hiszen nem is az aktuális állapotot mutatják (a betegség lefolyása miatt 2-3 hetes csúszásban vannak ezek az adatok az aktuális állapothoz képest).

Egy ilyen helyzetben a megelőzés stratégiájáról és a kockázatok valós méretének megítéléséről és az ehhez igazított védekezésről (maszkviselés, védettségi igazolvány szigorítások, egyéb lépések) nem beszélhetünk. Itt is jól látható, hogy a kormány a védekezést egyetlen lapra tette fel: az oltás hatásosságára (amit szakértők is kétségbe vontak már). A duplán oltott magyarok számának növekedése azonban gyakorlatilag megállt és azt sem ismerteti a kormány, hogy az egyes vakcinák mennyire védenek hatékonyan a fertőzés és annak súlyos lefolyása ellen. Így tehát a jelenlegi védekezési stratégia hamarosan nyomás alá kerül és ezt már a súlyos esetek alakulása is jelzi.

Ha az alábbi két táblázatot (az adatok benne a szeptember második felében látott állapotot mutatják) megvizsgáljuk, akkor kijelenthető, hogy a kormány által a járvány ellen használt egyetlen védelmi pajzs nem minden ponton erős és az elmúlt időszakban érdemben nem is erősödött (főleg a 3. oltást veszik fel nagy ütemben a magyarok).

Címlapkép: Mintát cseppent egy antigén koronavírus gyorsteszt paneljére a Pécsi Tudományegyetem orvostanhallgatója Kaposváron a mentőállomás mellett kihelyezett konténerben 2021. január 2-án. Folytatódik a köznevelésben dolgozók tesztelése. Forrás: MTI/Varga György