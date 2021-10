Majdnem kilenc éve nem láttunk ekkora áremelkedést Magyarországon!

Szeptemberben 5,5 százalékra emelkedett az infláció az előző havi 4,9 százalékról – közölte péntek reggel a KSH. Ezzel közel kilenc éve nem látott csúcsra emelkedett az éves inflációs ráta, de a következő hónapokban még magasabbra kúszhat.

A Portfolio elemzői konszenzusának megfelelően 5,5%-ra emelkedett szeptemberben az infláció, ami így meghaladta a júniusi 5,3%-os szintet, vagyis

közel kilencéves csúcsot jelent, utoljára 2012 októberében volt ennél nagyobb az áremelkedés.

A maginfláció az augusztusi 3,6%-ról 4%-ra emelkedett, aminél magasabb tavaly augusztusban volt utoljára. Egy hónap alatt 0,2 százalékkal emelkedtek átlagosan az árak a KSH kimutatása szerint.

Tavaly szeptemberhez képest az élelmiszerek ára 4,4, ezen belül az étolajé 32,6, a margariné 15,4, a munkahelyi étkezésé 9,4, a baromfihúsé 9,2, a büféáruké 7,6, az éttermi étkezésé 7,3%-kal emelkedett. A szeszes italok, dohányáruk átlagosan 11,2, ezen belül a dohányáruk 17,8%-kal drágultak. A tartós fogyasztási cikkekért 5,1, ezen belül az ékszerekért 12,9, a szobabútorokért 11,6, a konyha- és egyéb bútorokért 10,6, az új személygépkocsikért 7,9%-kal kellett többet fizetni. A járműüzemanyagok ára 21,6, a lakásjavító és -karbantartó cikkeké 13,8%-kal magasabb lett. A szolgáltatások díja 3,2%-kal emelkedett, ezen belül a lakásjavítás és -karbantartás 13,5, a járműjavítás és -karbantartás 8,3%-kal került többe.

Egy hónap alatt a fogyasztói árak átlagosan 0,2%-kal nőttek. Az élelmiszerek ára 0,2, idényáras élelmiszerek (burgonya, friss zöldség, friss hazai és déligyümölcs összesen) nélkül számítva átlagosan 0,4%-kal lett magasabb. Az élelmiszereken belül a margarin 4,9, a szalámi, szárazkolbász, sonka 1,7, a párizsi, kolbász 1,5, a tojás 1,4, a péksütemények 1,3, az étolaj 1,0%-kal többe, a csokoládé, kakaó 2,2, az idényáras élelmiszerek 1,3%-kal kevesebbe kerültek. A járműüzemanyagok ára 0,4, a lakásjavító és -karbantartó cikkeké 1,1%-kal nőtt. A tartós fogyasztási cikkek 0,9, ezen belül a televíziók, illetve a konyha- és egyéb bútorok 2,3, a szobabútorok 1,2, a használt személygépkocsik 1,1%-kal drágultak. A ruházkodási cikkek ára 0,7%-kal nőtt. A szolgáltatásokért 0,5%-kal kevesebbet kellett fizetni, főként az üdülési szolgáltatások 9,8 és a hírközlési szolgáltatások 2,7%-os árcsökkenése következtében.

Az év első kilenc hónapjában a fogyasztói árak az összes háztartást figyelembe véve átlagosan 4,4, a nyugdíjas háztartások körében 4%-kal emelkedtek – tette hozzá a KSH.

A most közölt inflációs adat megerősíti az MNB véleményét, mely szerint továbbra is felfelé mutató kockázatok vannak az áremelkedésben. Az elemzők szerint az év végéig még akár 6%-os adatot is láthatunk, ami messze van a jegybanki célsávtól. Ráadásul az elmúlt hetekben csak fokozódtak az említett felfelé mutató kockázatok az európai energiaválság réma, illetve a november és február között a lakosságnak kifizetendő 1200 milliárd forintnyi transzfer miatt. Az adat és a kilátások alátámasztják a kamatemelési ciklus folytatását, illetve néhány szakember szerint elképzelhető az is, hogy ismét erőteljesebb tempóra kell kapcsolnia a Monetáris Tanácsnak a szeptemberi 15 bázispontos szigorítást követően.

