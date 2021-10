Kinyílt a világ az oltottaknak: újra mehetnek álomutakra a magyarok

Ázsia gyakorlatilag teljesen zárva, az amerikai utak talán november végén, december elején indulhatnak el, miközben a javuló európai oltáshelyzet ellenére még csak döcög a városi turizmus. Év végéig - ahogy tavaly is -, az egzotikus tengerparti nyaralások lehetnek a legnépszerűbbek. Idén az észak-európai, tengeri hajóutak gyakorlatilag teljesen elmaradtak, de az amerikai nyitással elindulhatnak majd a karibi körutak. A Portfolio több utazási irodát is megkeresett a külföldi utakkal kapcsolatban. Általános vélemény, hogy az emberek a biztonságosnak gondolt úti célokat választják, mert egy járványügyi zárlat miatt semmiképpen sem szeretnének valahol huzamosabban ott ragadni, mint ami számos turistával megesett a koronavírus-járvány első hullámakor.

A nyári szezon gyakorlatilag különösebb probléma nélkül telt el. A népszerű tengerparti nyaralóhelyeken nem volt jelentős számú megbetegedés. Az ősz beköszöntével van olyan ország, amely szigorított, van, amelyik lazított. Spanyolországba például a nyári időszakkal szemben, újra védettségi igazolványt kell felmutatni beutazáskor. Az Európai Gyógyszerügynökség által elfogadott vakcinákat fogadják el, vagy a betegségen átesettséget kell igazolni.

Franciaországban most azt tervezik, hogy a Nyugat-Európában elfogadott vakcinák mellett az olyan turistáknak is zöld utat adnak majd, akik mondjuk két Sinopharm vagy két Szputnyik-oltás mellett egy harmadikat is megkaptak, valamelyik, az EU által is elismert típusból (Pfizer, Moderna, Janssen, esetleg AstraZeneca). Szükség is van a rugalmas szabályokra, mert a nyaralások után az őszi utazások még nem igazán indultak be.

Népszerű Törökország és Egyiptom

„Nagyon kevés buszos utat indítottunk még el. Olaszországba, Nápolyba ment legutóbb egy csoport, illetve most volt egy utazásszervezésünk Párizsba, Disneylandbe” – mesélt a jelenlegi helyzetről Tarnóczi Barna, a Tensi Holiday értékesítési igazgatója. Ő úgy látja, hogy

Európában a tavalyihoz hasonló, újabb zárlat nem lesz, az oltottak szerinte a továbbiakban is utazhatnak majd.

Termes Nóra, az IBUSZ Utazási Irodák Kft. hálózati- és marketingigazgatója is úgy látja, hogy az oltásokhoz fogják kötni az utazásokat, és ez a trend nem fog változni. A nyári pezsgés után az ősz lassan indult be, de az IBUSZ tapasztalatai szerint eltolódott az utazási kereslet. Szeptemberben több charter-járatot össze kellett vonni, mert gyenge lett az utószezon. A magyarok tartottak az újabb szeptemberi határzártól. „Október legvégéig, az őszi szünetre viszont egyre több a foglalásunk Törökországba és az arab országok nyaralóhelyeire, például Egyiptomba. Ezekben az országokban is kérik a védettségi igazolványt, de minden oltást elfogadnak, vagy 48 óránál nem régebbi, negatív PCR-tesztet kérnek a beutazáshoz” – sorolta a feltételeket Termes Nóra. Az IBUSZ a nagy kereslet miatt charterjáratokat működtet még most is. Ezek az utak fejenként 200-300 ezer forintba kerülnek egy hétre, all inclusive ellátást kapnak az utasok, 4-5 csillagos szállodákban.

A török szállodákban fűtött medencék, belső wellness részleg is van. Emiatt a hűvösebb idő sem okozhat gondot

– magyarázta az utazási kedv mögötti motivációt Termes Nóra. Úgy látja, hogy azért ezek az utak a népszerűek, mert a városlátogatásokkal kapcsolatban nehezebben hozzák meg a döntést az emberek. A tengerparti szállodákban még mindig jobban el tudnak különülni a többiektől, mint egy zsúfoltabb buszon vagy a városi térben. Az IBUSZ-nál most a legnépszerűbb városi úti cél Isztambul, de Nápolyba, Párizsba és Amszterdamba is mennek majd az utasok.

Az egzotikus helyek nyitnak

A koronavírus-járvány előtti kedvelt ázsiai célpontok közül továbbra is zárva tart Malajzia, Indonézia, a Fülöp-szigetek vagy éppen India. Kísérleti jelleggel, lehet, hogy elindul majd a thaiföldi Phuket szigete. Ide már magyar utazási irodák alkalmazottai is elutazhattak, tesztjelleggel. Magánemberként ezekre a helyekre gyakorlatilag lehetetlen jelenleg eljutni, és az utazási irodák is azt tanácsolják az embereknek, hogy egyelőre ne próbálkozzanak vele. Ha el is indul egy óvatos nyitás, például a thaiföldiek részéről, nem valószínű, hogy a szigorú járványügyi szabályok miatt túl nagy lesz iránta a kereslet.

Ki akarna egy olyan helyre menni egyelőre, ahol állandóan korlátozzák a mozgásszabadságát, és a szállodát alig hagyhatja el, nem is beszélve a koronavírus-tesztek plusz költségeiről

– világította meg a helyzetet Tarnóczi Barna. Szerinte ugyanakkor az idei év végi és a jövő év eleji szezonban is nagy sztár lehet majd a külföldi utak szempontjából

a Kanári-szigetek, a Maldív-szigetek, a Seychelle-szigetek, Zanzibár, Mauritius, a Dominikai Köztársaság és Mexikó. Sőt, novembertől újra nyithat majd Kuba, és slágerút marad Dubai is.

A téli, egzotikus foglalások - főleg a távolabbi utak - fejenként heti 500 ezer forinttól indulnak, hiszen van, ahová csak a repülőjegy 300 ezer forint. Bali novemberben, esetleg decemberben nyithat, buborékjelleggel. Csak beoltott utasok mehetnek majd, de negatív koronavírus-tesztet is be kell majd mutatniuk. Nem lesz felhőtlen az esetleges Bali nyaralás, mert a turisták nem hagyhatják el azt a körzetet, ahol a szállodájuk van. Jó hír viszont, hogy ott a nyugati oltások mellett az orosz Szputnyikot és a kínai Sinopharmot is elfogadják majd.

A Hálaadás után nyithat majd az Egyesült Államok. Ez leginkább a Miamiból induló tengeri hajóutak szempontjából lehet fontos.

Nagy az érdeklődés a hajóutak iránt, foglalni viszont inkább 2022 tavaszára mernek az utasok

– érzékeltette azért a levegőben még mindig benne lévő bizonytalanságot Termes Nóra. Akik idén mennének Amerikába, azoknak azt javasolják, hogy a hivatalos közlemény megjelenéséig várjanak.

Tarnóczi Barna a hajóutakkal kapcsolatban azt mondta, hogy a társaságok nagyon óvatosak, és rendkívül szigorú egészségügyi protokollt dolgoztak ki.

Alap, hogy csak az szállhat fel a tengerjárókra, akit kétszer beoltottak. Ennek ellenére a fedélzetre lépés előtt elvégeznek mindenkin egy PCR-tesztet.

Csak az indulhat el a hajóval, aki negatív koronavírus-tesztet produkál. Az ételeket plexiüvegek mögül, maszkba és kesztyűbe öltözött pincérek adják oda, svédasztalos kiszolgálás nincs. A közös, zárt terekben, például a színházi termekben kötelező az utasoknak is a maszk viselése. A fedélzeten pedig távolabb vannak egymástól a napágyak.

A hajótársaságok körülbelül feleannyi utast engednek fel a fedélzetükre, mint amennyivel valóban kifuthatnának a kikötőkből.

Azt mindegyik utazási iroda megerősítette, hogy last minute utak továbbra sincsenek. Ha nincs elég jelentkező, akkor egész egyszerűen azok az utak nem indulnak el. Továbbra is az a főszabály, hogy legkésőbb 30 nappal az indulás előtt lehet visszamondani egy utat pénzveszteség nélkül.

Címlapkép: Getty Images