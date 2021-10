Egyelőre sem a szakszervezetek, sem a cég nem tudja megmondani, hogy meddig húzódhat majd el a leállás vagy a csökkentett gyártás.

A Skoda pár napja jelentette be, hogy október 18-tól a globális chiphiány miatt egyes műszakokat korlátozni kényszerül. Akár az is előfordulhat, hogy az év végéig nem tudnak majd teljes gőzzel termelni, ugyanakkor ha a chipszállítások újraindulnak, akkor a gyártósorokat is képesek lesznek beizzítani.

