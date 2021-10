Egekben az energiaárak, a magyar fogyasztók is megérzik ezt a kutakon

Portfolio Cikk mentése Megosztás

Az alacsony tárolói készletek, a túl közeledte és a korlátozott kínálat miatt a vezető európai gázpiacokon 6-10%-os ugrás látszik hétfőn a pénteki záróárakhoz képest, amely az olajpiacon is felfelé hajtja az árakat az átpártoló kereslet és korlátozott kínálat miatt. Ezért az Európában irányadó Brent típusú kőolaj ára 3, az Egyesült Államokban irányadó 7 éves csúcsra ugrott hétfőn. Mindezt idehaza is megérzik az autósok, mert a kutakon újabb áremelés várható szerdától és ebben a gyenge forintnak is van szerepe. Közben Kínában több száz bányát kellett bezárni súlyos áradások miatt, így az ottani szénhiány fokozódik, amely az LNG szállítmányok egy részét továbbra is elszívhatja Európa felől, a már eddig is ötszöröző gázárak miatt pedig a brit ipar extrém nehéz helyzetbe került. Friss híreink az energiaválságról hétfőn az alábbi hírfolyamunkban.