Betiltja a műanyag csomagolást a zöldségeken és gyümölcsökön Franciaország

Jövő januártól Franciaországban már nem lehet műanyag csomagolása a zöldségeknek és gyümölcsöknek – számol be a hírről a CNN

A francia környezetvédelmi minisztérium bejelentése szerint 2020 januárjától már nem lehet műanyag csomagolása a zöldségeknek és gyümölcsöknek Franciaországban. Az idén februárban meghozott törvény értelmében jövő január 1-től mintegy 30 gyümölcs és zöldség esetében megtiltják a műanyag csomagolásban való értékesítést. A listán olyan gyümölcsök és zöldségek szerepelnek, mint a póréhagyma, padlizsán, paradicsom, alma, banán és narancs.

A minisztérium becslése szerint a zöldségek és gyümölcsök 37%-át csomagolásban adják el, az új előírástól pedig azt várják, hogy évente több mint egymilliárd hasztalan műanyag csomagolást lehessen megelőzni.

A francia gyümölcsárusok szövetsége szerint nehéz lesz ilyen rövid időn belül átállni a kartoncsomagolásra. Kitértek arra is, hogy szerintük az előre be nem csomagolt termékek értékesítése azért is nehezebb lesz, mivel az emberek nem szeretik, ha az általuk vásárolt zöldségeket és gyümölcsöket mások előtte már megfogdosták.

A csomagolásra vonatkozó tiltás része a francia kormány több éves tervének, amely a műanyag kivezetését célozza. Idéntől az országban már nem lehet műanyag szívószálakat, poharakat és evőeszközöket árulni és hungarocell ételszállító dobozokat sem. A vágott gyümölcsöket és érzékenyebb gyümölcsöket és zöldségeket továbbra is lehet műanyag csomagolásban árulni, de ezek esetében is kivezetik azt legkésőbb 2026 júniusáig.

A törvény szerint 2023 júniusáig a koktélparadicsom, zöldbab és barack esetében is kivezetik a műanyag csomagolást, 2024 végéig pedig kiterjesztik ezt az endíviára, spárgára, gombára, néhány salátára és gyógynövényre, valamint a cseresznyére is. 2026 júniusára pedig a málnáról, eperről és egyéb érzékenyebb bogyós gyümölcsről is lekerül a műanyag.

A törvény további eleme, hogy 2022-től a közterekben és közintézményekben ivóvíz kutakat kell biztosítani annak érdekében, hogy csökkenteni lehessen a műanyagüvegek használatát. Emellett az újságokat és egyéb nyomdai anyagokat is műanyag csomagolás nélkül kell kiszállítani, a gyorséttermek pedig nem adhatnak ingyen műanyag játékokat a jövőben.

Ha már műanyag, India is nagy lépésre szánta rá magát: jövő évtől betiltják az egyszer használatos műanyagokat az országban, igaz, a szakértők szerint sok feltétel még nem adott a műanyag szennyezettség csökkentéséhez Indiában, ilyen az újrahasznosító üzemek és újrahasznosítás intézményének hiánya.

Címlapkép: Getty Images