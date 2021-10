Szja-visszatérítés: nagy dolgokra készül a NAV

Az a fő szabály, hogy ahol a NAV nem tudja, hogy kinek jár családi szja-visszatérítés, ott nem fog automatikusan ez megtörténni, de aki kimarad az idei adatszolgáltatásból, valójában semmilyen jogot nem veszít el – mondta Vágujhelyi Ferenc, a Nemzeti Adó- és Vámhivatalt vezető államtitkár az InfoRádióban az Infostart összefoglalója szerint. A NAV vezetője arról is beszélt, kinek milyen dolga lesz a visszatérítés kapcsán, így az adóhatóság feladatait is bemutatta részletesen.

Az adóhatóság vezetője az InfoRádió Aréna című műsorában ismertette az szja-visszatérítés részletszabályait, beszélt a NAV ügyfélbarát átalakulásáról, és arról is, miért kell tesztelőket behívni az utcáról is.

Alapértelmezésben a szülők, az élettársi kapcsolatban élők és aki egy háztartásban él a gyermekkel mint a gyermeket nevelő társ, ők lesznek jogosultak az adóvisszatérítésre - sorolta a NAV vezetője. Ahol erről tudunk, ott ezt magunktól megtesszük. Azoknál a szülőknél, akikről nem tudunk vagy olyan nevelőkről, akik jogosultak lesznek a visszaigénylésre, de nem tudunk róla, ők október 31. és december 31. között jelenthetik be az adataikat - tette hozzá a műsorban. A NAV ezeket az adatokat és bejelentéseket ellenőrzi és ezekben az esetekben megtörténik a 2021-es szja visszatérítése 2022. február 15-ig.

Ha valaki erről megfeledkezik, akkor egészen május 20-ig módosíthatják az adatokat úgy, hogy jóváírásra kerüljön a számlájukon ez az összeg, és ezután a jogszabályoknak megfelelő időn belül ki is fogjuk utalni a részükre. Tehát aki kimarad az idei adatszolgáltatásból, valójában semmilyen jogot nem veszített el - nyugtatott meg mindenkit.

Aki a családi pótlékot igénybe veszi, ott elvileg minden adatot tud az adóhatóság. Ez körülbelül 1,1 millió ember, és elméletileg érintve lehet 1,9 millió. Nyilván vannak olyanok, akik már más jogon visszakapják az szja-jukat, a négy- vagy többgyermekesek, nekik még egyszer nem fizetjük természetesen vissza, mert ők nem fizettek ilyen értelemben szja-t, mert le sem vonják tőlük az összeget - ismertette.

Akiről nem tudunk, ott nyilatkozni kell. Én azt becsülöm, hogy ismerve a magyar társadalom szociológiai, anyagi körülményeit,

meg fogja haladni a másfélmilliót azok száma, akik ténylegesen összegeket fognak visszakapni

- fogalmazott Vágujhelyi Ferenc.

Arra a felvetésre, hogy lesz-e lehetőség az adatok ellenőrzésére vagy, ha valaki bizonytalan, tudja-e a NAV, hogy van gyermeke és jár az szja-visszatérítés, az államtitkár úgy válaszolt: lesz lehetőség arra, hogy az illető megtekintse, milyen adat van róla a nyilvántartásban, illetve ezt módosítani tudja.

Arra a kérdésre, hogy mikor lesz elérhető ez az ellenőrzési felület, úgy felelt: a jogszabály szerint október 31-től kell az adatmódosítás lehetőségét fenntartani. A kincstárral minél gyorsabban végre kell hajtanunk ezt az adatcserét. Ez a látszat ellenére nem egy egyszerű művelet, ugyanis a kincstár társadalombiztosítási azonosítójelen tartja nyilván az ügyfeleit, mi pedig adóazonosító jelen tesszük ugyanezt meg. Bár a társadalombiztosítási adóazonosító jelet a munkáltató a bevallási papírokon nekünk feltünteti, de mi nem vagyunk képesek az ellenőrzésére, ezért ez körültekintő munkát igényel - magyarázta.

Ennek kapcsán azt is megjegyezte, hogy módosítani kell a 2015 óta működő informatikai rendszert.

A bevallásfeldolgozó rendszerünkben is ez egy teljesen új típusú adat.

Ez egy olyan logikájú feladat, ami nem a klasszikus bevallásokhoz kapcsolódik, tehát itt bizonyos módosításokat végre kell majd hajtanunk.

Arról is beszélt, hogy akik maguk után fizetik az szja-t, például az egyéni vállalkozók, őstermelők, nekik mindenképpen be kell jelenteniük ezt, nem kapják meg automatikusan az utalást. Az a fő szabály, hogy ahol a NAV nem tudja, hogy kinek mit kell adni, ott nem fog automatikusan ez megtörténni. Azt, hogy kinek kell adni valamit, alapvetően tudjuk abból, hogy a gyermek után családi pótlékot vett igénybe vagy nyilatkozott arról, hogy jogosult lenne, de nem kívánja a családi pótlékot igénybe venni. Minden más esetben valakinek be kell nekünk jelentenie, hogy van olyan gyerek, aki után ez igénybe vehető - fogalmazott.

Fontos azt tudni, hogy az átlagbérre számított maximum szja, ami visszajárhat, 806 ezer forint lehet - emelte ki.

